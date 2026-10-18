 Când merită să investești într-un sistem de stocare a energiei și cum se dimensionează corect | adevarul.ro
search
Duminică, 18 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Analiză Când merită să investești într-un sistem de stocare a energiei și cum se dimensionează corect

Analize Adevărul
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Românii care și-au instalat panouri fotovoltaice caută tot mai des soluții prin care să folosească seara energia produsă ziua, în loc să o trimită în rețea. Experții consultați de „Adevărul” au explicat că o baterie poate crește semnificativ autoconsumul, dar investiția merită doar dacă este dimensionată corect, în funcție de consumul real, surplusul produs și puterea necesară în locuință.

baterii stocare energie panouri fotovoltaice Foto CNG Solar webp
Foto: CNG Solar

Pentru o locuință cu un consum de 450 kWh pe lună și un sistem fotovoltaic de 6 kW, este recomandată o baterie de 10 kWh, cu o putere de descărcare de minimum 5 kW. Costul este de aproximativ 3.500-5.000 de euro, cu TVA și instalare.

O astfel de baterie poate crește independența energetică de la 35-40% la 75-85% și poate alimenta consumatorii esențiali timp de 8-12 ore.

Cum se dimensionează corect bateria

Înainte de alegerea bateriei trebuie analizate consumul din timpul serii și nopții, surplusul zilnic injectat în rețea, puterea maximă solicitată simultan și consumatorii care trebuie alimentați în cazul unei pene.

„Bateria trebuie să poată fi încărcată constant din surplusul fotovoltaic. O capacitate prea mare crește inutil investiția, iar una prea mică nu va acoperi consumul de seară. Dimensionarea finală trebuie făcută după profilul real de consum, nu după o regulă generală. O baterie de 5 kWh este potrivită pentru consumuri reduse, una de 10 kWh pentru majoritatea locuințelor cu sisteme fotovoltaice de 5–8 kW, iar capacitățile de 15 kWh sau mai mari sunt recomandate când există pompe de căldură, boilere electrice sau mașini electrice”, a declarat pentru „Adevărul” Răzvan Iordache, Coordonator Marketing Livoltek.

La dimensionare contează atât capacitatea, cât și puterea bateriei: prima arată câtă energie poate stoca, iar a doua câți consumatori poate alimenta simultan.

Pentru un consum redus poate fi suficientă o baterie de 5 kWh, pentru un consum mai mare seara una de 10 kWh, iar locuințele cu pompe de căldură, plite electrice sau mașini electrice pot avea nevoie de 15 kWh sau mai mult.

„Capacitatea se stabilește în funcție de consumul locuinței seara și noaptea, precum și de surplusul de energie produs ziua. De exemplu, pentru un consum de 8 kWh după apus este necesară o baterie de 10 kWh de capacitate nominală. Pentru locuințe sunt recomandate în special bateriile litiu-fier-fosfat – LiFePO4. Acestea oferă stabilitate termică bună, permit descărcări profunde și, în funcție de model și condițiile de utilizare, pot avea câteva mii de cicluri de încărcare și descărcare. Față de bateriile clasice cu plumb, ocupă mai puțin spațiu, sunt mai eficiente și au o durată de exploatare mai mare, dar și un preț inițial mai ridicat”, a explicat pentru „Adevărul” Florentin Iftime, reprezentant Tin Energy.

Când merită investiția într-o baterie

Investiția este justificată în special pentru prosumatorii care produc ziua mai mult decât consumă și folosesc cea mai mare parte a energiei seara sau noaptea.

Stocarea poate deveni mai avantajoasă decât livrarea surplusului în rețea atunci când energia cumpărată costă mai mult decât valoarea obținută pentru energia injectată sau când proprietarul vrea să reducă dependența de furnizor.

O baterie poate crește semnificativ autoconsumul și poate reduce energia cumpărată din rețea.

„În cazul unui sistem bine dimensionat, autoconsumul poate ajunge foarte aproape de 100% în anumite perioade, iar unii prosumatori pot rămâne chiar cu un sold pozitiv față de furnizor. Rezultatul depinde însă de consum, producție, anotimp și capacitatea sistemului”, a adăugat Răzvan Iordache.

Ce baterii caută românii și cât costă

Specialiștii arată că cererea pentru bateriile de stocare a crescut semnificativ în ultimul an, chiar și cu peste 100% în 2026 față de 2025.

„De la începutul acestui an, tot mai mulți clienți care au instalat baterii au ajuns la un autoconsum de aproape 100%. În unele cazuri, aceștia produc mai mult decât consumă și rămân cu un sold pozitiv”, a mai spus Florentin Iftime.

Pentru locuințe, cele mai căutate sunt bateriile LiFePO4 de circa 10 kWh, iar pentru casele cu pompe de căldură sau mașini electrice sunt preferate capacități de 15 kWh sau mai mari.

O baterie de 5 kWh costă între 3.500 și peste 10.000 de lei, iar una de 10 kWh, între 8.000 și peste 15.000 de lei. Un sistem complet poate ajunge la 17.000-23.000 de lei pentru 10-15 kWh.

Amortizarea este estimată la 5-8 ani, în funcție de consum și autoconsum. Esențiale sunt compatibilitatea cu invertorul și dimensionarea corectă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
digi24.ro
image
Pensionarii din Croația își cedează locuințele pentru hrană și îngrijire. Peste 7.700 de contracte încheiate într-un an
stirileprotv.ro
image
George Simion răspunde acuzațiilor lui Marius Lulea în scandalul capului de porc lăsat la poartă: „Cer anchete rapide și probe, nu verdicte televizate”
gandul.ro
image
Haaland i-a amuzat pe fani cu această fotografie. Ce bea starul lui Manchester City
mediafax.ro
image
FCSB și Rapid au bătut palma înaintea derby-ului: „Așa este înțelegerea!”
fanatik.ro
image
Cu cât ar putea crește pensiile de la 1 ianuarie 2027. Cum se calculează indexarea, câți bani pot primi pensionarii și ce prevede legea
libertatea.ro
image
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
digi24.ro
image
A divorțat de celebrul fotbalist după numai un an de căsnicie: „Parcă aș fi fost supusă unei operații pe cord deschis”
gsp.ro
image
Umilință totală în Europa: 7-1 scor final! Cel mai dur eșec din istoria clubului
digisport.ro
image
Narcis Bujor, mesaj cu subînțeles după scenele intime cu Bianca Iotu. Ce a transmis ispita de la „Insula Iubirii”
click.ro
image
"Cerșetorul cu Lexus" din Iași a adunat de la trecători o sumă uriașă în doar 8 ore
antena3.ro
image
Din A1 pe A2, A3 sau DN1 fără să mai treci prin Bucureşti: centura A0 ajunge la 80 de km. Ultima bucată riscă să rămână pentru 2027
zf.ro
image
Anchetele criminalistice intră într-o nouă eră: Inteligenţa artificială, un mare ajutor, dar și un mare dușman
observatornews.ro
image
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
cancan.ro
image
Are pensie minimă de 1.281 lei după 23 de muncă. Un pensionar cu 15 ani munciți ia aceiași sumă. De ce?
newsweek.ro
image
„De la obraz”: Corina Caragea, surprinsă neplăcut în America! Prezentatoarea de la PRO TV a dezvăluit ce a nemulțumit-o la New York
prosport.ro
image
ANAF vede că ai cumpărat o mașină de 30.000 de euro, deși ai salariu de 4.000 de lei. Ce se întâmplă dacă banii au fost economisiți în ultimii 10 ani
playtech.ro
image
Florinel Coman la FCSB? Care e situația la zi, dezvăluită de un antrenor care l-a analizat „pe viu” în Qatar
fanatik.ro
image
Rectorul Universității București transmite mesaj simbolic: „Dacă în continuare vom avea oameni foarte buni, dar mediocrii ajung să conducă, lucrurile nu vor fi în regulă”
ziare.com
image
Totti a crezut că moare! Ce l-a pus doctorul să facă noaptea a schimbat totul: "Ca Iisus pe cruce?"
digisport.ro
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Guvernul Luca Niculescu schimbă harta României! DECIZIE de ULTIMĂ ORĂ
romaniatv.net
image
Donald Trump ar ascunde sub sacou un dispozitiv medical. Secretul președintelui SUA
mediaflux.ro
image
Scene șocante în Franța! Clădirea istorică a rezistat celor două războaie mondiale, dar a fost incendiată de protestatari
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”
click.ro
image
Cheloo, așa cum nu l-au mai văzut telespectatorii. Ce făcea artistul la „Asia Express” după ce se închideau camerele
click.ro
image
Ce a pățit Minodora după ce a apelat la bisturiu! Artista a dezvăluit detalii mai puțin știute despre recuperare
click.ro
Andrea Sunshine, Instagram (7) jpg
S-a culcat cu 800 de bărbați, adoră relațiile intime, dar spune că a decis să renunțe la sex, după ce a găsit o ”variantă mai bună”. Care e aceasta?
okmagazine.ro
Charlize Theron GettyImages (1) jpg
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”
okmagazine.ro
Satul Meria din Corsica
O casă veche de 1.600 de ani, descoperită la câțiva pași de un debarcader antic, pe coasta Corsicăi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi”
image
Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”

OK! Magazine

image
Orgasmul ei nu depinde de un bărbat! Diva nu mai poate sta fără dispozitivul care îi produce plăcere intimă: „E mai bine decât la 20 de ani!”