Bogdan Ivan, despre întârzierea reducerii accizelor la carburanți: „Mă aștept să fie votat proiectul săptămâna aceasta”

Ministrul Energiei a declarat marți, 31 martie, că se așteaptă ca proiectul de act normativ privind reducerea accizelor la carburanți să fie adoptat în această săptămână de către Guvern. Bogdan Ivan a explicat stadiul discuțiilor din Executiv și poziția României în dialogul cu instituțiile europene, în contextul creșterii prețurilor la energie și carburanți.

Întrebat de ce proiectul ajunge în Guvern abia acum, după mai multe săptămâni de discuții, ministrul a precizat că responsabilitatea calculelor aparține Ministerului de Finanțe:

„În momentul de față nu pot să răspund în dreptul colegilor mei, pentru că fiecare răspundem de segmentele noastre. Eu am mare încredere în colegul meu, domnul Mihai Nazare, ministrul de Finanțe, că va face cât mai rapid aceste calcule împreună cu echipa domniei sale și vom adopta acest act normativ în Guvern săptămâna aceasta. Din punctul meu de vedere, avem o practică europeană și națională”.

Bogdan Ivan a subliniat că România a implementat deja o serie de măsuri recomandate la nivel european, precum limitarea exporturilor, diversificarea surselor de aprovizionare, creșterea capacității de rafinare și reducerea cantității de biocombustibili din carburanți.

„Ceea ce am propus de acum patru săptămâni și am adoptat săptămâna trecută și anume: de a limita exporturile, de a face surse alternative de aprovizionare cu carburanți și cu petrol, de a crește capacitatea de rafinare, de a reduce cantitățile de biocombustibili din produsele finale, ceea ce ne recomandă Uniunea Europeană, am făcut deja” a răspuns Ivan

Ministrul a explicat că reducerea accizelor este singura soluție care poate scădea prețul final la pompă, măsură propusă împreună cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, și care urmează să fie inclusă în proiectul pregătit de Ministerul de Finanțe.

Poziția României în discuțiile cu Comisia Europeană

În contextul discuțiilor europene privind posibile ajutoare de stat, similare celor din 2022, Bogdan Ivan a precizat că România a transmis deja Comisiei Europene o poziție fermă privind necesitatea relaxării unor reglementări care influențează costurile energiei.

„Am discutat și cu comisarul european Dan Jørgensen și cu directorul general Ditte Juul Jørgensen încă de la începutul acestui conflict militar. Am expus poziția României, care este una foarte clară, și anume de relaxare pe zona de reglementări, într-o formă în care să putem sistemic să reducem costul energiei și gazelor în întreaga Uniune European”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ministrul a insistat asupra reducerii costului certificatelor de CO2 și a taxelor ETS, care afectează atât energia produsă pe bază de cărbune, cât și gazele naturale.

„Nu mai vorbim despre acel plan Green Deal care s-a dovedit a fi ineficient din punctul meu de vedere. Vorbim despre o situație excepțională acum, dată cu începerea războiului din Orientul Mijlociu, care ne pune în fața unor decizii rapide și practice”, a adăugat ministrul.

România cere noi rute de aprovizionare și măsuri rapide

Bogdan Ivan a reamintit că, în urmă cu două săptămâni, la Bruxelles, a prezentat necesitatea unor noi rute de aprovizionare pentru statele din Europa Centrală și de Est, iar Comisia Europeană a înțeles această solicitare.

Ministrul va participa la reuniunea informală a miniștrilor energiei, unde se vor discuta măsurile propuse de Comisie pentru a sprijini statele membre în contextul actualei crize.