search
Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ieftinire la pompă în etape: planul guvernului pentru reducerea accizei la carburanți

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Coaliția de guvernare a decis luni diminuarea accizei la carburanți, măsură care se va aplica treptat și în funcție de evoluția prețului petrolului și a carburanților la pompă.

Cineva pune carburant în rezervorul mașinii
Acciza aplicată carburanților ar putea fi redusă etapizat. Foto arhivă

Astfel, se are în vedere o reducere inițială de aproximativ 5%, care ar putea fi extinsă treptat, însă fără a depăși pragul de 25%, din cauza constrângerilor bugetare.

Totodată, măsura ar urma să fie corelată cu evoluția prețurilor: pentru fiecare creștere de aproximativ 5% a prețului petrolului sau al carburanților la pompă, acciza ar putea fi redusă în mod proporțional.

Pe de altă parte, reducerea TVA nu mai este luată în calcul, pe fondul deficitului bugetar ridicat și al limitărilor impuse la nivel european. Decizia finală urmează să fie anunțată după încheierea ședinței coaliției și va fi adoptată printr-o ordonanță de urgență.

Prețurile motorinei standard au ajuns luni la valori cuprinse între 10,25 lei/litru la Petrom și 10,43 lei/litru la Rompetrol și Mol, la OMV fiind de 10,41 lei/litru, în timp ce Lukoil vinde cu 10,32 lei/litru. Motorina premium se vinde însă cu 10,99 lei la Mol, 10,96 la OMV și 10,7 lei/litru la Petrom.

În ultima perioadă, autoritățile au anunțat că vor lua măsuri pentru a ține aceste prețuri sub control, cel mai frecvent vehiculându-se ideea reducerii accizei și chiar și a TVA-ului, după cum a afirmat recent ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

Expertul în energie Dumitru Chisăliță a calculat cât se poate reduce acciza și TVA la combustibil în România, astfel încât să nu afecteze plata pensiilor.

Problema esențială nu este doar dacă se pot reduce, ci unde, cu cât și când, astfel încât măsura să nu afecteze alte obligații ale statului, precum plata pensiilor, salariilor și a celorlalte cheltuieli publice esențiale. În același timp, intervenția trebuie gândită astfel încât să nu producă efecte negative ireversibile asupra agriculturii și economiei”, a explicat Chisăliță.

Expertul a subliniat că este nevoie de un model de decizie care să stabilească în mod riguros unde trebuie aplicată reducerea, cât se poate reduce, fără să destabilizeze bugetul, când trebuie intervenit, astfel încât măsura să ajute economia, nu să o dezechilibreze.

Potrivit expertului, în situația în care se dorește evitarea afectării pensiilor, salariilor și a altor plăți obligatorii, este necesară respectarea unui prag fiscal strict. Astfel, costul anual al unei măsuri nu ar trebui să depășească 0,1–0,15% din PIB în lipsa unei surse clare de compensare și poate ajunge la 0,2–0,35% din PIB doar dacă există venituri suplimentare certe sau reduceri ale unor cheltuieli neesențiale.

Conform calculelor realizate de Dumitru Chisăliță, raportate la un PIB estimat la aproximativ 2.045 miliarde lei pentru anul 2026, aceste procente se traduc în valori concrete: circa 2 miliarde lei pentru 0,1% din PIB, aproximativ 3,1 miliarde lei pentru 0,15% și în jur de 4,1 miliarde lei pentru 0,2%.

În termeni de politici fiscale, aceste limite implică ajustări moderate. De exemplu, TVA-ul general ar putea fi redus cu cel mult 1%, eventual până la 2% pentru o perioadă foarte scurtă și doar dacă execuția bugetară depășește estimările. În cazul accizelor generale, o reducere sustenabilă ar fi în intervalul 10–20 de bani pe litru, aplicată temporar. În schimb, pentru sectoare țintite, precum agricultura și transporturile, reducerile ar putea fi mai consistente, deoarece volumul eligibil este mai redus, iar impactul economic este mai concentrat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Numărul persoanelor care părăsesc țările occidentale în care locuiau a atins un nou record. Cum se explică valul de emigranți din Vest
digi24.ro
image
Vânzările de locuințe au scăzut din cauza prețurilor ridicate și a instabilității economice. „Soluția ar fi răbdare”
stirileprotv.ro
image
Pensionarii din România care primesc 300 lei în plus la pensie, de Paște. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Surpare de carosabil în Capitală. Trafic restricționat pe un sens de mers
mediafax.ro
image
Ce mănâncă, de fapt, Andrei Borza la micul dejun. Alegerea pe care a făcut-o în urmă cu 5 luni
fanatik.ro
image
O companie vrea să vândă lumina soarelui pe timpul nopții: „Armata este foarte interesată”. Problemele semnalate de ecologiști și astronauți
libertatea.ro
image
„Administrația Trump practic imploră Iranul să vândă petrol”. Efectul paradoxal al războiului din Orientul Mijlociu
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o! ”Dezgustător”
digisport.ro
image
VIDEO Mihai Gâdea: „Îmi este foarte greu să vă anunț că, în urmă cu puține ore, mama mea a plecat dintre noi”
stiripesurse.ro
image
„Js sybau lowk”: Deși sună a galeză, e noua limbă română a Generației Alpha. Dacă nu o înțelegi, e deja un prim semn că ai îmbătrânit
antena3.ro
image
Ucraina prezintă scuze după ce două drone s-au prăbuşit în Finlanda şi acuză bruiaj rusesc
observatornews.ro
image
Detaliul care i-a șocat pe anchetatori în cazul fetițelor dispărute din Mureș. Ce au descoperit oamenii în zona unde au fost văzute ultima dată
cancan.ro
image
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
De ce turiştii din Egipt nu ar trebui să folosească Uber sau inDrive? Cu ce au voie să călătorească străinii
playtech.ro
image
Niciun club din România nu i-a urat sănătate lui Mircea Lucescu: „Nici Rapid, Dinamo sau Corvinul, pentru care a scris istorie!”
fanatik.ro
image
Câți bani a câștigat o femeie anul trecut asamblând mobilier Ikea. „Când văd toate componentele și instrucțiunile, renunță și apelează la un specialist"
ziare.com
image
"Am fost numărul 1 în lume, acum sunt într-un scaun cu rotile!" Drama unei mari campioane
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un bebeluș și-a pierdut viața după ce a înghițit o unghie falsă de a mamei! Incredibil ce a făcut tatăl lui atunci când a ajuns la spital
kanald.ro
image
Mircea Lucescu, noi detalii despre starea lui de sănătate! Motivul pentru care selecționerului i s-a făcut rău: „Am simțit că nu mai pot respira”
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu și Rareș Cojoc, decizie ULUITOARE în privința custodiei celor trei copii. Cum au decis să-i împartă pe cei mici. Așa au gândit că e cel mai bine
romaniatv.net
image
Coaliția a decis! Plafonarea adaosului comercial la alimente se prelungește cu trei luni. Acciza la carburanți va fi redusă
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Cât de mult s-a schimbat Klaus Iohannis la un an de când nu mai este președintele României VIDEO
actualitate.net
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV
click.ro
image
Leguma pe care o poți cultiva în ghivece, chiar dacă nu ai o grădină
click.ro
image
Marina Almășan și Georgică Cornu, din nou la tribunal! De data aceasta se judecă pentru… acoperiș. „O nouă mizerie!” Motivul pentru care vedeta TVR își lasă iubitul singur de ziua lui
click.ro
Prințul William, Prințesa Kate Middleton foto profimedia 1086227036 jpg
Motivul misterios pentru care Prințesa Kate va dispărea din atenția publică din nou. Nici Prințul William nu va fi disponibil
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Omul de Neanderthal. Pictură realizată de Charles Robert Knight, pentru American Museum of Natural History (© Wikimedia Commons)
„O perturbare majoră în istoria neanderthalienilor”, dezvăluită de un studiu genetic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Afacerea cu care a dat lovitura un tânăr de 16 ani, după ce a refuzat o ofertă de 300 de mii de dolari
image
Mihai Gâdea, în lacrimi: „Îmi este foarte greu să anunț că mama mea a plecat dintre noi.” Ce imagine emoționantă a publicat prezentatorul TV

OK! Magazine

image
Secretul năucitor de la Palat! Cancerul unui membru regal cheie a fost ascuns peste 8 ani

Click! Pentru femei

image
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?

Click! Sănătate

image
De ce nu consumă musulmanii alcool?