search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Agenție de turism amendată de stat cere insolvența după ce a lăsat turiștii fără bani

0
0
Publicat:

Agenția de turism care în vara acestui an nu și-a mai plătit partenerii de afaceri, deși încasase banii pe sejururi de la sute de turiști români, și-a cerut acum insolvența, după ce fusese amendată de Ministerul Economiei.

image png

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind activitatea desfăşurată de agenţia de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenţii de turism) şi în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la legalitatea funcţionării acesteia, a desfăşurat în perioada 1-4 septembrie 2025 o acţiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din Bucureşti, sector 1, intr. Armaşului, nr. 9. Controlul a scos la iveală o serie de deficienţe pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 34.000 lei şi, complementar, cu retragerea licenţei de turism nr. 561/02.02.2023 - eliberată pentru agenţia de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, arată ministerul, în datele transmise News.ro.

Printre principalele nereguli constatate: nerespectarea prevederilor OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv comercializarea de pachete de servicii de călătorie a căror valoare totală depăşea suma asigurată prin instrumentele de garantare deţinute şi neasigurarea executării tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachetele de servicii de călătorie vândute direct turiştilor sau revândute prin agenţii partenere/revânzătoare.

Totodată, au fost dispuse măsuri de remediere ce vizează, în primul rând, onorarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractele încheiate până la data de 1 septembrie 2025 şi s-a instituit în sarcina operatorului economic interdicţia de a încheia noi contracte de comercializare a pachetelor de servicii/a serviciilor de călătorie”, mai arată ministerul.

De asemenea, a fost formulată o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru agenţia de turism Cocktail Holidays. Datele privind stadiul dosarului pot fi consultate pe portalul instanţelor de judecată (Dosar nr. 30781/3/2025).

image

Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 15 decembrie.

Amintim că, la finalul lunii august 2025, sute de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră sejurul, pentru că agenția de turism, una dintre cele mai vechi din România, nu şi-a plătit colaboratorii.

Reprezentanții Cocktail Holidays au transmis că le pare rău și că își cer scuze pentru disconfortul creat turiștilor, dar că se află într-o perioadă dificilă și că depun eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
digi24.ro
image
Horia Moculescu a murit. Compozitorul avea 88 de ani și era internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balş”
stirileprotv.ro
image
Unde va fi ÎNMORMÂNTAT Horia Moculescu. La Bellu nu mai sunt locuri!
gandul.ro
image
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
mediafax.ro
image
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre Ngezana. Exclusiv
fanatik.ro
image
Surpriză în cel mai recent sondaj. Ce loc ocupă Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei
libertatea.ro
image
Imagini apocaliptice din Ucraina. Momentul în care o bombă spulberă un întreg bloc de locuințe în „Orașul păcii”
digi24.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
digisport.ro
image
MApN lămurește: de ce a cerut șeful Armatei ca românii să aibă provizii pentru 72 de ore
stiripesurse.ro
image
Acum, fosta vedetă de filme pentru adulți Jenna Jameson îi ajută pe alții „să-l găsească pe Iisus”: „Am fost cunoscută pentru păcat”
antena3.ro
image
Analist, despre teoria conspirației lansată de ruși cu privire la România: Kremlinul are nevoie de un dușman
observatornews.ro
image
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
prosport.ro
image
Presemnalizarea unei amenajări rutiere. Ce trebuie să facă şoferii când întâlnesc indicatorul?
playtech.ro
image
Ce pensie avea Horia Moculescu după 42 de ani de muncă: ”La recalculare mi-au tăiat 300 de lei”. Adevărul despre averea compozitorului
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
Cornel Dinu, internat la Spitalul de Urgență! În ce stare se află „Procurorul”, după ce a fost supus mai multor investigații
kanald.ro
image
VIDEO: Primul robot umanoid rusesc cu AI s-a făcut de râs și a căzut pe scenă după ce...
playtech.ro
image
Ultimele clipe din viața lui Horia Moculescu! Ce s-a întâmplat în spital și cine i-a fost alături înainte să moară? Medicii de la „Matei Balș” fac dezvăluiri în premieră: „Acest final dramatic...”
wowbiz.ro
image
O, ce veste minunată! Bani în plus pentru bunici pe lângă a 13-a pensie de Crăciun
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Ce arată sondajul de ultimă oră
mediaflux.ro
image
Viorel Păunescu, apariție rară în public » Cum arată la 90 de ani
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Maladia care l-a distrus pe Horia Moculescu. Boala dureroasă care l-a chinuit aproape 20 de ani. Ce i-a adus sfârșitul compozitorului
actualitate.net
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”
click.ro
image
Gigi Nețoiu, dezvăluiri neașteptate despre Nadia Comăneci. Ce legătură a fost, de fapt, între cei doi: „Doar eu știam că va pleca din țară înainte de Revoluție”
click.ro
image
Reacție dură a lui Alessandro Safina, după ce iubita româncă i-a făcut dosar penal pentru abandon în familie! La ce gest disperat a recurs tenorul italian. Avocat Dalina Terzi: „La fel a procedat și cu fiul cel mare”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (40) jpg
Imagini impresionante cu Kate Middleton în lacrimi! Sobră, Prințesa de Wales a onorat o tradiție specială
okmagazine.ro
Martha Stewart foto Profimedia jpg
Martha Stewart, confesiuni intime la 84 de ani: „Am avut mulți iubiți despre care n-a știut nimeni...”
clickpentrufemei.ro
Cairo, Gizeh, Pyramid of Menkaure, Egypt, Oct 2005 jpg
Anomaliile descoperite la o piramidă de pe platoul Giza ar putea indica o intrare ascunsă
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A murit Horia Moculescu! Mesajul cutremurător transmis de fiica celebrului compozitor: „Mă sufocă și mă strânge lumea, tată! Nu pot să respir. Nu știu să trăiesc.”
image
Tragedia care i-a marcat viața lui Horia Moculescu. A avut un fiu care a murit la 31 de ani. Mariana Moculescu, confesiuni dureroase: „Nu mai răspundea la telefon”

OK! Magazine

image
Minune sau AI? Un celebru preot a publicat niște imagini halucinante! Sfântul Nectarie a fost văzut printre enoriași

Click! Pentru femei

image
După ce i-au căzut dinții pe scenă, LeAnn Rimes rupe acum tăcerea despre... sânii ei! „Nu-mi vine să cred că vă spun asta!...”

Click! Sănătate

image
Medic: Semnul de demență care apare când te uiți la televizor