Val de atacuri online: campaniile de reduceri, paravan pentru infractorii cibernetici

În 2025, infractorii cibernetici au continuat să exploateze perioadele de reduceri pentru a distribui pagini de phishing și promoții frauduloase menite să colecteze date personale și informații de plată. Platformele de gaming au rămas, de asemenea, o țintă importantă pe tot parcursul anului.

Din ianuarie până în octombrie 2025, specialiștii în securitate cibernetică au blocat 6.394.854 tentative de phishing care imitau magazine online, bănci și sisteme de plată, dintre care 48,2% vizau cumpărătorii online. În aceeași perioadă, Kaspersky a identificat peste 20 de milioane de tentative de atac asupra platformelor de gaming, inclusiv 18,56 milioane care foloseau abuziv Discord.

Campaniile promoționale legate de Black Friday au continuat să joace un rol major. În primele două săptămâni ale lunii noiembrie, specialiștii în securitate cibernetică au detectat 146.535 emailuri spam ce făceau referire la reducerile sezoniere, inclusiv 2.572 legate de promoțiile de Single’s Day.

Multe campanii au reutilizat șabloane observate în anii precedenți, imitând retaileri cunoscuți precum Amazon, Walmart și Alibaba și oferind reduceri cu acces anticipat care direcționează utilizatorii către pagini frauduloase. A fost detectată și o activitate extinsă de phishing care abuza platformele de divertisment, cu 801.148 tentative tematice Netflix și 576.873 legate de Spotify înregistrate în 2025.

Tentative de phishing care imitau platforme de gaming

Activitatea infracțională a depășit cu mult zona de e-commerce. În 2025, au fost detectate 2.054.336 tentative de phishing care imitau platforme de gaming precum Steam, PlayStation și Xbox. Malware-ul deghizat în software de gaming a înregistrat, de asemenea, o activitate semnificativă: 20.188.897 tentative de infectare, Discord reprezentând 18.556.566 de detecții, de peste 14 ori mai mult decât în 2024.

Când cauți cele mai bune oferte, este extrem de important să rămâi protejat, astfel încât cumpărăturile să-ți aducă bucurie și beneficii, nu pierderi financiare și scurgeri de date.

Recomandări

Pentru a profita în siguranță de cele mai bune oferte de Black Friday din acest an, urmați câteva recomandări:

• Feriți-vă de link-urile sau atașamentele primite prin email; verificați expeditorul înainte de a deschide orice.

• Verificați site-urile magazinelor înainte de a introduce orice informație: URL-ul e corect? Există greșeli de scriere sau probleme de design?

• Dacă doriți să cumpărați de la o companie necunoscută, verificați mai întâi recenziile.

• Chiar dacă luați toate măsurile de precauție, tot este posibil să nu observați o problemă până nu verificați extrasul de cont sau al cardului de credit. Așadar, dacă încă primiți extrase pe hârtie, nu așteptați să ajungă în cutia poștală. Conectați-vă online pentru a verifica dacă toate tranzacțiile sunt legitime – dacă nu, contactați imediat banca sau emitentul cardului pentru a rezolva situația.