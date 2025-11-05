search
Miercuri, 5 Noiembrie 2025
7 din 10 români spun că vor face cumpărături de Black Friday. Bugetul mediu de peste 1.000 de lei

Publicat:

73% dintre români plănuiesc să facă achiziții de Black Friday în acest an, evenimentul menținându-se ca cel mai așteptat moment de shopping, în care plățile digitale se impun tot mai mult ca principale metode de plată.

Sacoșă cadou pe care scrie Black Friday
7 din 10 români spun că vor face cumpărături de Black Friday. Foto arhivă

Astfel, 49% dintre români declară că vor plăti online cu cardul, 9% intenționează să cumpere cu cardul, dar prin rate online, 7% aleg portofele digitale, iar 2% optează pentru soluții de tip Buy Now, Pay Later. Plata la livrare rămâne prezentă, însă scade ca pondere, fiind preferată de 28% dintre respondenți.

Studiul, realizat de PayU împreună cu Reveal Marketing Research și desfășurat în octombrie 2025 arată că intenția de cumpărare se menține ridicată, iar consumatorii se pregătesc din timp, stabilesc bugete clare și urmăresc ofertele preferate înainte de startul campaniilor.

Potrivit cercetării, bugetul mediu alocat pentru cumpărăturile de Black Friday este de circa 1.100 lei, cu valori mai mari în rândul persoanelor cu vârste între 30 și 39 de ani și venituri lunare cuprinse între 3.000 și 8.000 de lei. Femeile și bărbații manifestă un interes relativ egal pentru cumpărături, însă preferințele diferă: femeile sunt mai orientate către produse de modă, frumusețe și decorațiuni, în timp ce bărbații se concentrează pe categoriile IT&C și auto.

IT&C, modă și frumusețe, cele mai populare categorii

Cele mai populare categorii de produse sunt IT&C (50%), modă și accesorii (47%), frumusețe și sănătate (42%) și casă & deco (36%). Alte segmente cu potențial ridicat sunt produsele pentru copii (24%), FMCG (24%), călătoriile și experiențele (23%), mâncarea livrată acasă (15%), auto (11%) și asigurările (10%).

În ceea ce privește metodele de plată, plățile digitale se consolidează ca principala opțiune a cumpărătorilor. Aproximativ 60% dintre respondenți au declarat că vor alege plata online cu cardul, integrală sau în rate. De asemenea, plata cu portofelele digitale are o pondere de 7% în opțiunea cumpărătorilor, dintre aceștia tinerii între 20 și 39 de ani fiind cei mai activi utilizatori ai metodelor moderne de plată, precum Apple Pay, Google Pay sau Click to Pay, datorită experienței rapide și sigure de checkout.

Black Friday 2025 confirmă consolidarea plăților digitale ca principală opțiune de plată în comerțul online. Consumatorii români sunt tot mai orientați către soluții rapide, sigure și integrate în experiența lor digitală, iar comercianții care adoptă metode moderne de plată – de la portofele digitale la soluții de tip Buy Now, Pay Later – vor beneficia de conversii mai mari și de clienți mai loiali”, declară Elena Gheorghe, Country Manager PayU GPO România și Ungaria.

Românii se pregătesc din timp pentru sezonul de reduceri

Consumatorii români au un comportament informat și calculat când vine vorba despre ofertele puse la dispoziție de retaileri în perioada de Black Friday. Astfel, 44% spun că urmăresc prețurile înainte de Black Friday, 37% compară ofertele mai multor retaileri, 31% stabilesc bugetul din timp, iar 30% își salvează produsele în coș pentru achiziție rapidă în ziua reducerilor. În plus, 19% dintre respondenți se abonează la newslettere pentru a beneficia de oferte exclusive.

Principalele motive de cumpărare sunt căutarea celor mai bune oferte (53%), înlocuirea produselor planificate (35%), achiziționarea de cadouri pentru sărbători (31%) și accesul la reduceri pentru produse premium (26%).

Rezultatele studiului confirmă profilul unui cumpărător tot mai informat, conectat și digital.

Black Friday nu mai este un moment de cumpărături spontane, ci un eveniment bine planificat, în care prețul, valoarea percepută și experiența de plată joacă un rol decisiv. Cumpărătorul român din 2025 este pragmatic, atent la raportul calitate-preț și a adoptat deja metodele digitale de plată, care oferă siguranță și eficiență în procesul de achiziție”, a adăugat ea.

Economie

