Grindeanu consideră că „angajaţii din România trebuie să aibă salarii decente”. „Germania a mărit săptămâna asta salariul minim”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, 30 octombrie, că „angajaţii din România trebuie să aibă salarii decente, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, care a şi emis o Directivă în acest sens”.

Aflat la Reșița, Grindeanu a fost întrebat despre avertismentele mediului de afaceri privind riscul ca o creştere a salariului minim să ducă la închiderea unor IMM-uri.

„Noi nu trebuie să excludem şi să vorbim doar dintr-o perspectivă, cea a patronilor. Trebuie să vedem şi cealaltă perspectivă. Ca oamenii în România să aibă salarii decente, ca oamenii să fie plătiţi după munca lor, ca oamenii să fie plătiţi conform regulilor Uniunii Europene. Şi aşa cum bine ştiţi, este o directivă în Uniunea Europeană, care spune lucruri legate de salariul minim”, a răspuns acesta, potrivit Agerpres.

El a precizat că la Guvern a avut loc o şedinţă a Comitetului Tripartit, la care au participat reprezentanţii patronatelor, sindicatelor şi ai Executivului, însă concluziile au fost amânate pentru luna noiembrie.

„Eu aştept ca ministrul Finanţelor să vină cu un raport (...) şi trebuie să trimită şi comisarul pentru muncă, doamna Roxana Mînzatu, o informare legată despre ce înseamnă să nu mărim salariul minim. Dacă intrăm sau nu în infringement. S-ar putea să intrăm în infringement, că noi ne-am angajat la nişte lucruri în Uniunea Europeană.

Germania a mărit săptămâna asta salariul minim. Germania care — nu ştiu dacă e pe creştere economică — eu cred că e pe recesiune de vreo doi ani, trei. Şi aştept din partea ministrului Finanţelor să vedem dacă există şi care ar fi impactul bugetar la aşa ceva. Şi după aceea să luăm o decizie. (...) Cred că trebuie să priveşti lucrurile din toate perspectivele, nu ajunge să priveşti dintr-un singur unghi şi dintr-o singură direcţie”, a conchis liderul PSD.