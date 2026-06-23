România primește 14,3 milioane de euro din fondul UE după inundațiile devastatoare din 2025

România va primi 14,34 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor provocate de inundațiile din primăvara anului 2025, după ce eurodeputații au aprobat marți mobilizarea unui pachet total de 144,1 milioane de euro destinat României, Ciprului și Spaniei.

Decizia a fost susținută de membrii Comisiei pentru Bugete (BUDG) din Parlamentul European, care au votat în unanimitate eliberarea fondurilor. Banii sunt destinați sprijinirii celor trei state afectate de dezastre naturale majore produse în cursul anului trecut, se arată într-un comunicat publicat pe site-ul Parlamentului European.

Din suma totală, România va beneficia de 14,34 milioane de euro pentru refacerea zonelor afectate de inundații. Cipru urmează să primească 9,21 milioane de euro, iar Spania 120,55 milioane de euro, ambele state fiind afectate de incendii de vegetație.

În Cipru, două incendii majore izbucnite în iulie 2025 au afectat regiunile Limassol și Paphos. Mii de persoane au fost evacuate, două persoane și-au pierdut viața, iar aproape 900 de proprietăți au fost distruse. Incendiile au afectat, de asemenea, activitatea școlilor și a serviciilor medicale.

Spania s-a confruntat anul trecut cu o combinație de secetă prelungită, valuri de căldură și incendii de vegetație de amploare. Cele mai grave focare au izbucnit în august și au dus la evacuări masive, opt persoane pierzându-și viața.

În cazul României, inundațiile produse în lunile mai și iunie 2025, pe fondul precipitațiilor abundente, au provocat distrugeri importante în mai multe regiuni ale țării. Printre cele mai afectate obiective s-a numărat Salina Praid, unde viiturile au avariat infrastructura critică și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Potrivit Comisiei pentru Bugete, Spania și Cipru au beneficiat deja de plăți în avans, în valoare de 30 de milioane de euro, respectiv 2,3 milioane de euro, pentru a sprijini intervențiile și lucrările urgente de reconstrucție. Sumele finale au fost stabilite de Comisia Europeană în funcție de amploarea pagubelor raportate de fiecare stat și de resursele disponibile în cadrul fondului.

În proiectul de raport adoptat, eurodeputații atrag atenția asupra creșterii frecvenței dezastrelor naturale severe în Europa și cer statelor membre și Comisiei Europene să intensifice investițiile în măsuri de adaptare și prevenție, pentru a reduce pierderile de vieți omenești și impactul economic.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene funcționează din 2002 și a acordat până în prezent peste 10 miliarde de euro pentru 147 de situații de urgență, dintre care 127 au fost dezastre naturale, iar 20 au vizat urgențe de sănătate publică. Sprijinul a ajuns în 25 de state membre și șase țări candidate la aderare.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene funcționează din 2002 și a acordat până în prezent peste 10 miliarde de euro pentru 147 de situații de urgență, dintre care 127 au fost dezastre naturale, iar 20 au vizat urgențe de sănătate publică. Sprijinul a ajuns în 25 de state membre și șase țări candidate la aderare.

Potrivit raportului, sezonul incendiilor forestiere din 2025 este considerat cel mai distructiv înregistrat până acum. Pentru ca fondurile să fie acordate, este necesară aprobarea Parlamentului European în plen și a Consiliului UE. Votul final este așteptat în luna iulie, iar după adoptare sumele vor fi virate statelor beneficiare într-o singură tranșă.