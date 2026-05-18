Moscova speră la reluarea procesului de pace. Peskov: „Ne așteptăm ca omologii noștri americani să își continue eforturile”

Discuțiile de pace mediate de Statele Unite pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei sunt în prezent suspendate, însă Moscova speră ca procesul să fie reluat, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Declarația marchează o schimbare de ton în retorica Moscovei, după ce ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, afirmase pe 18 aprilie că negocierile cu Ucraina nu reprezintă o prioritate pentru Rusia, notează Kyiv Independent.

„Ne așteptăm ca (procesul de pace) să fie reluat în cele din urmă. Și ne așteptăm ca omologii noștri americani să își continue eforturile de mediere și de promovare a păcii în acest sens”, a spus Peskov.

Ultimele discuții trilaterale dintre Ucraina, Rusia și SUA au avut loc în luna februarie. O întâlnire, planificată inițial pentru sfârșitul lunii februarie și apoi amânată pentru începutul lunii martie, a fost anulată chiar înainte ca loviturile SUA–Israel asupra Iranului să mute atenția Washingtonului către Orientul Mijlociu.

Președintele Volodimir Zelenski a îndemnat în mod repetat atât Washingtonul, cât și Moscova să reia negocierile, afirmând că nu consideră că procesul de pace a ajuns într-un impas.

„Suntem mult mai puternici astăzi decât am fost în ultimele șase luni”, a declarat Zelenski în martie.

Președintele ucrainean a mai spus pe 8 mai că oficialii de la Kiev se așteaptă ca trimișii președintelui american Donald Trump să viziteze țara la sfârșitul primăverii sau începutul verii, în încercarea de a relansa discuțiile.

Totuși, rămân divergențe majore care blochează progresul, în special în privința pretențiilor teritoriale ale Rusiei.

Ucraina susține că înghețarea actualei linii a frontului reprezintă cea mai realistă bază pentru un armistițiu. Rusia, în schimb, insistă ca forțele ucrainene să se retragă din anumite părți ale Donbasului ca precondiție pentru orice înțelegere, o cerere respinsă de Kiev.