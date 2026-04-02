Bani în plus pentru pensionarii cu pensii sub 3.000 de lei: cine sunt beneficiarii „pachetului de solidaritate” adoptat de Guvern

Guvernul a aprobat în ședința de astăzi „Pachetul de solidaritate”, proiect inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Aproximativ 3,1 milioane de familii și persoane singure vor beneficia de măsuri de protecție.

Pachetul de solidaritate a fost adoptat în contextul în care o parte semnificativă a populației se confruntă cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază, iar familiile cu copii și pensionarii cu venituri reduse sunt printre cei mai expuși riscului de sărăcie și excluziune socială.

Pentru pensionari este instituit un ajutor financiar acordat în două tranșe, în lunile mai și decembrie 2026. Aproximativ 2,9 milioane de pensionari cu venituri de până la 3.000 de lei inclusiv vor primi:

1.000 lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 lei

800 lei pentru cei cu pensii între 1.501 și 2.000 lei

600 lei pentru cei cu pensii între 2.001 și 3.000 lei

Ajutorul financiar va fi acordat prin casele teritoriale de pensii, casele sectoriale de pensii, fără să fie necesare cereri din partea beneficiarilor.

Pentru familiile cu copii este prevăzută o majorare a venitului minim de incluziune, în funcție de veniturile familiei și numărul de copii, cu accent pe sprijinirea familiilor monoparentale și a celor cu mai mulți copii.

Pentru familiile vulnerabile cu copii ajutorul acordat prin venitul minim de incluziune (VMI) va fi majorat de la un cuantum mediu de 273 lei la 340 lei pe familie.

Cuantumurile variază în funcție de tipul familiei, numărul de copii și venituri, crescând, de exemplu, de la 115 lei la circa 145 lei pentru familiile cu un copil și venituri mai mari, respectiv de la 638 lei la aproximativ 900 lei pentru familiile monoparentale cu 4 sau mai mulți copii și venituri foarte mici.

Pentru copiii cu dizabilități este prevăzută o majorare a prestațiilor sociale, diferențiat, în funcție de gradul de handicap, respectiv:

pentru handicap grav: de la 463 lei la 548 lei;

pentru handicap accentuat: de la 232 lei la 397 lei;

pentru handicap mediu: de la 80 lei la 199 lei;

Stimulentul educațional pentru copiii din familii defavorizate va fi majorat de la 133 lei la 265 lei, în vederea încurajării participării în învățământul preșcolar.



