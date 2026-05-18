Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Foto Cel mai lung parc liniar din Europa se termină în 2026. Cum se transformă radical vestul Capitalei

Cartierul Militari, unul dintre cele mai dense din București și printre puținele fără un parc adevărat timp de decenii, se apropie de finalizarea celui mai ambițios proiect verde din vestul Capitalei. Lucrările la Faza 3, ultima a Parcului Liniei, au intrat în linie dreaptă. Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a precizat pentru „Adevărul” că primele două tronsoane vor fi gata până la finalul lunii iulie, următoarele două urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului. În paralel, Primăria Sectorului 6 încearcă să obțină definitiv terenurile aparținând CFR SA, pentru care plătește în prezent chirie.

Parcul Liniei, Sectorul 6. FOTO: Primăria Sectorului 6
Traseul pe care se dezvoltă parcul are o istorie de peste șapte decenii. Linia ferată a fost construită în 1946, cu rol de conectare între Gara București Vest, zona Cotroceni și Panduri. După închiderea Gării Filaret în 1960, infrastructura a fost utilizată exclusiv pentru activități industriale din zona Militari, iar după 1989, odată cu procesul de dezindustrializare, activitatea a scăzut constant. În 2011, linia a fost complet dezafectată.

În anii următori, zona a devenit un teren neutilizat, afectat de parcări improvizate, deșeuri și degradare urbană, în ciuda faptului că se află în proximitatea a zeci de mii de locuitori. Proiectul de reconversie a transformat treptat acest spațiu într-un culoar verde urban, primele două faze, întinse pe aproximativ 8 hectare, fiind deja finalizate.

Proiect Parcul Liniei III FOTO Facebook / Sector 6
Parcul Liniei va avea 16 hectare

Noua etapă a proiectului acoperă 81.500 de metri pătrați, între strada Lujerului și Valea Cascadelor, și este împărțită în patru tronsoane cu funcționalități diferite. Lucrările sunt executate de o asociere formată din Ro-Verde Landscaping, Cris Garden, Garden Center Grup și Geca Impex, în baza unui contract de 57,7 milioane de lei fără TVA.

Tronsonul 1, cuprins între Valea Cascadelor și Valea Lungă, va include un Cycle Hub pentru închirierea bicicletelor, două locuri de joacă, un teren de fotbal, spațiu pentru câini, teren de badminton, zonă de ping pong și două fântâni tip wall.

Tronsonul 2, între Valea Lungă și Moinești, va găzdui un skate park, o zonă de calisthenics, o fântână dry deck și un nou loc de joacă.

Tronsonul 3, între Moinești și Răsăritului, este conceput ca un spațiu cu componentă culturală și comunitară, incluzând o grădină urbană, o zonă expozițională, o piațetă și spații de alimentație publică.

Tronsonul 4, între Răsăritului și Lujerului, completează ansamblul cu terenuri de baschet și volei, zonă de șah, spațiu de fitness și un al doilea Cycle Hub.

Imaginea aeriană cu Parcul Liniei, Sectorul 6. FOTO: Primăria Sectorului 6
Primăria Sectorului 6: Faza întâi din Parcul Liniei se finalizează în mai. Când încep lucrările la etapa a doua

Paul Moldova Primele două tronsoane, finalizate cel târziu la finalul lunii iulie

Primarul interimar al Sectorului 6, Paul Moldovan, a prezentat stadiul proiectului și a explicat demersurile pentru preluarea terenurilor aflate în proprietatea CFR SA.

„Lucrăm la faza a treia, ultima, a parcului. E deja în execuție. Faza a treia e împărțită în patru tronsoane. Două vor fi gata în vară, două la finalul anului. Ce am făcut ieri (n.red. - joi) a fost să cerem de la CFR, mă rog, Guvernului, prin PMB, să primim în administrare, prin hotărâre de Guvern, terenurile care acum aparțin CFR SA", a declarat Paul Moldovan pentru Adevărul.

Lucrări la Faza 3 a Parcului Liniei. FOTO: Primăria Sectorului 6
Edilul a precizat că în prezent terenurile sunt utilizate în baza unor contracte de închiriere și că administrația locală urmărește o soluție de transfer administrativ.

„Acum plătim o chirie pentru aceste terenuri la CFR, conform unor contracte pe care le-am încheiat. Și noi credem că ar trebui să le primim, chiar și condiționat de conservarea liniei de cale ferată, deși ea e aproape distrusă și nu poate fi repusă în funcțiune. Dar dacă vor să conservăm o parte a infrastructurii, noi suntem de acord", a explicat edilul.

În viziunea administrației Sectorului 6, varianta optimă ar fi transferul terenurilor către Municipiul București, urmat de atribuirea lor în administrare către sector.

„Cred că cel mai corect ar fi să primim efectiv acele terenuri la Municipiul București, iar Consiliul General să ni le dea nouă în administrare, de vreme ce deja e un parc acolo. E doar o procedură administrativă pe care o facem noi. Lucrările merg în continuare", a precizat primarul interimar al Sectorului 6.

Autoritățile locale estimează că primele două tronsoane, cuprinse între strada Lujerului și strada Moinești, vor fi finalizate până la finalul lunii iulie, iar restul până la sfârșitul anului.

„Noi oricum am început să turnăm pistele de bicicletă. Lucrările merg bine, dar o să avem nevoie până la sfârșitul anului ca să finalizăm tot. Discuția noastră cu ei este ca, cel târziu la finalul lunii iulie, să fie gata primele două, iar la finalul anului ultimele două. Și așa finalizăm toată faza a treia", a declarat Paul Moldovan pentru Adevărul.

La finalizare, Parcul Liniei este proiectat să devină cel mai lung parc liniar din Europa, fiind comparat cu proiecte similare din marile capitale europene, inclusiv cu Coulée Verte din Paris.

