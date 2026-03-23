Ajutor pentru carburant acordat locuitorilor din Sectorul 4. Anunțul făcut de primarul Daniel Băluță

Locuitorii Sectorului 4 vor beneficia de un ajutor pentru carburant, în contextul creșterii prețurilor și al scăderii puterii de cumpărare. De asemenea, autoritățile locale au decis suspendarea taxei de regenerare urbană.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat luni măsurile, invocând inflația și majorarea taxelor drept principale motive pentru intervenție.

„Nu ne putem opri aici, tocmai pentru că puterea de cumpărare a scăzut cu aproximativ 30%. Inflația este de 10%. Taxele și impozitele au crescut, astfel încât pentru cetățenii Sectorului 4 am venit în întâmpinarea acestei situații extrem de delicate și extrem de grave cu încă două măsuri”, a declarat edilul.

Prima măsură vizează suspendarea taxei de regenerare urbană.

„Prima măsură este aceea de suspendare a taxei de regenerare urbană în ceea ce privește termenul de la 1 aprilie, deci peste aproximativ 10 zile”, a explicat primarul.

A doua măsură presupune acordarea unui sprijin financiar pentru carburant, pe o perioadă de șase luni.

„A doua măsură este aceea de a veni în sprijinul oamenilor activ prin acordarea unui ajutor pe o perioadă de șase luni de zile, un ajutor on-off în cuantum de 200 de lei pentru carburant”, a precizat Daniel Băluță.

Edilul a explicat și mecanismul de acordare a sprijinului, precum și criteriile de eligibilitate.

„Cui ne adresăm? Ne adresăm, în primul rând, locuitorilor Sectorului 4, celor care au domiciliu aici de mai mult de un an de zile. Ne adresăm celor care au un loc de muncă, pentru că este extrem de important să și-l mențină. Ne adresăm celor care dețin vehicule cu o capacitate cilindrică mai mică de 2000 de centimetri cubi și cu un venit pe membru de familie mai mic de 5000 de lei”, a mai spus primarul.

Acesta a subliniat că măsurile sunt luate „în semn de solidaritate” pentru susținerea cetățenilor afectați de contextul economic actual.