Nazare, despre decizia Moody’s de a menține ratingul negativ: Trebuie să punem bazele unei creșteri economice sǎnǎtoase a României

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a declarat sămbătă, după decizia Moody’s de a menține ratingul României la Baa3, că trebuie continuate reformele pentru a se pune bazele unei creșteri economice sănătoase.

Agenția Moody’s a reconfirmat vineri, 12 septembrie 2025, ratingul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3 pentru datoria pe termen lung și P-3 pentru datoria pe termen scurt, precum și perspectiva negativă.

Reconfirmarea ratingului este susținută de potențialul solid de creștere al economiei și de nivelurile ridicate de venit în comparație cu țările din aceeași categorie de rating. În același timp, profilul de credit al României este constrâns de o susceptibilitate ridicată la riscul de tip eveniment, determinată de expunerea sa ridicată la riscul geopolitic din cauza proximității războiului din Ucraina.

Decizia Moody’s de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului României.

Măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie 2025 au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României în raport cu așteptările agenției la momentul modificării perspectivei din luna martie. Potrivit Moody’s măsurile de consolidare combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalele contribuții fiind aduse de creșterea taxei pe valoarea adăugată și menținerea înghețării salariilor și pensiilor din sectorul public.

Aceste măsuri au condus la o revizuire a deficitului estimat pentru anul 2026 la 6,1% din PIB, de la un deficit estimat la 7,7% din PIB în luna martie, agenția de rating prognozând că traiectoria de ajustare a deficitului va continua în 2027 și anii următori conducând la o stabilizare a datoriei publice raportată la PIB în jurul nivelului de 65%.

„Decizia Moody’s este o nouă confirmare a faptului că Guvernul României a luat măsurile corecte pentru a stabiliza traiectoria fiscal-bugetară a țării noastre și ne dă încredere că putem depăși această perioadă dificilă împreună cu partenerii interni și externi. În același timp, această traiectorie nu este lipsită de provocări. Menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor internaționali depinde de consecvența și eficiența cu care vom continua implementarea reformelor. De aceea, rămânem ferm angajați să asigurăm stabilitatea finanțelor publice și reducerea graduală a deficitului, pentru a consolida reziliența economiei românești dar şi pentru a pune bazele unei creșteri economice sǎnǎtoase a României.”, a declarat ministrul finanțelor, Alexandru Nazare.

Potrivit Moody’s, perspectiva ar putea fi îmbunătățită de la negativă la stabilă, dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii privind sustenabilitatea datoriei ar evolua în conformitate cu sau mai favorabil decât estimările actuale ale agenției. Acest lucru ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie și septembrie 2025 estimându-se o continuare a procesului de consolidare fiscală și după 2026.

În opinia agenției, principalul factor care ar putea conduce la înrăutățirea ratingului de țară este dat de neimplementarea planului de consolidare fiscală al Guvernului într-un mod eficient, care ar conduce la o evoluție semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai României decât estimările actuale ale Moody’s. O creștere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanțării deficitului de cont curent ridicat al României ar contribui, de asemenea, la presiunile negative asupra ratingurilor, conform agenției.