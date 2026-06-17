Inflație de oferte pentru noul drum expres care va lega Aeroportul Henri Coandă de Autostrada A0

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat că a primit 15 oferte pentru proiectarea și execuția viitorului drum expres care va conecta Aeroportul Internațional Henri Coandă la Autostrada de Centură A0 a Bucureștiului.

Contractul are o valoare estimată la 450 de milioane de lei (aproximativ 86 de milioane de euro) și include atât serviciile de proiectare, cât și lucrările de construcție. Perioada totală de implementare este de 30 de luni, dintre care șase luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor, potrivit CNIR.

Printre companiile și asocierile care au depus oferte se numără Construcții Erbașu, PORR Construct, FCC Construcción, AKTOR, Concelex, Bog'Art, Frasinul, Makyol și Pizzarotti.

Potrivit CNIR, interesul ridicat manifestat de constructori evidențiază importanța strategică a proiectului, care va conecta viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă cu sectorul nordic al Autostrăzii A0.

Care va fi noul traseu dintre Aeroportul Otopeni și Centura Capitalei

Traseul propus se va desprinde din Autostrada București Nord (A0) la kilometrul 29, prin intermediul unui nod rutier de tip trifoi, și va asigura totodată conexiunea cu drumul județean DJ 200B, între localitățile Tunari și Balotești.

Proiectul include un drum expres cu o lungime de 2,55 kilometri, aproximativ 7,5 kilometri de bretele de legătură și pasaje supraterane peste DJ 200B și Autostrada A0.

CNIR a precizat că noua infrastructură rutieră va oferi un acces mai rapid pentru pasageri și transportul de mărfuri, va reduce aglomerația și poluarea în comunitățile din zonă și va facilita logistica necesară pentru construirea viitorului Terminal 2 al aeroportului.