ANAF a înființat o nouă divizie, cea de Operațiuni Speciale, care va investiga marile dosare care a căror rezolvare a trenat mulți ani, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„În ultimele 3 luni, am declanșat o schimbare de atitudine la nivelul ANAF (...) În interiorul ANAF lucrează și numeroși oameni de calitate — specialiști experimentați, motivați și dornici să restabilească încrederea publică în instituție.

O parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF. Această Divizie Specială are un mandat clar: să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public — și confirmă că direcția este corectă”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, „prin digitalizare, eficientizare operațională și, mai ales, prin o nouă atitudine, suntem convinși că rezultatele se vor multiplica — în ciuda atacurilor din spațiul public. Acestea nu fac decât să confirme că facem ceea ce trebuia făcut demult”.

Ministrul a punctat că rezultatele schimbărilor declanțate în ultimele trei luni se văd deja în cifre.

„În perioada iulie–septembrie 2025, ANAF a colectat 130 de miliarde de lei, în creștere cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Este, desigur, doar un început — o instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcția este clară: profesionalizare, digitalizare și responsabilitate. Efortul este însă uriaș. Recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanța și încrederea contribuabililor, dar mai ales schimbarea mentalității instituționale, presupune muncă intensă și consecvență. Am încredere că noul preşedinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare”, a adăugat ministrul.

Conducerea ANAF a fost preluată la început de iulie de către Adrian Nica, anterior șef al corpului de control al premierului. Noua conducere pare să pună un accent mult mai mare pe control în zone de risc și pe măsuri mult mai agresive în combaterea evaziunii și prejudicierea bugetului, în contextul în care finanțele țării se află sub presiune majoră, iar ANAF trebuie să-și îmbunătățească extrem de rapid rezultatele.