Aproape jumătate dintre români rămân fără bani la final de lună. 60% dintre ei nu au un plan financiar pentru următoarele 12 luni

Șase din zece români nu au un plan financiar pentru următoarele 12 luni, iar 44% spun că nu le rămân bani la finalul lunii, potrivit unui studiu prezentat joi în cadrul programului de educație financiară Banometru.

44% dintre români spun că nu le rămân bani la finalul lunii Foto: Unsplash

Datele cercetării arată că doar 40% dintre români își planifică finanțele pentru anul următor, relatează Agerpres.

În schimb, în rândul persoanelor care au participat la programul Banometru, procentul urcă la 67%, față de 36% la momentul intrării în program.

Diferențe importante apar și în ceea ce privește gestionarea cheltuielilor. Astfel, 43% dintre români spun că urmăresc cel puțin parțial un buget personal, comparativ cu 52% dintre foștii participanți la Banometru.

La capitolul economisire, doar 42% dintre români pun bani deoparte pentru obiective pe termen lung. În rândul participanților la program, procentul ajunge la 66%. Totodată, aproape jumătate dintre aceștia au rezerve financiare suficiente pentru cel puțin trei luni, față de doar un sfert dintre persoanele aflate înainte de participarea la program.

Studiul mai arată că 56% dintre români reușesc să rămână cu bani disponibili la sfârșitul lunii, iar 44% dintre foștii participanți la Banometru declară că pot acoperi fără dificultăți o cheltuială neprevăzută de 2.400 de lei, față de 28% înainte de înscrierea în program.

De asemenea, 70% dintre foștii participanți consideră că acțiunile pe care le iau în prezent contribuie la siguranța lor financiară viitoare, comparativ cu 45% în rândul populației generale.

„Dacă faci lucruri, poți să ieși din spirala datoriilor”

Un alt indicator relevă că 82% dintre cei care au trecut prin program au făcut cel puțin un pas concret pentru creșterea veniturilor, în timp ce procentul este de 44% în cazul persoanelor care nu au participat la programe de educație financiară.

„Dacă faci lucruri, poți să ieși din spirala datoriilor sau să economisești pentru achiziții importante ori pentru pensie”, a declarat Corneliu Ionescu, fondatorul Asociației Educație pentru Viața Reală și inițiatorul programului Banometru.

Lansat în 2016, Banometru a ajuns la aproximativ 350.000 de participanți și a furnizat peste 15.500 de ore de consiliere financiară. Potrivit datelor programului, în perioada 2021-2026 participanții au raportat peste 8,18 milioane de lei în datorii rambursate, economii constituite și venituri suplimentare.