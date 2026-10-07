 Black Friday 2026 se schimbă în România: reducerile încep mai devreme și se întind pe săptămâni | adevarul.ro
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Black Friday 2026 se schimbă în România: reducerile încep mai devreme și se întind pe săptămâni

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Black Friday 2026 se apropie, iar campaniile de reduceri vor începe în România înainte de ziua tradițională de Black Friday. Primele oferte sunt așteptate încă din a doua jumătate a lunii octombrie, în timp ce marile campanii se vor concentra în noiembrie. Magazinele își stabilesc însă propriile calendare, astfel că reducerile nu vor începe și nu se vor încheia în aceeași zi.

Black Friday scris cu alb pe un panou negru, scrisul fiind într-un chenar roșu cu fundiță
Black Friday începe mai devreme Foto: Shutterstock

6 noiembrie 2026 este data confirmată pentru campania de Black Friday organizată de eMAG și reprezintă unul dintre principalele repere ale sezonului de reduceri din România. Ora exactă la care vor începe ofertele nu a fost încă anunțată.

Data este importantă pentru piața de retail și pentru comercianții din Marketplace, deoarece campania atrage un număr mare de vânzători și concentrează într-o singură zi o parte importantă a comenzilor din această perioadă.

În România, însă, Black Friday nu mai este de mult un eveniment limitat la o singură zi. Retailerii își stabilesc propriile perioade de reduceri, iar unele campanii încep cu una sau chiar mai multe săptămâni înainte.

Altex pregătește o campanie de reduceri

Altex are deja o pagină dedicată Black Friday 2026 și a început să promoveze categoriile de produse care vor fi incluse în campanie, însă data exactă de începere nu a fost anunțată.

În oferta pregătită sunt vizate telefoane, tablete și accesorii, laptopuri, televizoare, produse pentru gaming, electrocasnice, produse pentru casă, climatizare, articole sportive și produse de îngrijire personală.

Retailerul promovează reduceri de până la 40% pentru anumite telefoane și accesorii, de până la 30% pentru unele laptopuri și televizoare și de până la 50% pentru anumite categorii de electrocasnice, produse pentru gătit, iluminat și produse smart home.

Procentele reprezintă reduceri maxime pentru anumite produse și nu se aplică întregii categorii.

Flanco va întinde campania pe mai multe săptămâni

Flanco pregătește, la rândul său, Black Friday 2026, dar nu a anunțat încă data exactă de începere.

Compania anunță o campanie desfășurată pe mai multe săptămâni, ceea ce înseamnă că ofertele și produsele disponibile se pot modifica pe parcursul evenimentului.

Printre categoriile vizate se numără televizoarele, telefoanele, laptopurile, electrocasnicele mari și mici, espressoarele, produsele de îngrijire personală, căștile, boxele și ceasurile inteligente.

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Flanco promovează, de asemenea, plata în rate fără dobândă, programele Rabla și Buy Back și o perioadă extinsă de retur.

Retailerul a organizat deja în august o campanie intitulată „Black Friday de vară”, desfășurată între 13 și 19 august, ceea ce arată că termenul Black Friday este folosit de companie și în afara perioadei tradiționale din noiembrie.

Fashion Days este așteptat să înceapă campania la sfârșitul lui octombrie

Fashion Days nu a anunțat încă oficial data Black Friday pentru 2026. Calendarul edițiilor precedente indică însă sfârșitul lunii octombrie drept una dintre perioadele posibile pentru începerea campaniei.

Magazinele de fashion se numără, în general, printre comercianții care lansează campaniile de Black Friday înainte de data principală din noiembrie, iar reducerile pot fi disponibile timp de mai multe zile.

Același model este întâlnit și în cazul altor magazine din zona de fashion, beauty și lifestyle.

Notino păstrează data internațională de 27 noiembrie

Notino este unul dintre comercianții care folosesc data tradițională a Black Friday internațional. Pentru 2026, compania indică 27 noiembrie drept data Black Friday.

Campania nu este însă limitată neapărat la o singură zi, iar unele produse și branduri pot intra la reducere înainte de această dată.

Oferta este concentrată în principal pe parfumuri, cosmetice și produse de îngrijire personală.

PC Garage, evoMAG și Vexio își pregătesc propriile campanii

Magazinele specializate în produse IT și electronice își pregătesc, la rândul lor, campaniile de Black Friday, însă datele exacte nu sunt încă confirmate pentru toate magazinele.

PC Garage, evoMAG, Vexio și alți retaileri din domeniu au avut în anii anteriori calendare diferite față de cele ale marilor retaileri generalști, iar unele campanii au început înainte de prima săptămână din noiembrie.

Pentru cumpărătorii interesați de telefoane, laptopuri, componente pentru calculatoare, televizoare sau electrocasnice, a doua jumătate a lunii octombrie și începutul lunii noiembrie vor fi, prin urmare, perioade importante pentru apariția primelor oferte.

Peste 100 de magazine sunt incluse în calendarele Black Friday

În calendarele publice pentru Black Friday 2026 apar deja peste 100 de magazine și marketplace-uri, de la retaileri de electronice și electrocasnice până la magazine de fashion, beauty, produse pentru casă și cărți.

Printre comercianții care pregătesc campanii se numără eMAG, Altex, Flanco, Fashion Days, Notino, Answear, Cărturești, Benvenuti, Sabon și numeroși alți retaileri.

Pentru o parte dintre aceștia, datele sunt deja confirmate, în timp ce pentru alții sunt disponibile doar estimări bazate pe perioadele în care au organizat campaniile în anii anteriori.

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