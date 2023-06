Bisericile s-au „înghesuit” să-și pună fotovoltaice: Bugetul a fost epuizat rapid

Bisericile și alte unități de cult au epuizat rapid bugetul alocat prin Casa Verde Fotovoltaice, a anunțat marți Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Un număr de 875 de solicitanţi unităţi de cult s-au înscris marţi în Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, informează Administraţia Fondului pentru Mediu.

Bugetul de 17,5 milioane de lei alocat unităţilor de cult a fost rezervat integral.

"Astăzi (marţi, n.r.) s-a încheiat ultima etapă de înscrieri, cea dedicată unităţilor de cult, din această sesiune a Programului Casa Verde Fotovoltaice. Este primul an când, pe lângă beneficiarii persoane fizice, am introdus o nouă categorie de solicitanţi, şi anume, unităţile de cult, care astăzi şi-au manifestat interesul deosebit pentru accesarea acestui program. Înscrierile în program, din partea persoanelor fizice şi a unităţilor de cult, însumează solicitări de finanţare în valoare de 1.750.000.000 de lei pentru instalarea a 87.500 de noi capacităţi de producere a energiei electrice cu sprijin financiar de la Administraţia Fondului pentru Mediu", a precizat preşedintele AFM, Laurenţiu-Adrian Neculaescu.

Prin programul Casa Verde Fotovoltaice beneficiarii obţin o finanţare de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei, pentru instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere de minimum 3 kW.

Programul "Casa Verde Fotovoltaice" dedicat persoanelor fizice s-a încheiat în 22 iunie.

Programul are o finanţare totală pentru acest an de 1,75 miliarde de lei care se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei pentru fiecare proiect, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Subvenția de 20.000 de lei acoperă 90% din costul unui sistem fotovoltaic de 3 kWp, care înseamnă aproximativ 8 panouri și care acoperă necesarul unei locuințe în proporție de 80%. Acest sistem reprezintă un minim necesar și, la nevoie, pot fi instalate panouri suplimentare și, în funcție de cerințe sau consum, chiar și baterii pentru stocarea energiei. În general, investiția într-un sistem fotovoltaic se amortizează în aproximativ 5 ani. Prin subvenția acordată prin Casa Verde Fotovoltaice, perioada de amortizare se reduce la mai puțin de un an de zile. Contribuția proprie a beneficiarului, de 2.000 de lei, reprezintă practic suma facturilor pe aproximativ un an.