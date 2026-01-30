search
Vineri, 30 Ianuarie 2026
Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor avioanelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%

Publicat:

Statele Unite amenință Canada cu interzicerea tuturor aeronavelor fabricate în această țară și cu aplicarea unei taxe vamale de 50%, într-un nou episod al disputelor comerciale dintre cele două țări, după ce președintele Donald Trump a acuzat Ottawa că blochează accesul avioanelor Gulfstream fabricate în SUA.

Donald Trump FOTO: getty images
Trump a vizat în mod explicit modelul Global Express, un avion de afaceri produs de Bombardier în Quebec, dar a precizat că decizia se va aplica „tuturor aeronavelor fabricate în Canada”, potrivit CNN. 

Într-o postare pe platforma sa Truth Social, el a acuzat Canada că „interzice efectiv vânzarea produselor Gulfstream pe teritoriul său prin același proces de certificare”.

„Dacă situația nu este remediată imediat, voi impune o taxă de 50% pentru toate aeronavele canadiene vândute în SUA”, a avertizat Trump.

Aceasta reprezintă cel mai recent episod într-o dispută comercială de lungă durată între Statele Unite și Canada, aflată sub semnul tensiunilor din timpul administrației Trump.

Doar cu câteva ore înainte, premierul canadian Mark Carney a subliniat că se așteaptă ca președintele american să „respecte suveranitatea canadiană”, după apariția informațiilor potrivit cărora separatiști din Alberta s-ar fi întâlnit cu oficiali americani.

Deocamdată, nu este clar dacă Trump are autoritatea legală de a retrage certificarea avioanelor.

Casa Albă nu a emis niciun decret oficial privind aceste tarife, iar președinții anteriori nu au decertificat direct aeronavele, această responsabilitate fiind rezervată experților în siguranța aviației de la FAA (Administrația Federală a Aviației).

Richard Aboulafia, director general al firmei de consultanță AeroDynamic Advisory, avertizează că „utilizarea siguranței aeronavelor ca instrument într-un război comercial este o idee incredibil de proastă”.

Dacă măsura ar fi aplicată, impactul asupra transportului aerian american ar fi major. Bombardier produce, pe lângă avioanele de afaceri Global Express, aeronave regionale CRJ utilizate pe zboruri de legătură între aeroporturi mici și mari, și avionul comercial A220, fabricat atât în Canada, cât și în SUA. Companii precum United, Delta și American depind de aceste aeronave pentru serviciile regionale.

Potrivit analizei Cirium, există 648 de avioane CRJ de pasageri fabricate în Canada care operează în SUA, efectuează peste 2.600 de zboruri zilnice și oferă 175.000 de locuri pentru pasageri în fiecare zi.

Imobilizarea acestora ar perturba grav programul companiilor aeriene și ar lăsa numeroase aeroporturi mici fără servicii, având în vedere că 64% dintre acestea depind exclusiv de companiile regionale.

„Cred că ținta principală este reprezentată de avioanele de afaceri. Dacă intenția ar fi să fie interzise toate aeronavele, ar fi un șoc major, dar sunt sceptic că acesta este scopul real”, a  declarat pentru CNN o sursă din industrie.

Specialiștii avertizează că blocarea tuturor avioanelor canadiene ar provoca un haos fără precedent în transporturile americane. În plus, nu este clar dacă termenul „toate aeronavele” se referă exclusiv la avioane sau include și elicoptere civile, un sector în care Canada este un furnizor important, inclusiv pentru serviciile de urgență și evacuări medicale.

FAA nu a oferit, până în prezent, un punct de vedere oficial asupra declarațiilor președintelui.

SUA

