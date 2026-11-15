 Prețurile carburanților duminică, 15 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe | adevarul.ro
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Prețurile carburanților duminică, 15 noiembrie. Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

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Prețurile carburanților continuă să scadă ușor în România. Duminică, 15 noiembrie 2026, cele mai mici tarife au coborât la 9,43 lei pe litru pentru benzină și 10,59 lei pentru motorină.

pompa carburanti
Prețurile carburanților duminică, 15 noiembrie Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța, unde un litru costă 9,43 lei. Benzinăria este situată pe DN39, la numărul 905350.

Același punct de alimentare afișează și cel mai mic preț la motorină, de 10,59 lei pe litru.

Cât costă benzina, motorina și GPL-ul în marile orașe

Peco Online a publicat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară.

În București, benzina poate fi cumpărată cu minimum 9,48 lei pe litru, în timp ce motorina pornește de la 10,67 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic tarif este de 4,74 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, prețurile minime sunt identice cu cele din Capitală: 9,48 lei pentru un litru de benzină, 10,67 lei pentru motorină și 4,74 lei pentru GPL.

În Timișoara, benzina are un preț minim de 9,46 lei pe litru, iar motorina costă cel puțin 10,64 lei. GPL-ul poate fi găsit la un tarif minim de 4,78 lei pe litru.

În Iași, benzina standard pornește de la 9,48 lei pe litru, motorina de la 10,67 lei, iar GPL-ul de la 4,78 lei.

La Constanța, un litru de benzină costă minimum 9,48 lei, motorina 10,67 lei, iar GPL-ul are un preț minim de 4,76 lei.

Reducerea accizei, prelungită până în februarie

Guvernul a prelungit măsurile de limitare a creșterii prețului la motorină până la 1 februarie 2027, în contextul persistenței crizei de pe piața petrolului și a produselor petroliere.

Potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, renunțarea la reducerea temporară a accizei ar fi putut duce la o scumpire a motorinei cu aproximativ 85 de bani pe litru, de la circa 10,90 lei la 11,75 lei.

Pentru un șofer care alimentează un rezervor de 50 de litri, diferența ar fi însemnat un cost suplimentar de aproximativ 42 de lei. Instituția a precizat că estimarea este condiționată de menținerea celorlalți factori de piață la același nivel.

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