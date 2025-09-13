search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Nazare, despre decizia Moody’s de a menține ratingul negativ: Trebuie să punem bazele unei creșteri economice sǎnǎtoase a României

0
0
Publicat:

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat sămbătă, după decizia Moody’s de a menține ratingul României la Baa3, că trebuie continuate reformele pentru a se pune bazele unei creșteri economice sănătoase.

Alexandru Nazare conferinta de presa 13 august 2025 Foto Inquam photos Octav Ganea (7) jpg

Agenția Moody’s a reconfirmat vineri, 12 septembrie 2025, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva negativă.

Reconfirmarea ratingului este susținută de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelurile ridicate de venit în comparație cu țările din aceeași categorie de rating. În același timp, profilul de credit al României este constrâns de o susceptibilitate ridicată la riscul de tip eveniment, determinată de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximității războiului din Ucraina.

Decizia Moody’s de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului României.

Măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie 2025 au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României în raport cu așteptările agenției la momentul modificării perspectivei din luna martie. Potrivit Moody’s măsurile de consolidare combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalele contribuții fiind aduse de creșterea taxei pe valoarea adăugată și menținerea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public.

Aceste măsuri au condus la o revizuire a deficitului estimat pentru anul 2026 la 6,1% din PIB, de la un deficit estimat la 7,7% din PIB în luna martie, agenția de rating prognozând că traiectoria de ajustare a deficitului va continua în 2027 și anii următori conducând la o stabilizare a datoriei publice raportată la PIB în jurul nivelului de 65%.

Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre și ne dă încredere că putem depăși această perioadă dificilă împreună cu partenerii interni și externi. În același timp, această traiectorie nu este lipsită de provocări. Menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența și eficiența cu care vom continua implementarea reformelor. De aceea, rămânem ferm angajați să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea graduală a deficitului, pentru a consolida reziliența economiei românești dar şi pentru a pune bazele unei creșteri economice sǎnǎtoase a României.”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Moody’s, perspectiva ar putea fi îmbunătățită de la negativă la stabilă, dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii privind sustenabilitatea datoriei ar evolua în conformitate cu sau mai favorabil decât estimările actuale ale agenției. Acest lucru ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie și septembrie 2025 estimându-se o continuare a procesului de consolidare fiscală și după 2026.

În opinia agenției, principalul factor care ar putea conduce la înrăutățirea ratingului de țară este dat de neimplementarea planului de consolidare fiscală al Guvernului într-un mod eficient, care ar conduce la o evoluție semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai României decât estimările actuale ale Moody’s. O creștere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanțării deficitului de cont curent ridicat al României ar contribui, de asemenea, la presiunile negative asupra ratingurilor, conform agenției.

Economie

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce salariu primește David Popovici de la statul român. ”Atât poate să-i dea Dinamo. E plătit foarte bine”
fanatik.ro
image
Jocul suveraniștilor „pacifiști”. AUR, POT și SOS se poziționează contra la fiecare demers vizând întărirea forței militare a României
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Alertă! Cutremure neobișnuite în România. Mai multe seisme au avut loc în zone atipice
playtech.ro
image
Revoluție la ANAF! Cine va fi noul șef al Fiscului Bucureşti! Se schimbă toți directorii de colectare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
A murit medicul Ioan Sandu. Comunitatea medicală din Vâlcea este în doliu
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ofertă de nerefuzat de la PPC. În 72 de ore, angajaţii companiei sunt la uşa ta!
romaniatv.net
image
Cine a fost Willy Pragher, fotoreporterul artist al Bucureștiului interbelic
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare
click.ro
image
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
Jeremy Clarkson foto Profimedia jpg
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Cine este și cu ce se ocupă soțul Marei Bănică: „Ne-am cunoscut în avion” Imaginea rară pe care vedeta a publicat-o pe rețelele de socializare

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
A slăbit atât de mult, încât i-au căzut pantalonii pe scenă! Cine l-a salvat în cel mai rușinos moment

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome