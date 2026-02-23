Pachet de solidaritate pentru pensionari și familii vulnerabile. Ministrul Muncii: „Fiecare leu contează”

search
Publicat:

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat cum funcționează pachetul de solidaritate socială care ar urma să sprijine aproape 3 milioane de pensionari și peste 220.000 de familii aflate în dificultate. Impactul bugetar estimat este de sub 3 miliarde de lei, iar social-democrații își doresc ca măsurile să fie adoptate înainte de aprobarea bugetului de stat, astfel încât sumele să fie prinse în lege și primele tranșe să poată fi plătite înainte de Paște.

Ministrul Muncii a explicat ce presupune pachetul de solidaritate FOTO: Adevărul
Ministrul Muncii a explicat ce presupune pachetul de solidaritate FOTO: Adevărul

Domnul președinte al Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, a spus că acest pachet este o piatră de încercare. Și are dreptate. Este un moment în care lucrurile se vor tranșa”, a declarat ministrul la Antena 3 CNN.

Pentru pensionari, Guvernul propune un mecanism deja folosit în anii anteriori, cu plăți acordate înainte de Paști și înainte de Crăciun. Pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, în două tranșe egale de câte 500 de lei. Cei cu pensii între 1.500 și 2.000 de lei ar primi 800 de lei, iar pensionarii cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei ar beneficia de 600 de lei, tot în două tranșe.

„Este vorba de aproximativ 2,8 milioane de pensionari și un impact bugetar de 2,3 miliarde de lei”, a precizat Florin Manole.

Sprijin țintit pentru familii și copii

Pe lângă pensionari, pachetul vizează peste 225.000 de familii aflate în cele mai dificile situații. Printre beneficiari se numără copiii cu dizabilități, pentru care sunt propuse creșteri semnificative ale sumelor acordate, mai ales în cazul celor care primesc în prezent cele mai mici ajutoare.

„Un copil cu dizabilități cu grad ușor primește acum 50-80 de lei pe lună. Propunem ca acești copii să ajungă la 200 de lei. Nu vorbim de sume extraordinare, dar pentru aceste familii fiecare leu contează”, a spus ministrul. Ministrul a ținut să precizeze că măsurile nu reprezintă „o paradă” și nici un program generos, ci o intervenție limitată, dar necesară.

De asemenea, tichetele de grădiniță pentru copiii din familii foarte sărace ar urma să fie dublate, de la 133 de lei, cu condiția frecventării grădiniței. Alte măsuri se adresează familiilor monoparentale și biparentale cu venituri extrem de mici.

Avem aproximativ 35.000 de familii monoparentale în care venitul mediu per adult este de cel mult 366 de lei pe lună. Sunt praguri de venit de ți-e rușine să le rostești”, a subliniat Manole.

„Banii se întorc în economie, este o certitudine”

Ministrul Muncii a respins ideea că aceste ajutoare ar fi risipite, susținând că ele vor merge direct în consum. „Nu este nicio teorie, este o certitudine. Acești oameni cheltuiesc toți banii pe strictul necesar. Nu se duc în depozite bancare”, a afirmat el.

Impactul bugetar pentru componenta destinată familiilor este estimat la sub 400 de milioane de lei.

Întrebat despre sursele de finanțare, Florin Manole a arătat că o parte din bani pot veni din creșterea salariului minim, care aduce venituri suplimentare la buget, precum și din colectările mai mari din TVA. „Numai din TVA, în decembrie, au fost aproape 13 miliarde de lei în plus. O mare parte din acești bani vine din scumpiri, care îi lovesc cel mai tare pe cei săraci. Haideți să întoarcem o parte din acești bani către ei”, a spus ministrul.

El a menționat și rolul ANAF în creșterea colectării, dar a subliniat că inflația rămâne principala sursă a acestor venituri suplimentare.

Adoptarea pachetului, înainte de buget

Potrivit ministrului, logica PSD este ca pachetul să fie adoptat înainte de legea bugetului, pentru ca fondurile să fie prinse din timp. „Am transmis acest pachet către Ministerul Finanțelor. Există empatie, dar trebuie găsite și sursele de finanțare. Înțeleg rolul fiecăruia”, a declarat Manole.

El a concluzionat că pachetul poate fi îmbunătățit, dar a avertizat că lipsa oricărei soluții nu este acceptabilă. „Nu pot să înțeleg să nu avem niciun plan pentru acești oameni. Vorbim de mame care cresc singure copii și trăiesc cu câteva sute de lei pe lună. Aici nu e nevoie de multă empatie ca să vezi că e nevoie de o compensare”.

