Au fost efectuate primele teste de iluminat public pe Autostrada de Centură Sud

Tronsonul din Autostrada de Centură Sud A0 urmează să fie livrat traficului, în curând, a anunțat secretarul de stat Ionel Scrioșteanu pe Facebook, marți, 12 decembrie.

Astfel, a început testarea sistemului de iluminat public, care este amplasat pe cele două noduri rutiere principale situate la intersecțiile cu DN6 și DN5, dar și pe toate celelalte pasaje, zona parcărilor și centrului de întreținere și coordonare din proximitatea intersecției DN5 Jilava.

Potrivit lui Scrioșteanu, acest lot de 16,3 km (Lotul 2 Sud) va fi finalizat în scurt timp și se va circula cel puțin între DN5 și DN6, la nivel de autostradă, fără a se mai tranzita actuala Centură a Capitalei. Totodată, secretarul de stat a anunțat că constructorul depune eforturi pentru deschiderea circulației până la intersecția cu DN4 Șoseaua Olteniței în cel mai scurt timp.

Peste 16 kilometri iluminați

Sistemul de iluminat public este dotat cu: - 506 stâlpi instalați pe toate zonele - 555 lămpi LED - telegestiune, care permite reglarea intensității luminii în funcție de trafic, în baza informațiilor emise de senzorii radar instalați pe stâlpi - reducerea fluxului luminos al aparatelor de iluminat LED - 20 km cabluri aferente sistemului de iluminat Lotul 2 din sectorul sud al A0 are o lungime de 16,3 kilometri și traversează orașul Bragadiru, orașul Măgurele și comunele Jilava și Vidra (Ilfov). Primii 9,3 kilometri din A0, inaugurați în noiembrie La finalul lunii noiembrie a fost deschisă prima bucată din Autostrada de Centură A0, respectiv 9,3 kilometri din lotul Corbeanca-Afumați (Lotul 2 din Autostrada de Centură Nord), pe relația DN1-A3. Restul de 10 kilometri din acest lot ar urma să fie dați în folosință cel târziu la finalul lui 2024. Întreg sectorul de nord din A0 are 4 loturi, care totalizează 48 de kilometri. Sectorul sud al A0 are 3 loturi care totalizează 52 de kilometri.