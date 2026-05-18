Luni, 18 Mai 2026
Adevărul
Avertismentul antropologului care a contactat un trib izolat din India: de ce izolarea nu îi mai garantează supraviețuirea

Un antropolog care se numără printre puținii specialiști care au făcut vizite autorizate în singurul trib „necontactat” din India avertizează că actuala politică de „observare de la distanță” nu mai este suficientă și că ar putea fi momentul pentru reluarea unor contacte controlate cu tribul sentinelez.

Imagine din 2004 cu un bărbat din tribul sentinelez fotografiat din elicopter FOTO AFP

Anstice Justin, în vârstă de 71 de ani, a participat la misiunile de contact limitate ale guvernului pe insula restricționată North Sentinel din Marea Andaman, între 1986 și 2004. Locuitorii insulei sunt cunoscuți pentru rezistența lor față de interacțiunile cu străinii și chiar au ucis un misionar american care a făcut o vizită ilegală în 2018.

Puținele lucruri cunoscute despre sentinelezi – care trăiesc pe insula cu o lățime de 10 kilometri, acoperită de pădure tropicală și înconjurată de recife de corali – provin din misiunile guvernamentale, scrie AFP.

Dar chiar și aceste călătorii au dus la o înțelegere extrem de limitată a oamenilor. „Nici măcar nu știm cum se identifică”, a declarat Justin pentru AFP pe insula principală Andaman – o lume diferită, dar la doar două ore distanță cu barca.

North Sentinel din Marea Andaman FOTO: X

Justin, el însuși din alt grup din arhipelagul Andaman și Nicobar, a povestit prima sa călătorie din 1986 în Sentinelul de Nord.

„Cu ochii ațintiți, mâinile jos”

A mers prin apele lagunei alături de crocodili de apă sărată, aterizând pe o plajă cu nisip alb, cărând un sac de nuci de cocos ca semn de bunăvoință. „Am văzut fum ondulat, ieșind din pădure”, a spus Justin, fost director adjunct al Studiului Antropologic din India, al guvernului.

După câteva minute, i-am văzut pe sentinelezi ieșind din pădure”, a adăugat el.

Insularii, pe care guvernul îi estimează la 50 de persoane și sunt desemnați drept „Grup Tribal Deosebit de Vulnerabil”, au folosit arcuri și săgeți pentru a-l răni mortal pe un misionar american, John Allen Chau.

Chau a încălcat limita de excludere impusă de guvern pentru „rezervația tribală”, care se întindea pe cinci kilometri în largul mării, evitând garda de coastă și poliția maritimă.

Însă Justin, care a vizitat insulele de peste 30 de ori, a spus că experiența sa a fost foarte diferită.

„Ceea ce am observat a fost că nu exista niciun semn de neprietenie, de, permiteți-mi să folosesc acest termen, ferocitate”, a spus Justin.

Observațiile arată că oamenii folosesc canoe înguste, trăiesc în colibe comunale mari, poartă sulițe, arcuri și săgeți și centuri din fibră, precum și coliere și bentițe.

Justin a spus că politica de protecție a guvernului a fost bine intenționată - dar că lumea modernă nu permite ca insulele Sentinel să fie lăsate singure și spune că ar fi timpul să se reconecteze cu oamenii izolați - pentru a-i proteja de o lume care invadează teritoriul.

„Politica actuală adoptată de administrația Andaman și Nicobar este «cu ochii pe ei, mâinile departe» - asta înseamnă observare la distanță”, a spus Justin.

Contactul extern cu alți locuitori ai insulelor a avut un „impact devastator” în trecut, prin introducerea de boli, potrivit grupului pentru drepturile omului Survival International, care menționează că populațiile popoarelor din Insula Andamaneză s-au redus cu până la 99%.

Sentinelienii au spus clar că nu doresc contact”, susține Survival International.

„Raiul nebunilor”

Șeful poliției din Andaman, HGS Dhaliwal, a declarat că ofițerii săi fac tot posibilul pentru a proteja insula de străini, dar Justin a avertizat că cei care caută publicitate pe rețelele de socializare sunt din ce în ce mai greu de descurajat.

„Uneori este o provocare să poți preveni orice fel de incident în totalitate”, a adăugat Dhaliwal.

„Avem patrule surpriză, dar totuși au existat câteva incidente în care braconierii s-au apropiat la cinci kilometri de insulă și au existat și alte detectări și rețineri.”

Poliția a arestat în februarie doi pescari care au intrat în apele din jurul insulei, iar anul trecut l-a arestat pe cetățeanul american Mykhailo Viktorovych Polyakov, care a aterizat timp de cinci minute având o doză de Diet Coke și o nucă de cocos în încercarea de a deveni o vedetă YouTube.

„Am trăi într-un paradis al nebunilor dacă am presupune că trăiesc în propria lor lume izolată”, a adăugat Justin.

„Comunitatea independentă a supraviețuit timp de câteva mii de ani, dar într-un fel de situație pașnică - spre deosebire de situația tulburătoare din prezent, în care toată lumea este dornică să se «glorifice» văzându-i pe Sentinelezi.”

Căutătorul de faimă Polyakov, care a fost arestat în martie 2025, a pledat vinovat pentru încălcarea zonei protejate și i s-a permis să se întoarcă în Statele Unite după ce a ispășit o pedeapsă de 25 de zile de închisoare și a plătit o amendă de 15.000 de rupii (161 USD).

Justin a spus că întâlnirile strict reglementate ar putea ajuta Sentinelezii, oferindu-le avertismente.

„Pe termen lung, oamenii independenti s-ar putea să nu poată supraviețui în această lume competitivă”, a spus el. „Le-am putea spune măcar: «Sunt și alți oameni care încearcă să vă deranjeze».”

