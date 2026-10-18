Românii care și-au instalat panouri fotovoltaice caută tot mai des soluții prin care să folosească seara energia produsă ziua, în loc să o trimită în rețea. Experții consultați de „Adevărul” au explicat că o baterie poate crește semnificativ autoconsumul, dar investiția merită doar dacă este dimensionată corect, în funcție de consumul real, surplusul produs și puterea necesară în locuință.

Foto: CNG Solar

Pentru o locuință cu un consum de 450 kWh pe lună și un sistem fotovoltaic de 6 kW, este recomandată o baterie de 10 kWh, cu o putere de descărcare de minimum 5 kW. Costul este de aproximativ 3.500-5.000 de euro, cu TVA și instalare.

O astfel de baterie poate crește independența energetică de la 35-40% la 75-85% și poate alimenta consumatorii esențiali timp de 8-12 ore.

Cum se dimensionează corect bateria

Înainte de alegerea bateriei trebuie analizate consumul din timpul serii și nopții, surplusul zilnic injectat în rețea, puterea maximă solicitată simultan și consumatorii care trebuie alimentați în cazul unei pene.

„Bateria trebuie să poată fi încărcată constant din surplusul fotovoltaic. O capacitate prea mare crește inutil investiția, iar una prea mică nu va acoperi consumul de seară. Dimensionarea finală trebuie făcută după profilul real de consum, nu după o regulă generală. O baterie de 5 kWh este potrivită pentru consumuri reduse, una de 10 kWh pentru majoritatea locuințelor cu sisteme fotovoltaice de 5–8 kW, iar capacitățile de 15 kWh sau mai mari sunt recomandate când există pompe de căldură, boilere electrice sau mașini electrice”, a declarat pentru „Adevărul” Răzvan Iordache, Coordonator Marketing Livoltek.

La dimensionare contează atât capacitatea, cât și puterea bateriei: prima arată câtă energie poate stoca, iar a doua câți consumatori poate alimenta simultan.

Pentru un consum redus poate fi suficientă o baterie de 5 kWh, pentru un consum mai mare seara una de 10 kWh, iar locuințele cu pompe de căldură, plite electrice sau mașini electrice pot avea nevoie de 15 kWh sau mai mult.

„Capacitatea se stabilește în funcție de consumul locuinței seara și noaptea, precum și de surplusul de energie produs ziua. De exemplu, pentru un consum de 8 kWh după apus este necesară o baterie de 10 kWh de capacitate nominală. Pentru locuințe sunt recomandate în special bateriile litiu-fier-fosfat – LiFePO4. Acestea oferă stabilitate termică bună, permit descărcări profunde și, în funcție de model și condițiile de utilizare, pot avea câteva mii de cicluri de încărcare și descărcare. Față de bateriile clasice cu plumb, ocupă mai puțin spațiu, sunt mai eficiente și au o durată de exploatare mai mare, dar și un preț inițial mai ridicat”, a explicat pentru „Adevărul” Florentin Iftime, reprezentant Tin Energy.

Când merită investiția într-o baterie

Investiția este justificată în special pentru prosumatorii care produc ziua mai mult decât consumă și folosesc cea mai mare parte a energiei seara sau noaptea.

Stocarea poate deveni mai avantajoasă decât livrarea surplusului în rețea atunci când energia cumpărată costă mai mult decât valoarea obținută pentru energia injectată sau când proprietarul vrea să reducă dependența de furnizor.

O baterie poate crește semnificativ autoconsumul și poate reduce energia cumpărată din rețea.

„În cazul unui sistem bine dimensionat, autoconsumul poate ajunge foarte aproape de 100% în anumite perioade, iar unii prosumatori pot rămâne chiar cu un sold pozitiv față de furnizor. Rezultatul depinde însă de consum, producție, anotimp și capacitatea sistemului”, a adăugat Răzvan Iordache.

Ce baterii caută românii și cât costă

Specialiștii arată că cererea pentru bateriile de stocare a crescut semnificativ în ultimul an, chiar și cu peste 100% în 2026 față de 2025.

„De la începutul acestui an, tot mai mulți clienți care au instalat baterii au ajuns la un autoconsum de aproape 100%. În unele cazuri, aceștia produc mai mult decât consumă și rămân cu un sold pozitiv”, a mai spus Florentin Iftime.

Pentru locuințe, cele mai căutate sunt bateriile LiFePO4 de circa 10 kWh, iar pentru casele cu pompe de căldură sau mașini electrice sunt preferate capacități de 15 kWh sau mai mari.

O baterie de 5 kWh costă între 3.500 și peste 10.000 de lei, iar una de 10 kWh, între 8.000 și peste 15.000 de lei. Un sistem complet poate ajunge la 17.000-23.000 de lei pentru 10-15 kWh.

Amortizarea este estimată la 5-8 ani, în funcție de consum și autoconsum. Esențiale sunt compatibilitatea cu invertorul și dimensionarea corectă.