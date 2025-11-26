search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Val de atacuri online: campaniile de reduceri, paravan pentru infractorii cibernetici

0
0
Publicat:

În 2025, infractorii cibernetici au continuat să exploateze perioadele de reduceri pentru a distribui pagini de phishing și promoții frauduloase menite să colecteze date personale și informații de plată. Platformele de gaming au rămas, de asemenea, o țintă importantă pe tot parcursul anului.

Un cârlig a agățat un card de pe o tastatură, sugerând phishing
6,4 milioane de tentative de phishing legate de cumpărături, descoperite în 2025. Foto arhivă

Din ianuarie până în octombrie 2025, specialiștii în securitate cibernetică au blocat 6.394.854 tentative de phishing care imitau magazine online, bănci și sisteme de plată, dintre care 48,2% vizau cumpărătorii online. În aceeași perioadă, Kaspersky a identificat peste 20 de milioane de tentative de atac asupra platformelor de gaming, inclusiv 18,56 milioane care foloseau abuziv Discord.

Campaniile promoționale legate de Black Friday au continuat să joace un rol major. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, specialiștii în securitate cibernetică au detectat 146.535 emailuri spam ce făceau referire la reducerile sezoniere, inclusiv 2.572 legate de promoțiile de Single’s Day.

Multe campanii au reutilizat șabloane observate în anii precedenți, imitând retaileri cunoscuți precum Amazon, Walmart și Alibaba și oferind reduceri cu acces anticipat care direcționează utilizatorii către pagini frauduloase. A fost detectată și o activitate extinsă de phishing care abuza platformele de divertisment, cu 801.148 tentative tematice Netflix și 576.873 legate de Spotify înregistrate în 2025.

Tentative de phishing care imitau platforme de gaming

Activitatea infracțională a depășit cu mult zona de e-commerce. În 2025, au fost detectate 2.054.336 tentative de phishing care imitau platforme de gaming precum Steam, PlayStation și Xbox. Malware-ul deghizat în software de gaming a înregistrat, de asemenea, o activitate semnificativă: 20.188.897 tentative de infectare, Discord reprezentând 18.556.566 de detecții, de peste 14 ori mai mult decât în 2024.

Când cauți cele mai bune oferte, este extrem de important să rămâi protejat, astfel încât cumpărăturile să-ți aducă bucurie și beneficii, nu pierderi financiare și scurgeri de date. 

Recomandări

Pentru a profita în siguranță de cele mai bune oferte de Black Friday din acest an, urmați câteva recomandări:

• Feriți-vă de link-urile sau atașamentele primite prin email; verificați expeditorul înainte de a deschide orice.

• Verificați site-urile magazinelor înainte de a introduce orice informație: URL-ul e corect? Există greșeli de scriere sau probleme de design?

• Dacă doriți să cumpărați de la o companie necunoscută, verificați mai întâi recenziile.

• Chiar dacă luați toate măsurile de precauție, tot este posibil să nu observați o problemă până nu verificați extrasul de cont sau al cardului de credit. Așadar, dacă încă primiți extrase pe hârtie, nu așteptați să ajungă în cutia poștală. Conectați-vă online pentru a verifica dacă toate tranzacțiile sunt legitime – dacă nu, contactați imediat banca sau emitentul cardului pentru a rezolva situația.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO O luptătoare MMA a bătut doi polițiști spanioli care voiau să o dea jos din avion. Oamenii legii au fost internați în spital
digi24.ro
image
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
stirileprotv.ro
image
Trei ZODII vor avea parte de multă bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți
gandul.ro
image
Horoscop 27 noiembrie 2025. Scorpionul deschide drumul transformărilor, iar restul zodiacului îl urmează
mediafax.ro
image
Superba jucătoare de tenis care a bifat o apariție surprinzătoare. Fanii nu au recunoscut-o, e foarte îndrăzneață
fanatik.ro
image
Ciclonul polar Adel vine cu fenomene meteo extreme în România. Florinela Georgescu, director ANM: „Ne va afecta până spre sfârșitul zilei de duminică”
libertatea.ro
image
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la nivelul normal. A fost golit și Lacul Paltinu
digi24.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
A văzut ce a făcut Chivu în minutul 72 la Atletico - Inter și nu s-a abținut: "Mi se pare prea mult!"
digisport.ro
image
De ce s-au certat judecătorii CCR pe Pilonul III: doar magistrații de carieră au susținut că statul nu poate schimba un contract privat
stiripesurse.ro
image
Un chirurg din Galați a fost certat de un pacient pentru că operația a durat prea puțin: „Am întrebat AI-ul și trebuia să dureze o oră”
antena3.ro
image
Viitorul programului RetuRO: reciclarea borcanelor, a sticlelor de borş şi oţet şi a cartoanelor
observatornews.ro
image
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
cancan.ro
image
Alexandra Duckadam a izbucnit în lacrimi. Ce a doborât-o pe soția lui Helmut Duckadam
prosport.ro
image
Câți bani primești dacă îți iei concediu medical în 2025, în funcție de salariu
playtech.ro
image
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Dennis Man, 88 de minute în Liverpool - PSV 1-4! Nota primită după victoria istorică de pe Anfield
digisport.ro
image
A crezut că nu aude bine: ce a putut să-i ceară un livrator din Sri Lanka unui client care a comandat mâncare
stiripesurse.ro
image
Ciclonul Adel amenință România! Meteorologii anunță fenomene meteo extreme până la finalul săptămânii
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
O nouă tranșă de tichete de energie! Ministrul Muncii dă vestea pentru peste 680.000 de familii
mediaflux.ro
image
Adrian Porumboiu, caustic după ce o dronă rusească s-a prăbușit la Vaslui: „Mi-a spus șoferul să mă adăpostesc...”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol
click.ro
image
Prin ce trece o româncă stabilită în Olanda: „La noi nu se întâmplă așa ceva”
click.ro
image
Cristian Tudor Popescu se laudă cu fiul său cel mic, cel care a picat bac-ul de trei ori, iar acum este un game designer de succes
click.ro
Rita Ora foto GettyImages 1831153764 jpg
„Dumnezeul Sexului”. Așa îl descrie o celebră cântăreață pe soțul ei. Care e ritualul lor în pat?
okmagazine.ro
DICK VAN DYKE foto Profimedia jpg
Peste câteva zile împlinește 100 de ani! Îndrăgitul actor este acum „orb, surd și țintuit la pat”
clickpentrufemei.ro
ASIGURARE DACIA ROMANIA Detaliu imobil 2, Dogaarilor, 34 jpg
Plăcuțele vechi și istoria ascunsă a Bucureștiului - un proiect de arheologie urbană inedit
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele audiențelor” Dan Negru, mesaj usturător pentru prezentatorii „Revelion 2026”: „Când vreunul îmi va doborî recordul de 25 de Revelioane...”
image
Florin Piersic e șic și la 89 de ani! Iubitele l-au părăsit, fără regrete: „Un crai veșnic curtat!”. De ce poartă eșarfe roșii, stiliștii îl dau de gol

OK! Magazine

image
Mihai (Meme) și Teodora Stoica au scăpat de cancer și ajutați de această metodă la îndemâna oricui. Ce presupune

Click! Pentru femei

image
JLo a primit șase inele de logodnă, iar acum încearcă să ne vândă nouă astfel de bijuterii!

Click! Sănătate

image
5 alimente care ne fac să mirosim urât