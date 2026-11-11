Sondaj INSCOP: Peste jumătate dintre români consideră familia principalul responsabil pentru prevenirea violenței în școli

Peste jumătate dintre români (51,9%) consideră că părinții și familiile elevilor poartă principala responsabilitate pentru prevenirea violenței în școli, potrivit ediției a XV-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research.

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Ministerul Educației este indicat drept principalul responsabil de 16,6% dintre respondenți, iar profesorii și conducerea școlilor, de 14,2%. Alți 7,9% atribuie acest rol poliției, iar 6,9% elevilor înșiși. Ponderea celor care nu știu sau nu răspund este de 2,6%.

Cine este principalul responsabil pentru prevenirea violenței în școli? Ponderea răspunsurilor (%) Datele complete sunt disponibile în tabel. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Părinții și familiile elevilor Părinții și familiile elevilor Ministerul Educației Ministerul Educației Profesorii și conducerea școlilor Profesorii și conducerea școlilor Poliția Poliția Elevii înșiși Elevii înșiși Non-răspunsuri Non-răspunsuri 51,9% 16,6% 14,2% 7,9% 6,9% 2,6% Valorile complete sunt disponibile în tabel. Părinții și familiile elevilor Respondenți (%) 51,9% Explorează valorile cu cursorul sau cu săgețile de pe tastatură. Vezi datele Cine este principalul responsabil pentru prevenirea violenței în școli? Responsabil indicat Respondenți (%) Părinții și familiile elevilor 51,9% Ministerul Educației 16,6% Profesorii și conducerea școlilor 14,2% Poliția 7,9% Elevii înșiși 6,9% Non-răspunsuri 2,6% Descarcă PNG Copiază link Perioada de culegere a datelor: 26 octombrie – 2 noiembrie 2026. Procentele sunt redate ca în comunicat.

Ce soluții preferă românii pentru reducerea violenței

Întrebați care ar fi cea mai bună soluție pentru reducerea violenței în școli, 37,3% dintre participanți aleg implicarea mai activă a părinților în educația și supravegherea copiilor. Aceasta este opțiunea menționată cel mai frecvent.

Aplicarea unor sancțiuni mai severe pentru elevii care comit acte de violență este preferată de 21,5% dintre respondenți. Introducerea unor controale de securitate mai stricte la intrarea în școli este aleasă de 19%.

Pentru organizarea unor programe de prevenire a violenței și de educație pentru comportament optează 12,8%, în timp ce 7,2% susțin creșterea numărului de psihologi și consilieri școlari. Proporția celor care nu știu sau nu răspund este de 2,2%.

În interpretarea rezultatelor, Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, subliniază rolul atribuit educației primite acasă:

„Românii consideră că violența în școli este, înainte de toate, o problemă de educație în familie, nu doar de disciplină școlară sau de intervenție a autorităților, școala fiind văzută mai degrabă ca o instituție care trebuie să completeze educația primită acasă.”

Cum a fost realizat sondajul

Sondajul a fost realizat în perioada 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, la comanda Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group.

Datele au fost culese prin metoda mixed-mode secvențial CATI–CAWI, pe un eșantion simplu, aleator, de 1.197 de persoane: 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Potrivit metodologiei, eșantionul este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative ale populației neinstituționalizate din România cu vârsta de cel puțin 18 ani. Eroarea maximă admisă este de ±2,8%, la un nivel de încredere de 95%.