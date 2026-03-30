Cu cât se poate reduce acciza și TVA la combustibil în România, astfel încât să nu afecteze plata pensiilor

Prețurile motorinei standard au ajuns luni la valori cuprinse între 10,25 lei/litru la Petrom și 10,43 lei/litru la Rompetrol și Mol, la OMV fiind de 10,41 lei/litru, în timp ce Lukoil vinde cu 10,32 lei/litru. Motorina premium se vinde însă cu 10,99 lei la Mol, 10,96 la OMV și 10,7 lei/litru la Petrom.

Motorina premium se vinde cu aproape 11 lei/litru în România. Foto arhivă

În ultima perioadă, autoritățile au anunțat că vor lua măsuri pentru a ține aceste prețuri sub control, cel mai frecvent vehiculându-se ideea reducerii accizei și chiar și a TVA-ului, după cum a afirmat recent ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a calculat cât se poate reduce acciza și TVA la combustibil în România, astfel încât să nu afecteze plata pensiilor.

„Problema esențială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât și când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligații ale statului, precum plata pensiilor, salariilor și a celorlalte cheltuieli publice esențiale. În același timp, intervenția trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii și economiei”, a explicat Chisăliță.

Expertul a subliniat că este nevoie de un model de decizie care să stabilească în mod riguros unde trebuie aplicată reducerea, cât se poate reduce, fără să destabilizeze bugetul, când trebuie intervenit, astfel încât măsura să ajute economia, nu să o dezechilibreze.

„Un asemenea model ar trebui să pornească de la realitatea fiscală actuală, în România, cota standard de TVA este 21%, iar carburanții sunt taxați la această cotă; în plus, accizele la carburanți rămân o sursă importantă de venit bugetar. Totodată, bugetul pe 2026 este deja construit sub presiune, cu un deficit programat și cu cheltuieli rigide mari, ceea ce înseamnă că orice reducere generalizată trebuie analizată foarte atent”, a declarat specialistul, adăugând că, în practică, întrebarea corectă nu este „se reduce sau nu se reduce?”, ci care este combinația optimă între reducere fiscală, protejarea sectoarelor sensibile și menținerea echilibrului bugetar.

Din acest motiv, subliniază expertul, modelul ar trebui să distingă clar între reduceri generale, aplicate tuturor consumatorilor, care costă mult bugetul; măsuri țintite, aplicate acolo unde combustibilul afectează direct costul producției și al transportului, mai ales în agricultură și logistică.

„România folosește deja astfel de scheme țintite în 2026, atât pentru motorina din agricultură, cât și pentru compensarea din transport.

Formulat simplu, obiectivul este să identificăm unde, cât și când poate statul să reducă acciza sau TVA la combustibil, astfel încât efectul pozitiv asupra agriculturii și economiei să fie maxim, iar costul pentru buget să rămână suportabil, fără să pună în pericol pensiile, salariile și celelalte cheltuieli publice obligatorii”,  a spus Chisăliță.

Tabel 1. Compararea măsurilor (impact vs cost)

image

Potrivit acestuia, în România, soluția sustenabilă nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere țintită, temporară și declanșată doar când prețul sau costurile de producție trec anumite praguri. Asta pentru că bugetul pe 2026 este deja tensionat, iar deficitul vizat este 6,2% din PIB. În același timp, veniturile din accize sunt foarte importante pentru buget, iar în primele două luni din 2026 încasările din TVA și taxe pe produse energetice au crescut față de anul anterior. Aceste creșteri sunt ținta principală care trebuie atacată și restituită consumatorilor.

Datele de bază pentru model în România, cota standard de TVA este 21% din august 2025, iar carburanții intră la cota standard, nu la cotă redusă. Pentru 2026, accizele sunt de aproximativ 3.059,80 lei/1.000 litri la benzina fără plumb și 2.804,29 lei/1.000 litri la motorină. În plus, teoretic, România nu poate coborî accizele standard sub minimele UE: 359 euro (1.827 lei) / 1.000 litri la benzină fără plumb și 330 euro (1.679 lei) / 1.000 litri la motorină.

Scheme țintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile

Asta înseamnă, foarte practic, că sunt doar trei instrumente reale și eficiente, la îndemâna Guvernului pentru a reduce imediat prețul:

1. TVA general la toată pompa

2. acciză generală la toată pompa

3. scheme țintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile și grupurile vulnerabile

Cel mai bun raport între efectul economic și costul bugetar îl are, de regulă, instrumentul 3. România deja folosește exact această logică, pentru transportatori există compensare de 65 bani/litru în perioada 1 ianuarie–31 martie 2026 și 85 bani/litru în perioada 1 aprilie–31 decembrie 2026. Pentru agricultură, statul a aprobat în 2026 un buget de 620 mil. lei pentru schema de motorină, iar cuantumul rambursării este de aproximativ 2,697 lei/litru.

Tabel 2. Cost bugetar estimativ (Ipoteze: consum anual carburant: 8 miliarde litri (rotunjit) și PIB: 2.000 miliarde lei )

image
Pericol de penurie în benzinării: experții avertizează că intervenția Guvernului asupra prețurilor va lăsa România fără carburanți

În situația în care avem sub 0,1% din PIB masura este sigură, dacă este 0,1–0,2% măsura este gestionabilă și dacă >0,3% există un risc pentru imposibilitatea plății pensii/salarii

Aceste măsuri sunt insuficiente ținând cont de creșterea prețului motorinei cu 30% de la începutul anului.

Ce se poate reduce, realist și prudent

Expertul în energie susține că se pot face reduceri, realiste și prudente la:

1) TVA general. Aici limita politică și fiscală este foarte limitată: maxim 1–2 puncte procentuale, temporar, și doar în situații de șoc sever. Motivul este simplu, TVA tăiat pentru toți consumatorii și pentru toți litrii vânduți costă mult și ajută inclusiv menținerea consumul uineesențial, nu doar agricultura, transportul sau producția. În plus, o reducere de TVA de la 21% la 19% nu ieftinește dramatic litrul, dacă reducerea se transmite integral, scăderea finală este de circa 1,65% din prețul brut. La un preț de 10,5 lei/litru, asta înseamnă 17 bani/litru.

2) Acciza generală. Acciza are efect mai direct. O reducere de 20 bani/litru la acciză produce, dacă se transmite integral și se include și efectul TVA peste acciză, o ieftinire la pompă de aproximativ 24 bani/litru.

3) Rambursări țintite. Aici este, de fapt, „unde”-ul corect. Nu la toată pompa, ci: agricultură, transport de marfă, transport public de personae și eventual anumite activități productive cu intensitate mare de combustibil.

Avantajul este să se ia presiunea exact din zonele unde combustibilul intră în costul hranei, logisticii și producției, fără să se subvenționeze masiv și consumul recreativ sau traficul urban neproductiv. România deja are infrastructură administrativă pentru asta prin APIA și ARR.

1 leu dat agriculturii valorează mai mult decât 1 leu dat tuturor șoferilor

În agricultură, subliniază expertul, orice întârziere sau creștere de cost lovește direct în costul alimentar și în calendarul agricol. Schema actuală de rambursare trebuie păstrată și plătită rapid; dacă apare un nou șoc de preț, aici se justifică prima extindere. MADR chiar a menținut pentru 2026 sprijinul de 620 mil. lei, semn că statul tratează domeniul ca sensibil.

Tabel 3. Impact economic real (unde contează)

image

1 leu dat agriculturii valorează mai mult decât 1 leu dat tuturor șoferilor”, susține specialistul.

Aplicarea reducerilor în sectorul transporturilor de mărfuri și al transportului public este al doilea loc corect, spune Chisăliță, deoarece motorina se transmite în prețul logisticii, apoi în inflația bunurilor. România are deja schema ARR cu 65/85 bani pe litru, deci modelul există și poate fi calibrat.

Ce impact ar avea reducerile, fără să afecteze pensiile și salariile

Potrivit expertului, dacă obiectivul este să nu afectezi pensii, salarii și plăți obligatorii, este recomandat folosirea unui prag fiscal foarte strict, costul anual al măsurii să nu depășească 0,1–0,15% din PIB fără sursă de compensare clară și 0,2–0,35% din PIB doar dacă există venituri suplimentare certe ori tăieri de alte cheltuieli neesențiale.

Ordonanța invizibilă de combatere a creșterii prețurilor la carburanți: „Scade riscul penuriei, dar efectele sunt inexistente”

Calculele efectuate de Dumitru Chisăliță arată că, la un PIB estimat în jur de 2.045 mld. lei pentru 2026, asta înseamnă aproximativ:

• 0,1% PIB reprezintă cca. 2,0 mld. lei

• 0,15% PIB reprezintă cca. 3,1 mld. lei

• 0,2% PIB reprezintă cca. 4,1 mld. lei.

Tradus în politică fiscală, asta înseamnă:

• TVA general: cel mult -1%, eventual -2% doar pe perioadă foarte scurtă și doar dacă execuția bugetară e peste plan.

• Acciză generală: limita la 10 - 20 bani/litru temporar.

• Țintit: pentru agricultură și transport, se poate merge mult mai sus decât atât, fiindcă volumul eligibil este mult mai mic decât volumul total vândut în economie, iar efectul economic este mai concentrat.

Modelul practic, pentru România

Expertul în energie susține că „modelul bun este automat, temporar și condiționat, cu declanșatoare în funcție de prețul motorinei”.

Scenariul prudent – peste 10,5 lei/l

• TVA la 21%;

• acciza general menținută;

• accelerare rambursări pentru agricultură și transport;

• acciză redusă cu 20 bani/l doar pentru sectoarele eligibile;

• durată: 3 luni, cu reînnoire doar dacă indicatorii rămân răi.

Scenariul de stres – peste 11 lei/l

• 60–90 zile de -1% TVA și -10 bani/l acciză generală;

• în paralel, compensare țintită extinsă pentru agricultură și transport;

• revizuire lunară.

Scenariul critic – peste 12 lei/l

• 60–90 zile de -2% TVA și -20 bani/l acciză generală.

Top articole

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Meteorologii Accuweather anunță o lună aprilie rarisimă. Fenomene meteo bizare în toată România
gandul.ro
image
Băluță: Reducere de 50% la abonamentele STB și Metrorex în Sectorul 4
mediafax.ro
image
Show total cu Aryna Sabalenka. În ce imagini a apărut jucătoarea de tenis și ce fotbalist legendar era alături de ea
fanatik.ro
image
Procurorul care a luat șpagă 10 tone de motorină vrea prescripție sau reabilitare. Iulian Văduvan a fost condamnat „simbolic” pentru mită și spălare de bani
libertatea.ro
image
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și refuză utilizarea bazelor militare
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Gică Hagi își începe în forță al doilea mandat la naționala României
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
observatornews.ro
image
BREAKING! 'Gata, s-a terminat'. Anunțul momentului din spital, despre Mircea Lucescu
cancan.ro
image
Cum poate ajunge România să nu mai poată plăti pensii și salarii în primăvară? Economist: Riscul e mare
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Actele de care ai nevoie în 2026 pentru vânzarea unei locuințe. Ghid complet
playtech.ro
image
Avem echipa de start a României cu Slovacia, cu vedeta Universității Craiova în prim-plan! Surpriza decisă de Mircea Lucescu de pe patul de spital
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
ELE sunt cele două minore dispărute din curtea casei din Mureș! Autoritățile au dat ALERTĂ
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Mihai Gâdea, în doliu. Mesaj în lacrimi după ce mama sa a murit: „A a fost cea mai bună mamă, cea mai bună bunică și nodul nostru pe busolă, reperul nostru sigur în toate”
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?