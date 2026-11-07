 Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți și cât costă un plin | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 7 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Cât costă benzina și motorina sâmbătă, 7 noiembrie 2026. Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți și cât costă un plin

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România, iar șoferii care vor să economisească pot compara tarifele afișate de benzinării înainte de alimentare. Sâmbătă, 7 noiembrie 2026, cea mai ieftină benzină standard se găsește în localitatea Albești, județul Mureș, la 9,69 lei pe litru. Tot acolo este disponibilă și cea mai ieftină motorină standard, la 10,65 lei pe litru, potrivit datelor Peco Online.

Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România.
Prețurile carburanților continuă să fie ridicate în România. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

La aceste tarife, un plin de 50 de litri costă aproximativ 484,50 lei în cazul benzinei și 532,50 lei pentru motorină. Diferența dintre cele două tipuri de carburant ajunge la 48 de lei pentru aceeași cantitate.

Cât costă benzina și motorina în marile orașe

Prețurile diferă în funcție de oraș și de rețeaua de benzinării. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, benzina standard poate fi găsită la un preț minim de 9,87 lei pe litru.

În Timișoara, șoferii pot alimenta cu benzină de la 9,85 lei pe litru.

În cazul motorinei standard, cel mai mic preț indicat în București este de 10,86 lei pe litru, în timp ce în Timișoara tariful pornește de la 10,83 lei pe litru.

Cât costă GPL-ul în București, Cluj, Iași și Constanța

Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici tarife de 4,67 lei pe litru în București.

În Cluj-Napoca și Constanța, prețul minim este de 4,69 lei pe litru, iar în Timișoara și Iași ajunge la 4,71 lei pe litru.

Prețurile pot varia de la o stație la alta, iar valorile afișate de Peco Online pot fi actualizate pe parcursul zilei. De asemenea, pot exista diferențe între tarifele raportate și cele disponibile efectiv la pompă.

Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici tarife de 4,67 lei pe litru în București.
Șoferii care folosesc GPL pot găsi cele mai mici tarife de 4,67 lei pe litru în București. Foto: captură ecran

Acciza redusă la motorină se menține și în decembrie

În paralel cu evoluția prețurilor de la pompă, Ministerul Finanțelor a decis prelungirea reducerii temporare cu 25% a accizei aplicabile motorinei standard pentru perioada 1-31 decembrie 2026.

Măsura a fost luată în urma unei noi evaluări bilunare, în cadrul mecanismului instituit prin Legea nr. 162/2026. Potrivit Ministerului Finanțelor, reducerea este calibrată în funcție de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, cu scopul de a limita impactul scumpirilor asupra populației și economiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
digi24.ro
image
Termenii-cheie din acordul lui Trump cu Rusia care „cuprinde întreaga Europă” preiau cuvânt cu cuvânt discursul Kremlinului
stirileprotv.ro
image
Cum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate
gandul.ro
image
Premieră. Un satelit american a fotografiat avionul spațial ULTRASECRET al Chinei
mediafax.ro
image
Când va arăta FCSB ca o echipă capabilă să câștige titlul! „Totul s-a schimbat!”
fanatik.ro
image
Patronul localului unde a avut loc botezul organizat de Simonis e pilot de raliuri. Clubul pentru care concurează e singurul cu două finanțări de la CJ Timiș în 2026
libertatea.ro
image
VIDEO Fostul comandant al Armatei SUA în Europa, Ben Hodges, despre relația lui Trump cu Putin: „Cred că a fost cumpărat”
digi24.ro
image
Corina Caragea a ajuns în Paradis! » Prezentatoarea TV a arătat imagini uimitoare: „Atât de spectaculos, încât pare ireal”
gsp.ro
image
Gigi Becali și-a schimbat complet viața
digisport.ro
image
Nu se mai retrage? Anunțul Soranei Cîrstea, după un an senzațional în tenis
click.ro
image
Un bărbat care săpa de 12 ani în „Parcul Diamantelor” a descoperit, în sfârșit, unul galben, extrem de valoros
antena3.ro
image
S-a aflat. Ce produse vor fi la preţ redus de Black Friday 2026 la eMAG
zf.ro
image
România, în prim planul industriei americane de film. Mungiu invită Hollywoodul să filmeze în țara noastră
observatornews.ro
image
Umilită de Marco după noaptea petrecută împreună, Gabriella nu s-a mai putut abține! A cedat și...
cancan.ro
image
Vârsta de pensionare trebuie să crească pentru că speranța de viață e mai mare. Prevederea, în legea pensiilor
newsweek.ro
image
Julia de la Exotic l-a refuzat pe Adrian Mutu: „Eram fițoasă”. Cum arată acum
prosport.ro
image
Cât câștigi la pensie dacă mai lucrezi cinci ani după cei 35 de ani de cotizare. Calcul pentru un salariu de 5.000 de lei
playtech.ro
image
Meciul Corvinul – FCSB care a produs ruptura dintre Gigi Becali și antrenor. „Scoate-l din echipă!”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
Statele Unite i-au prezentat oficial scuze Rusiei
digisport.ro
image
Salată-desert, un final dulce pentru masa în familie
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Regina Întunericului trăiește în lux! Cum și-a decorat Gabriela Lucuțar apartamentul de fiţe cu negru, auriu și urne funerare
romaniatv.net
image
Anunț important de la Casa de Pensii. Pensionarii își vor primi retroactiv drepturile în urma greșelilor produse Video
mediaflux.ro
image
Fostul fotbalist român cu o avere de 250 de milioane de euro vrea să transforme clădirea abandonată din centrul Bucureștiului
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Bianca Drăgușanu, desfigurată, plină de vânătăi și cu ochii umflați, după operația de lifting facial
actualitate.net
image
Nu se mai retrage? Anunțul Soranei Cîrstea, după un an senzațional în tenis
click.ro
image
Reacția psihologului Radu Leca, după posibila tentativă de răpire a băiatului din Caracal. Ce trebuie învățați copiii, reguli de aur care le pot salva viața
click.ro
image
Prințul Marco a comis-o! S-a iubit cu ispita Gabriella la date-ul de 24 de ore. „Am făcut-o pentru că am simțit-o”
click.ro
Contesa Marie Tarnowska, GettyImages 3305706 jpg
Contesa fatală care își înnebunea amanții în așternuturi! Unul a ucis pentru ea, altul i-a pregătit crima. Scandalul care a îngrozit Europa
okmagazine.ro
Prințesa moștenitoare Mette Marit a Norvegiei foto Profimedia jpg
Dezvăluire ȘOC despre transplantul de plămâni al Reginei Mette-Marit! Scurgere de informații neașteptată
okmagazine.ro
Vedere aeriană a săpăturilor arheologice de la Champigny-sur-Marne
O statuie de aproape zece tone și urmele unei civilizații neolitice necunoscute, descoperite lângă Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Psihopații nu arată așa cum îți imaginezi! Cum recunoști oamenii periculoși de lângă tine
image
Nu se mai retrage? Anunțul Soranei Cîrstea, după un an senzațional în tenis

OK! Magazine

image
Prințesa care toacă banii fără scrupule. Poartă doar Armani sau Dior și este cea mai cheltuitoare consoartă regală de pe continent