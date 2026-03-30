Cu cât se poate reduce acciza și TVA la combustibil în România, astfel încât să nu afecteze plata pensiilor

Prețurile motorinei standard au ajuns luni la valori cuprinse între 10,25 lei/litru la Petrom și 10,43 lei/litru la Rompetrol și Mol, la OMV fiind de 10,41 lei/litru, în timp ce Lukoil vinde cu 10,32 lei/litru. Motorina premium se vinde însă cu 10,99 lei la Mol, 10,96 la OMV și 10,7 lei/litru la Petrom.

În ultima perioadă, autoritățile au anunțat că vor lua măsuri pentru a ține aceste prețuri sub control, cel mai frecvent vehiculându-se ideea reducerii accizei și chiar și a TVA-ului, după cum a afirmat recent ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a calculat cât se poate reduce acciza și TVA la combustibil în România, astfel încât să nu afecteze plata pensiilor.

„Problema esențială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât și când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligații ale statului, precum plata pensiilor, salariilor și a celorlalte cheltuieli publice esențiale. În același timp, intervenția trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii și economiei”, a explicat Chisăliță.

Expertul a subliniat că este nevoie de un model de decizie care să stabilească în mod riguros unde trebuie aplicată reducerea, cât se poate reduce, fără să destabilizeze bugetul, când trebuie intervenit, astfel încât măsura să ajute economia, nu să o dezechilibreze.

„Un asemenea model ar trebui să pornească de la realitatea fiscală actuală, în România, cota standard de TVA este 21%, iar carburanții sunt taxați la această cotă; în plus, accizele la carburanți rămân o sursă importantă de venit bugetar. Totodată, bugetul pe 2026 este deja construit sub presiune, cu un deficit programat și cu cheltuieli rigide mari, ceea ce înseamnă că orice reducere generalizată trebuie analizată foarte atent”, a declarat specialistul, adăugând că, în practică, întrebarea corectă nu este „se reduce sau nu se reduce?”, ci care este combinația optimă între reducere fiscală, protejarea sectoarelor sensibile și menținerea echilibrului bugetar.

Din acest motiv, subliniază expertul, modelul ar trebui să distingă clar între reduceri generale, aplicate tuturor consumatorilor, care costă mult bugetul; măsuri țintite, aplicate acolo unde combustibilul afectează direct costul producției și al transportului, mai ales în agricultură și logistică.

„România folosește deja astfel de scheme țintite în 2026, atât pentru motorina din agricultură, cât și pentru compensarea din transport.

Formulat simplu, obiectivul este să identificăm unde, cât și când poate statul să reducă acciza sau TVA la combustibil, astfel încât efectul pozitiv asupra agriculturii și economiei să fie maxim, iar costul pentru buget să rămână suportabil, fără să pună în pericol pensiile, salariile și celelalte cheltuieli publice obligatorii”, a spus Chisăliță.

Tabel 1. Compararea măsurilor (impact vs cost)

Potrivit acestuia, în România, soluția sustenabilă nu este o tăiere generală mare de TVA la pompă, ci o reducere țintită, temporară și declanșată doar când prețul sau costurile de producție trec anumite praguri. Asta pentru că bugetul pe 2026 este deja tensionat, iar deficitul vizat este 6,2% din PIB. În același timp, veniturile din accize sunt foarte importante pentru buget, iar în primele două luni din 2026 încasările din TVA și taxe pe produse energetice au crescut față de anul anterior. Aceste creșteri sunt ținta principală care trebuie atacată și restituită consumatorilor.

Datele de bază pentru model în România, cota standard de TVA este 21% din august 2025, iar carburanții intră la cota standard, nu la cotă redusă. Pentru 2026, accizele sunt de aproximativ 3.059,80 lei/1.000 litri la benzina fără plumb și 2.804,29 lei/1.000 litri la motorină. În plus, teoretic, România nu poate coborî accizele standard sub minimele UE: 359 euro (1.827 lei) / 1.000 litri la benzină fără plumb și 330 euro (1.679 lei) / 1.000 litri la motorină.

Scheme țintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile

Asta înseamnă, foarte practic, că sunt doar trei instrumente reale și eficiente, la îndemâna Guvernului pentru a reduce imediat prețul:

1. TVA general la toată pompa

2. acciză generală la toată pompa

3. scheme țintite de rambursare/compensare pentru sectoarele sensibile și grupurile vulnerabile

Cel mai bun raport între efectul economic și costul bugetar îl are, de regulă, instrumentul 3. România deja folosește exact această logică, pentru transportatori există compensare de 65 bani/litru în perioada 1 ianuarie–31 martie 2026 și 85 bani/litru în perioada 1 aprilie–31 decembrie 2026. Pentru agricultură, statul a aprobat în 2026 un buget de 620 mil. lei pentru schema de motorină, iar cuantumul rambursării este de aproximativ 2,697 lei/litru.

Tabel 2. Cost bugetar estimativ (Ipoteze: consum anual carburant: 8 miliarde litri (rotunjit) și PIB: 2.000 miliarde lei )

În situația în care avem sub 0,1% din PIB masura este sigură, dacă este 0,1–0,2% măsura este gestionabilă și dacă >0,3% există un risc pentru imposibilitatea plății pensii/salarii

Aceste măsuri sunt insuficiente ținând cont de creșterea prețului motorinei cu 30% de la începutul anului.

Ce se poate reduce, realist și prudent

Expertul în energie susține că se pot face reduceri, realiste și prudente la:

1) TVA general. Aici limita politică și fiscală este foarte limitată: maxim 1–2 puncte procentuale, temporar, și doar în situații de șoc sever. Motivul este simplu, TVA tăiat pentru toți consumatorii și pentru toți litrii vânduți costă mult și ajută inclusiv menținerea consumul uineesențial, nu doar agricultura, transportul sau producția. În plus, o reducere de TVA de la 21% la 19% nu ieftinește dramatic litrul, dacă reducerea se transmite integral, scăderea finală este de circa 1,65% din prețul brut. La un preț de 10,5 lei/litru, asta înseamnă 17 bani/litru.

2) Acciza generală. Acciza are efect mai direct. O reducere de 20 bani/litru la acciză produce, dacă se transmite integral și se include și efectul TVA peste acciză, o ieftinire la pompă de aproximativ 24 bani/litru.

3) Rambursări țintite. Aici este, de fapt, „unde”-ul corect. Nu la toată pompa, ci: agricultură, transport de marfă, transport public de personae și eventual anumite activități productive cu intensitate mare de combustibil.

Avantajul este să se ia presiunea exact din zonele unde combustibilul intră în costul hranei, logisticii și producției, fără să se subvenționeze masiv și consumul recreativ sau traficul urban neproductiv. România deja are infrastructură administrativă pentru asta prin APIA și ARR.

1 leu dat agriculturii valorează mai mult decât 1 leu dat tuturor șoferilor

În agricultură, subliniază expertul, orice întârziere sau creștere de cost lovește direct în costul alimentar și în calendarul agricol. Schema actuală de rambursare trebuie păstrată și plătită rapid; dacă apare un nou șoc de preț, aici se justifică prima extindere. MADR chiar a menținut pentru 2026 sprijinul de 620 mil. lei, semn că statul tratează domeniul ca sensibil.

Tabel 3. Impact economic real (unde contează)

„1 leu dat agriculturii valorează mai mult decât 1 leu dat tuturor șoferilor”, susține specialistul.

Aplicarea reducerilor în sectorul transporturilor de mărfuri și al transportului public este al doilea loc corect, spune Chisăliță, deoarece motorina se transmite în prețul logisticii, apoi în inflația bunurilor. România are deja schema ARR cu 65/85 bani pe litru, deci modelul există și poate fi calibrat.

Ce impact ar avea reducerile, fără să afecteze pensiile și salariile

Potrivit expertului, dacă obiectivul este să nu afectezi pensii, salarii și plăți obligatorii, este recomandat folosirea unui prag fiscal foarte strict, costul anual al măsurii să nu depășească 0,1–0,15% din PIB fără sursă de compensare clară și 0,2–0,35% din PIB doar dacă există venituri suplimentare certe ori tăieri de alte cheltuieli neesențiale.

Calculele efectuate de Dumitru Chisăliță arată că, la un PIB estimat în jur de 2.045 mld. lei pentru 2026, asta înseamnă aproximativ:

• 0,1% PIB reprezintă cca. 2,0 mld. lei

• 0,15% PIB reprezintă cca. 3,1 mld. lei

• 0,2% PIB reprezintă cca. 4,1 mld. lei.

Tradus în politică fiscală, asta înseamnă:

• TVA general: cel mult -1%, eventual -2% doar pe perioadă foarte scurtă și doar dacă execuția bugetară e peste plan.

• Acciză generală: limita la 10 - 20 bani/litru temporar.

• Țintit: pentru agricultură și transport, se poate merge mult mai sus decât atât, fiindcă volumul eligibil este mult mai mic decât volumul total vândut în economie, iar efectul economic este mai concentrat.

Modelul practic, pentru România

Expertul în energie susține că „modelul bun este automat, temporar și condiționat, cu declanșatoare în funcție de prețul motorinei”.

Scenariul prudent – peste 10,5 lei/l

• TVA la 21%;

• acciza general menținută;

• accelerare rambursări pentru agricultură și transport;

• acciză redusă cu 20 bani/l doar pentru sectoarele eligibile;

• durată: 3 luni, cu reînnoire doar dacă indicatorii rămân răi.

Scenariul de stres – peste 11 lei/l

• 60–90 zile de -1% TVA și -10 bani/l acciză generală;

• în paralel, compensare țintită extinsă pentru agricultură și transport;

• revizuire lunară.

Scenariul critic – peste 12 lei/l

• 60–90 zile de -2% TVA și -20 bani/l acciză generală.