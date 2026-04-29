search
Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa s-ar putea îndrepta spre o criză aviatică. România are pârghiile necesare de a o depăși, dar costul pentru șoferi ar fi uriaș

0
0
Publicat:

Prețul kerosenului în Europa s-a dublat de la începutul războiului din Iran, ceea ce a determinat tot mai multe companii aeriene să anunțe o serie de zboruri anulate, ceea ce va afecta considerabil vacanțele din vară. România are pârghiile necesare de a rezolva această criză, însă ,costurile pentru șoferii români ar fi uriașe.

Avioane la sol
Europa s-ar putea îndrepta spre o criză aviatică. Foto arhivă

Avertismentul șefului Agenția Internațională pentru Energie privind faptul că cererea de kerosen din Europa ar putea fi acoperită pentru doar șase săptămâni a stârnit reacții puternice în piețe. La nivel oficial, Uniunea Europeană a transmis rapid că aprovizionarea nu este afectată în prezent. Totuși, simpla apariție a acestui scenariu a fost suficientă pentru a genera volatilitate și tensiuni pe burse, semn că investitorii iau în calcul o deteriorare rapidă a situației.

Deși termenul de „șase săptămâni” poate părea alarmant, el trebuie privit în contextul limitelor logistice. Aeroporturile funcționează în mare parte pe un sistem „just-in-time”, cu stocuri reduse și livrări constante, ceea ce face ca orice perturbare să fie resimțită imediat. Chiar și așa, industria aviatică europeană nu se află într-o poziție confortabilă, mai ales după șocurile succesive din ultimii ani.

Conflictul prelungește presiunea asupra aprovizionării

Durata conflictului din Orientul Mijlociu este decisivă. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz afectează o arteră vitală pentru energia globală: aproximativ 20% din petrolul mondial și până la 30% din fluxurile de combustibil pentru aviație tranzitau această rută. În plus, tipul de petrol din regiune este deosebit de potrivit pentru rafinarea în kerosen, ceea ce complică înlocuirea sa rapidă.

Unele estimări alternative, inclusiv din Olanda, sugerează că, dacă sunt incluse și rezervele strategice, Europa ar avea de fapt acoperire pentru 5-6 luni. Totuși, această cifră depinde critic de capacitatea de a înlocui fluxurile pierdute. În scenariile din industrie, o rată de substituție de 75% ar împinge apariția unui deficit spre luna august, în timp ce un nivel de doar 50% ar putea duce la probleme încă din iunie.

Această „penurie” nu ar însemna oprirea completă a zborurilor, dar ar duce la o prioritizare dură: rutele profitabile și cele esențiale ar fi menținute, în timp ce destinațiile secundare ar fi eliminate temporar.

Piața începe deja să se ajusteze

Primul mecanism de echilibrare este chiar prețul. Dublarea costului kerosenului în Europa obligă companiile aeriene să-și regândească rețelele. Lufthansa a anunțat deja reducerea a peste 100 de zboruri zilnic până în toamnă, o măsură menită să economisească cantități semnificative de combustibil.

În paralel, cererea începe să scadă natural. Destinațiile îndepărtate devin mai puțin atractive, iar turiștii își ajustează planurile. Potrivit Deutsche Bank, capacitatea aeriană globală (excluzând SUA) ar putea scădea cu peste 2% în această perioadă. Totuși, aceste estimări ar putea fi depășite dacă tensiunile persistă sau se extind.

Diferențele de preț între regiuni devin și ele relevante: în timp ce Europa a ajuns la aproximativ 1.484 dolari/tonă, în SUA prețul este mai redus, în jur de 1.322 dolari/tonă. Acest decalaj ar putea atrage fluxuri de combustibil peste Atlantic, dar nu suficient pentru a compensa integral deficitul.

Companiile aeriene nu sunt afectate la fel

Gradul de protecție diferă semnificativ între companii. În Europa, hedging-ul este o practică obișnuită, cu 60–90% din necesarul de combustibil acoperit cu 12–18 luni în avans. Astfel, operatori precum Ryanair sau Lufthansa sunt parțial protejați pe termen scurt.

În SUA, unde producția internă este mai mare, această practică este mai puțin utilizată. Însă, dacă diferențele de preț devin atractive și exporturile cresc, nici companiile americane nu vor fi complet ferite de presiuni.

Pe termen mediu, însă, niciun operator nu poate evita realitatea: costurile mai mari se vor transfera în prețul biletelor sau în reducerea capacității de zbor.

România, între oportunitate și cost politic

Consultantul de strategie al XTB, Claudiu Cazacu, arată că, în acest context, România are un avantaj rar în regiune: capacitate internă de rafinare și flexibilitate în mixul de producție. Rafinăriile ar putea crește producția de kerosen, redirecționând o parte din fluxurile destinate motorinei.

„România se află într-o situație favorabilă, având capacitatea de a-și acoperi consumul. În același timp, structura unor rafinării ar permite modificarea raporturilor de producție. O reorientare a rafinării spre mai mult kerosen ar putea fi economic viabilă, având în vedere creșterea procentuală mai mare față de cea a benzinei și motorinei. Costul ar fi, însă reducerea cantităților de motorină, o măsură care nu ar fi acceptată ușor de consumatori. O soluție de compromis ar putea fi o ajustare limitată a mixului de producție.

Pentru călători, o variantă luată în seamă ar fi procurarea biletelor de avion la prețurile încă neajustate. Cu toate acestea, riscul anulării zborurilor și cel de a avea nevoie de bilete noi, pe alte rute, date sau semnificativ mai scumpe este relativ ridicat. Deschiderea sezonului de vacanțe de vară ar putea veni anul acesta cu o realitate aspră, dacă până atunci aprovizionarea cu kerosen nu va fi reluată. Ajustarea naturală a cererii de transport s-ar putea dovedi insuficientă. Liniile aeriene ar putea recurge la anulări suplimentare de zboruri. Fără o reluare prealabilă a livrărilor de combustibil prin Ormuz, în estimarea actuală, iunie ar putea da startul unei suite de ajustări de rute și anulări de zboruri de amploare istorică”, subliniază Claudiu Cazacu.

Vara ar putea aduce turbulențe majore

Pentru pasageri, perioada următoare vine cu incertitudini ridicate. Achiziția anticipată a biletelor poate părea avantajoasă, dar riscul de anulare sau reprogramare este semnificativ. În lipsa unei reluări a fluxurilor prin Strâmtoarea Ormuz, vara ar putea marca începutul unei perioade de ajustări masive în aviație.

Reducerea zborurilor, creșterea prețurilor și reconfigurarea rutelor ar putea deveni noua normalitate, cel puțin temporar. Dacă situația nu se stabilizează, Europa s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai serioase crize aviatice din ultimele decenii, iar efectele vor fi resimțite nu doar de turiști, ci de întreaga economie.

De altfel, mai multe companii aeriene din întreaga lume au transmis că vor fi nevoite să majoreze prețurile biletelor de avion ca urmare a creșterii semnificative a costurilor cu combustibilul. După escaladarea prețului petrolului pe piețele internaționale, costul kerosenului – carburantul folosit în avioane – a crescut puternic, iar această majorare se reflectă direct în cheltuielile operatorilor aerieni.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
