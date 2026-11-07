Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți și cât costă un plin

Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România, iar șoferii care vor să economisească pot compara tarifele afișate de benzinării înainte de alimentare. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cea mai ieftină benzină standard se găsește în localitatea Albești, județul Mureș, la 9,69 lei pe litru. Tot acolo este disponibilă și cea mai ieftină motorină standard, la 10,65 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online.

Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

La aceste tarife, un plin de 50 de litri costă aproximativ 484,50 lei în cazul benzinei și 532,50 lei pentru motorină. Diferența dintre cele două tipuri de carburant ajunge la 48 de lei pentru aceeași cantitate.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe

Prețurile diferă în funcție de oraș și de rețeaua de benzinării. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită la un preț minim de 9,87 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,85 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț indicat în București este de 10,86 lei pe litru, în timp ce în Timișoara tariful pornește de la 10,83 lei pe litru.

Cât costă GPL-ul în București, Cluj, Iași și Constanța

Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici tarife de 4,67 lei pe litru în București.

În Cluj-Napoca și Constanța, prețul minim este de 4,69 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei pe litru.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar valorile afișate de Peco Online pot fi actualizate pe parcursul zilei. De asemenea, pot exista diferențe între tarifele raportate și cele disponibile efectiv la pompă.

Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici tarife de 4,67 lei pe litru în București. Foto: captură ecran

Acciza redusă la motorină se menține și în decembrie

În paralel cu evoluția prețurilor de la pompă, Ministerul Finanțelor a decis prelungirea reducerii temporare cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru perioada 1-31 decembrie 2026.

Măsura a fost luată în urma unei noi evaluări bilunare, în cadrul mecanismului instituit prin Legea nr. 162/2026. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este calibrată în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita impactul scumpirilor asupra populației și economiei.