Bani din Fondul de solidaritate al UE pentru repararea infrastructurii afectate de inundații, printre care și Salina Praid

Comisia Europeană propune alocarea sumei de 14,3 milioane de euro din Fondul de solidaritate al UE pentru repararea infrastructurii din România afectată de inundaţiile din mai-iunie 2025, când salina Praid a suferit pagube semnificative după ce apele râului Corund au erodat o parte din albia râului.

Comisia precizează într-o informare că suma acordată ar urma să contribuie ”la refacerea zonelor afectate, astfel încât serviciile esenţiale să fie restabilite cât mai rapid posibil”.

"Comisia Europeană a propus mobilizarea a 144 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta Spania, România şi Cipru în procesul de recuperare după dezastre climatice devastatoare produse în 2025. Acest sprijin financiar subliniază angajamentul UE de a fi alături de statele sale membre în perioade de criză, asigurând că comunităţile afectate primesc asistenţa necesară pentru reconstrucţie şi restabilirea serviciilor esenţiale. La stabilirea acestor sume, Comisia a luat în considerare amploarea pagubelor provocate de fiecare dezastru, aşa cum au fost raportate de fiecare ţară, în conformitate cu regulile FSUE, precum şi disponibilitatea financiară a fondului", informează luni Comisia Europeană.

România: repararea infrastructurii afectate de inundaţii

În mai şi iunie 2025, România s-a confruntat cu inundaţii severe în regiunile Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est, după mai multe zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative după ce apele râului Corund au erodat o parte din albia râului, afectând infrastructura hidrotehnică şi provocând pene extinse de curent electric. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a contribui la refacerea zonelor afectate, astfel încât serviciile esenţiale să fie restabilite cât mai rapid posibil.

Şi Spania şi Cipru au primit fonduri, tot pentru a se redresa în urma dezastrelor climatice.