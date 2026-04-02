search
Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Agricultura, în pericol. Florin Barbu propune motorină fără TVA și acciză pentru fermieri

0
0
Publicat:

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, atrage atenția că scumpirea motorinei pune în pericol lucrările agricole de primăvară și poate declanșa un efect în lanț asupra întregii economii. Oficialul propune un mecanism prin care fermierii să cumpere carburant fără taxe, însă măsura este încă în analiză.

Florin Barbu avertizează că fără intervenții rapide fermierii riscă blocaje majore FOTO: Adevărul

În contextul apropierii campaniei de primăvară, ministrul subliniază că motorina este vitală pentru agricultură, mai ales în această perioadă. „Dacă vorbim de 3 milioane de hectare de cultură de primăvară pe care trebuie să le însămânțăm, să știți că avem un risc foarte mare”, a declarat Barbu.

El explică faptul că fără carburant la prețuri accesibile, fermierii nu vor putea realiza lucrările la timp, ceea ce ar duce la pierderi economice uriașe. „La 3 milioane de hectare, cu o medie de 5 tone pe hectar, înseamnă aproape 15 milioane de tone […] o pierdere de aproape 3 miliarde de euro în PIB-ul României”.

Soluția propusă: motorină fără TVA și acciză

Ministrul susține că a propus deja un mecanism pentru sprijinirea fermierilor, care ar elimina o parte din costurile actuale. Barbu explică faptul că vrea să schimbe sistemul actual (unde fermierul plătește prețul întreg și așteaptă luni de zile rambursarea accizei de la APIA) cu unul de tip scutire directă:

Mecanismul pe care l-am propus și care se află acum în analiză la Ministerul de Finanțe este unul simplu: fermierul să meargă la pompă și să cumpere motorina direct fără TVA și fără acciză. Pe baza adeverinței sau a unui card emis de APIA, stația de distribuție îi eliberează motorina la prețul net, iar statul reglează ulterior conturile cu distribuitorii.”

Concret, fermierii ar putea cumpăra direct de la pompă cantitatea de carburant necesară, fără TVA și fără acciză, pe baza unor documente emise de APIA. „Ar fi venit direct benefic fermierilor români”, a subliniat Barbu, criticând în același timp sistemul actual, care presupune rambursări întârziate și multă birocrație.

Costuri în creștere și presiune pe fermieri

Ministrul a evidențiat creșterea accelerată a prețurilor la carburant, care afectează direct costurile de producție. „Dacă vorbim de motorina utilizată în agricultură, de la 7 lei era în noiembrie-decembrie, în momentul de față este 11-13 lei”, a spus el.

În aceste condiții, fermierii ajung să producă în pierdere. „Costurile de producție sunt mai mari decât veniturile realizate din producție”, a explicat oficialul.

Barbu critică și modul în care funcționează actualul sistem de compensare a accizei, care presupune depunerea de documente și verificări complexe. „Plimbăm aproape 500.000 de fermieri pe la sediile APIA”, a spus ministrul, adăugând că procesul implică „o birocrație destul de mare” și costuri administrative ridicate.

În opinia sa, simplificarea mecanismului ar reduce atât cheltuielile statului, cât și presiunea asupra fermierilor.

Efect în lanț asupra economiei

Ministrul avertizează că problema motorinei nu afectează doar agricultura, ci întregul lanț economic.

Scumpirea carburantului duce la creșterea costurilor de transport, ceea ce se reflectă în prețul final al produselor. „Toate aceste lucruri duc la prețuri foarte mari”, a explicat Barbu.

În lipsa unor măsuri rapide, există riscul ca întârzierile din agricultură să genereze scumpiri și dezechilibre pe piață. „Este un lanț al slăbiciunilor”, a concluzionat ministrul, subliniind necesitatea unor decizii urgente pentru a evita blocajele din sector.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul nociv pe care l-a eliminat Teodora Stoica în dieta anti cancer? „Îți crește glicemia foarte mult” Va gusta din mielul de Paște?
image
Declarații incendiare din vacanță! Mădălin Ionescu compară România cu Italia și spune lucrurilor pe nume

OK! Magazine

image
„Înjunghiat” și de celălalt frate! După arestul aprobat de Regele Charles, fostul prinț Andrew a fost avertizat de Edward

Click! Pentru femei

image
Gata cu relațiile superficiale! Venus în zodia Taur aduce stabilitate și iubire autentică

Click! Sănătate

image
Un iepure nu are geamăn. Îl poți descoperi?