Black Friday 2025: Doar 35% dintre români mai cred că reducerile sunt reale

Pe lângă reducerile mai mult sau mai puțin spectaculoase, Black Friday 2025 a devenit un test de adaptare la o piață dominată de algoritmi. În 2025, inteligența artificială influențează fiecare etapă: cum sunt stabilite prețurile, cum se construiesc campaniile și cum decid oamenii ce merită cumpărat.

Ceea ce altădată era o competiție între reclame devine astăzi o competiție între sisteme automate de decizie.

AI-ul face cumpărăturile mai conștiente

Conform studiilor GPeC și iSense Solutions, peste 80% dintre românii care cumpără online compară prețurile înainte de achiziție. Dacă acum câțiva ani acest proces era manual, astăzi o mare parte este automatizată, prin extensii și asistenți bazați pe AI: Honey, Keepa, ChatGPT, Copilot și altele.

„Aceste instrumente analizează istoricul de prețuri, verifică variațiile de discount și pot semnala diferențele artificiale de preț. Rezultatul este un cumpărător mai informat și mai greu de influențat emoțional. În mod normal, ar trebui să scadă comportamentul impulsiv și să crească procesul de analiză de preț. AI-ul funcționează, practic, ca un filtru cognitiv care protejează utilizatorul de manipulări comerciale și aduce o doză de raționalitate într-un context care este construit pe urgență și emoție”, declară Anca Dobrescu, directorul unei agentii de marketing online.

Retailerii mari adoptă în tăcere stabilirea dinamică a prețurilor

Tot mai mulți retaileri mari din România folosesc deja forme de dynamic pricing, adică sisteme care ajustează automat prețurile în funcție de cerere, stoc sau comportamentul utilizatorilor. Acest tip de algoritm generează prețuri dinamice și personalizate. Două persoane pot vedea prețuri diferite pentru același produs, în același moment. Pentru branduri, efectul este creșterea profitabilității, dar pentru clienți, accentul cade pe transparență.

Reducerile false sunt tot mai ușor de detectat

Doar 35% dintre români mai cred că reducerile de Black Friday sunt reale (iSense, 2024). AI-ul are însă potențialul să schimbe această percepție. Prin verificarea automată a istoricului de prețuri, cumpărătorii pot vedea dacă o reducere este autentică sau doar o strategie de marketing. Platformele care exagerează devin ușor de identificat, iar magazinele cu politici de preț transparente sunt recompensate cu vizibilitate mai mare și încredere crescută.

Pe termen lung, acest efect este benefic:piața se curăță de tactici artificiale, iar competiția se mută pe valoarea reală oferită consumatorului.

„Decizia finală rămâne umană, dar procesul este deja algoritmic. Ce urmează? Conform raportului McKinsey – Future of Commerce 2024, între 40% și 50% dintre achizițiile online vor fi inițiate sau validate de un AI personal până în 2030. Cumpărăturile se vor transforma în procese de recomandare asistată, iar avantajul competitiv se va muta dinspre agresivitatea promoțiilor spre consistența datelor și transparența algoritmică”, declară Anca Dobrescu.

Pentru companiile care investesc deja în acuratețe, etică și claritate, este o evoluție naturală. Pentru cele care se bazează pe urgență și emoție, 2025 ar putea fi ultimul an în care aceste tactici mai funcționează.