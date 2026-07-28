 Lucrările la lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania au ajuns la 65%. Constructorul este înaintea graficului | adevarul.ro
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Video Lucrările la lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania au ajuns la 65%. Constructorul este înaintea graficului

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Lucrările pe lotul Chiribiș – Biharia al Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu de execuție de 65%, constructorul fiind în avans față de graficul stabilit, a anunțat Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

FOTO: Facebook/CNIR
FOTO: Facebook/CNIR

Potrivit companiei, ritmul lucrărilor se menține ridicat, în ciuda dificultăților din piață privind aprovizionarea cu bitum și creșterea costurilor la combustibil.

Directorul CNIR: „Constructorul se află în avans cu execuția lucrărilor”

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat, în timpul unei vizite pe șantierul din județul Bihor, că proiectul se desfășoară conform prevederilor contractuale și că nu există probleme legate de decontări sau modificări ale lucrărilor.

„Din punct de vedere contractual, lucrurile se desfăşoară conform graficului. Nu avem probleme în ceea ce priveşte ordinele de modificare, variaţiile de lucrări, situaţiile de plată sau decontările, toate fiind la zi. Constructorul se află în avans cu execuţia lucrărilor, în ciuda dificultăţilor existente în piaţă privind aprovizionarea cu bitum şi evoluţia costurilor la combustibil. Ne dorim ca acest ritm să fie menţinut şi să putem finaliza lucrările până la sfârşitul anului, însă, mai presus de respectarea termenelor, pentru noi contează calitatea. Obiectivul este să livrăm o lucrare executată la cele mai înalte standarde, iar până în prezent constructorul a demonstrat pe lotul adiacent că se poate”, a declarat Gabriel Budescu, sâmbătă, pe şantierul lotului din judeţul Bihor.

Peste 650 de muncitori și 525 de utilaje pe șantier

CNIR precizează că asocierea de constructori Precon Transilvania – Citadina 98 este mobilizată în șantier cu 659 de muncitori și 525 de utilaje și echipamente.

Până în prezent, primul strat de asfalt a fost așternut pe 11 kilometri de autostradă, iar în perioada următoare urmează turnarea celui de-al doilea strat pe 5 kilometri de autostradă și pe alți 5 kilometri din sectorul aferent relocării DN 19E.

De asemenea, au fost montate parapete pe o distanță de 4,5 kilometri.

Contract de aproape 785 de milioane de lei

Lotul Chiribiș – Biharia, cu o lungime de 28,55 kilometri, face parte din Autostrada Transilvania și va asigura legătura dintre granița cu Ungaria și tronsonul Suplacu de Barcău – Chiribiș, aflat în execuție.

Contractul pentru proiectarea și execuția acestui sector, în valoare de aproximativ 785 de milioane de lei, a fost semnat în aprilie 2024 cu asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, companii din Grupul Selina.

În prezent, în județul Bihor se circulă pe tronsonul de 5,35 kilometri dintre Biharia și Borș II, care asigură conexiunea cu autostrada M4 din Ungaria. Pentru continuitatea traficului pe Autostrada Transilvania este necesară finalizarea loturilor Chiribiș – Biharia și Suplacu de Barcău – Chiribiș.

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