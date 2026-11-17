Un câștig de un milion de euro i-ar îndrepta pe cei mai mulți români mai întâi către nevoile familiei, nu către călătorii sau deschiderea unei afaceri. Potrivit Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, ediția din noiembrie 2026, prezentat de Adevărul Financiar, sprijinirea celor apropiați este cea mai frecventă primă opțiune declarată de respondenți.

Românii pun familia pe primul loc în cazul în care ar câștiga mulțu bani Foto: arhivă

Întrebați care ar fi primul lucru pe care l-ar face dacă ar câștiga un milion de euro, 24,6% dintre participanți au ales ajutorul financiar acordat familiei. Alte două opțiuni au înregistrat ponderi apropiate: 16,8% ar cumpăra o locuință sau ar investi în îmbunătățirea celei existente, iar 16,4% ar economisi banii sau i-ar investi.

Deschiderea unei afaceri ar fi prima alegere pentru 12,1% dintre respondenți. Pentru alți 9,8%, prioritatea ar fi achitarea datoriilor, în timp ce 6,2% ar folosi câștigul pentru călătorii sau pentru îndeplinirea dorințelor personale.

Foto: Remus Ștefureac

Alte variante de utilizare a banilor au fost indicate de 11,4% dintre participanți. Ponderea celor care nu au știut ce să răspundă sau nu au răspuns este de 2,8%. Rezultatele descriu prima destinație pe care oamenii declară că ar da-o unui câștig ipotetic, nu felul în care au cheltuit efectiv o asemenea sumă.

Foto: Remus Ștefureac

Priorități diferite în funcție de vârstă și educație

În interpretarea directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac, rezultatele reflectă importanța solidarității familiale și a responsabilității față de cei apropiați. Potrivit explicațiilor sale, persoanele mai în vârstă și cele cu un nivel mai redus de educație sunt mai orientate către sprijinirea familiei, în timp ce tinerii și persoanele cu studii superioare pun mai mult accent pe investiții, inițiativă economică și independență.

Foto: Remus Ștefureac

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, pe un eșantion de 1.197 de persoane, reprezentativ pentru populația adultă neinstituționalizată a României.

Datele au fost colectate prin metoda mixtă CATI–CAWI, prin interviuri telefonice și chestionare online. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un grad de încredere de 95%.