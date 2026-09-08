 Canada ripostează: tarife de până la 50% pentru sute de produse americane. Războiul comercial cu Trump intră într-o nouă etapă | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Canada ripostează: tarife de până la 50% pentru sute de produse americane. Războiul comercial cu Trump intră într-o nouă etapă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Tarifele canadiene de până la 50% impuse unor produse americane au intrat în vigoare, după eșecul negocierilor comerciale dintre Ottawa și Washington, marcând o nouă etapă în războiul comercial dintre cele două țări.

Mark Carney, premierul Canadei
Mark Carney, premierul Canadei, a introduse tarife de până la 50% pe unele produse ameericane Foto: captură Facebook

Canada a introdus marți, 8 septembrie 2026, tarife vamale pentru produse americane în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, cu taxe cuprinse între 15% și 50%, într-o nouă escaladare a războiului comercial dintre cele două țări. Măsurile au intrat în vigoare după eșecul negocierilor comerciale dintre Ottawa și Washington.

Canada răspunde tarifelor impuse de administrația Trump

Noile taxe reprezintă răspunsul Canadei la tarifele de 50% aplicate de Statele Unite unor produse canadiene în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari. Guvernul canadian a anunțat că va răspunde „dolar pentru dolar”, iar tarifele introduse marți se aplică unor categorii de produse vizate anterior de măsurile americane, scrie CBS News.

Disputa comercială dintre cele două țări durează de aproximativ 18 luni, iar noile măsuri marchează o nouă etapă a conflictului. Negocierile au eșuat luna trecută, iar în prezent nu există discuții între oficialii celor două guverne.

Lapte, parfumuri, electronice și echipamente sportive, printre produsele vizate

Lista canadiană cuprinde sute de categorii de produse americane, de la bunuri industriale la produse cumpărate direct de consumatori.

Printre mărfurile pentru care sunt aplicate tarife de până la 50% se află produse din oțel și aluminiu, anumite articole de îmbrăcăminte, parfumuri, electronice și echipamente sportive, inclusiv crose de golf și alte articole pentru practicarea acestui sport.

Alte produse sunt taxate cu 25%, printre acestea aflându-se anumite produse alimentare, inclusiv brânzeturi, precum și covoare și alte categorii de bunuri. Pentru unele produse industriale, tarifele sunt de 15%.

Valoarea bunurilor vizate reprezintă doar o parte din schimburile comerciale dintre cele două țări, care depășesc anual 700 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, autoritățile canadiene au ales produse din sectoare considerate importante pentru economia americană, astfel încât măsurile să exercite presiune asupra Washingtonului.

Tarifele pun presiune pe companii

Noile taxe vamale fac produsele americane mai scumpe pentru importatorii și consumatorii canadieni. În funcție de produs și de modul în care companiile aleg să împartă costurile, tarifele pot fi suportate parțial de exportatori, prin reducerea marjelor, de importatori sau pot fi transferate în prețul final.

Pentru companiile americane care depind de piața canadiană, taxele pot reduce competitivitatea produselor și pot duce la scăderea vânzărilor. În același timp, firmele canadiene pot căuta furnizori alternativi, fie pe piața internă, fie în alte țări.

Efectele se pot extinde și asupra lanțurilor de aprovizionare, în special în industriile în care producția este împărțită între SUA și Canada. Companiile care depind de componente sau materii prime provenite din Statele Unite se pot confrunta cu costuri mai mari, iar unele dintre acestea pot fi transferate ulterior către consumatori.

Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%

Pentru gospodăriile canadiene, impactul depinde de măsura în care importatorii și comercianții transferă taxele în prețuri. Produsele americane vizate de noile tarife pot deveni astfel mai scumpe, în timp ce înlocuirea lor cu produse canadiene sau provenite din alte piețe poate modifica oferta disponibilă și prețurile.

SUA și Canada, economii strâns legate

Importanța conflictului este dată și de gradul ridicat de integrare dintre cele două economii. Aproximativ 68% din exporturile Canadei au avut ca destinație Statele Unite în acest an, iar aproximativ 80% dintre acestea au beneficiat anterior de regim fără taxe vamale în baza acordului comercial dintre Statele Unite, Canada și Mexic.

Introducerea unor tarife reciproce poate afecta astfel producătorii și furnizorii de pe ambele părți ale frontierei, în condițiile în care numeroase produse și componente traversează granița în cadrul unor lanțuri de aprovizionare integrate.

Viitorul acordului comercial nord-american, pus sub semnul întrebării

Escaladarea conflictului comercial creează incertitudine și în privința acordului de liber schimb dintre Statele Unite, Mexic și Canada, care este supus unei revizuiri. Actuala dispută complică negocierile privind viitorul relațiilor comerciale nord-americane.

Industria auto este una dintre zonele în care efectele pot fi importante, având în vedere că producția este organizată la nivel nord-american, iar componentele și vehiculele trec în mod repetat granițele dintre cele trei țări.

Donald Trump a amenințat deja că, începând cu 1 ianuarie, tarifele americane pentru automobilele, camioanele și componentele auto canadiene ar putea ajunge la 50%.

Trump amenință și Bombardier

Conflictul comercial s-a extins și asupra industriei aeronautice. Donald Trump a amenințat că avioanele produse de compania canadiană Bombardier nu vor mai putea fi vândute pe piața americană dacă producătorul nu își mută producția în Statele Unite.

Trump a publicat o hartă în care Canada, Groenlanda și Mexicul apar acoperite de steagul SUA

Bombardier are însă o prezență importantă în Statele Unite, unde compania are mii de angajați și numeroși furnizori locali, ceea ce face ca eventualele restricții să aibă efecte și asupra companiilor americane implicate în lanțul său de producție.

Canada încearcă să reducă dependența de piața americană

Guvernul condus de premierul Mark Carney susține că măsurile comerciale trebuie să protejeze companiile și angajații canadieni, în timp ce Ottawa încearcă să își diversifice relațiile comerciale și să reducă dependența de Statele Unite.

Canada are însă propriile vulnerabilități, întrucât economia sa este mult mai dependentă de piața americană decât invers. Economia Statelor Unite este de aproximativ 13 ori mai mare decât cea a Canadei, iar o parte majoră a exporturilor canadiene este destinată pieței americane.

În același timp, Canada dispune de propriile instrumente de presiune, în special prin exporturile de petrol și îngrășăminte către Statele Unite, produse importante pentru economia americană.

În lipsa unor negocieri active între cele două guverne, noile tarife marchează intrarea într-o etapă în care companiile de pe ambele piețe trebuie să opereze într-un mediu comercial mai puțin previzibil, iar riscul unei noi escaladări rămâne deschis.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Scandal la INML făcut de rudele lui Costeluş de la Clejani, mort acum câteva zile. Jandarmii și trupele SAS, la fața locului
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
Patrick André de Hillerin: Atârnătorii
gandul.ro
image
Declarație ȘOCANTĂ de la Moscova! CĂLIN GEORGESCU, menționat de șeful diplomației ruse
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir, imaginea serii la Real Madrid – Inter. Cu cine a mers pe Bernabeu
fanatik.ro
image
Europa a început să-și mute rezervele masive de aur din Statele Unite: Spania și Italia încă stau pe gânduri
libertatea.ro
image
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000 de euro pentru a fi operată într-o clinică privată
digi24.ro
image
Le-a eliminat complet din alimentația zilnică și și-a schimbat radical viața: „Știi ce pățeam?”
gsp.ro
image
Jose Mourinho a dat declarația serii, după Real Madrid - Inter 2-1. Ce a spus despre Cristi Chivu
digisport.ro
image
5 alimente care au mai multe fibre decât fasolea. Sunt delicioase și pot fi servite în orice fel de dietă
click.ro
image
„Îți cer scuze” nu e corect: Mircea Badea și mama lui, profesoară de limba română, explică formula corectă prin care ne cerem iertare
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Ce exerciţii primesc elevii la Testele PISA, unde România a obţinut un scor dezastruos
observatornews.ro
image
Nepotul fostului interlop Adrian Mogoș a murit la doar 6 ani! Familia a sperat la o minune până în ultima clipă 🥲
cancan.ro
image
E cert! Pensiile vor crește în 2027. Confirmări din guvern și de la Consiliul Fiscal. Dar și un avertisment...
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Elevii și studenții pot rămâne fără pensia de urmaș dacă nu depun acest document. Ce trebuie să facă pentru a primi în continuare banii
playtech.ro
image
Mihai Stoica l-a făcut praf după Real Madrid – Inter 2-1: „Ești tu șmecher și faci o asemenea prostie”
fanatik.ro
image
Unde păstrează România cele 103,6 tone de aur, evaluate la 12,8 miliarde de euro. Olanda a decis să mute metalul prețios, invocând criza
ziare.com
image
Au bătut palma! Ianis Hagi pleacă la vizita medicală
digisport.ro
image
Castraveții au ajuns la 30 de bani/kg. Decizia neașteptată luată de un fermier din Matca
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Daniela Nane arată fenomenal, după ce a slăbit multe kilograme. Cum a reușit fără dietă. Actrița a spus că această metodă este sigură: Asta funcționează la mine
romaniatv.net
image
Adeverință pentru pensia de urmaș 2026. Actele care trebuie depuse în această lună
mediaflux.ro
image
Specialista pe care Burleanu a vrut s-o angajeze la FRF dezvăluie un episod grav: „Am fost urmărită și hărțuită în mod constant de un cetățean român” » Replică pentru Hagi, după 12 ani
gsp.ro
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Aici a fost un paradis în inima munților din România. Astăzi, este o ruină în care îți este teamă să pășești. Locul pare desprins dintr-un film de groază
actualitate.net
image
Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi
click.ro
image
Cine este italianca ce a făcut furori la Veneția cu o rochie îndrăzneață? De ce a ajuns în presa din România
click.ro
image
A apărut cu păr pe picioare pe covorul roșu! Cine este actrița care a rupt tiparele la Festivalul de Film de la Veneția
click.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
film Marie Antoinette cy Kirsten Dunst foto profimedia 0911293064 jpg
„Paralizată de frică, și-a pierdut virginitatea”. Regina umilită de eșecul ei conjugal și-a consumat mariajul abia după 7 ani!
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ioana Năstase, replică pentru Brigitte Pastramă după declarațiile despre căsnicia cu Ilie Năstase: „Frumos ar fi să își vadă de familia ei!”
image
Momente de groază la „Asia Express” 2026. What’s UP și Micky au cerut ajutorul medicilor, iar Mirela Vaida a izbucnit în lacrimi

OK! Magazine

image
Înmormântări bizare: ce a cerut această regină să aibă în sicriu, ca să se reunească în viața de apoi atât cu soțul, cât și cu amantul