Evaziune de peste 3 milioane de lei: șase administratori, acuzați că au păcălit statul folosindu-se de firme fantomă. Case, apartamente și terenuri puse sub sechestru

Administratorii mai multor firme din Bucureşti sunt cercetaţi penal pentru un amplu mecanism de evaziune fiscală, prin care ar fi prejudiciat statul cu peste 3,2 milioane de lei. Procurorii au descoperit un mecanism complex de fraudare a taxelor în mai multe domenii, cu ajutorul unor firme „fantomă”.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au început urmărirea penală împotriva a şase persoane acuzate că, între 2018 şi 2022, au folosit firme „fantomă” şi societăţi cu identitate furată pentru a înregistra achiziţii fictive în domeniile construcţiilor, transportului de mărfuri şi organizării de evenimente.

Anchetatorii susţin că administratorii celor cinci firme implicate ar fi introdus în contabilitate operaţiuni comerciale fictive, în valoare totală de peste 17,4 milioane de lei, pentru a reduce artificial obligaţiile fiscale.

Prin acest mecanism infracţional, au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu evaluat la 3.202.621 lei (669.623 euro), reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Patru persoane au fost plasate sub control judiciar

Patru dintre inculpaţi au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. În paralel, procurorii au instituit sechestru pe bunurile acestora până la acoperirea prejudiciului.

Printre bunurile indisponibilizate se numără cinci case, trei apartamente şi 12 terenuri, evaluate la o sumă care acoperă integral paguba adusă bugetului de stat.