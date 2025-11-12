Agenție de turism amendată de stat cere insolvența după ce a lăsat turiștii fără bani

Agenția de turism care în vara acestui an nu și-a mai plătit partenerii de afaceri, deși încasase banii pe sejururi de la sute de turiști români, și-a cerut acum insolvența, după ce fusese amendată de Ministerul Economiei.

„Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, în urma informaţiilor apărute în spaţiul public privind activitatea desfăşurată de agenţia de turism organizatoare Cocktail Holidays, a sesizărilor transmise de partenerii acesteia (alte agenţii de turism) şi în vederea clarificării şi soluţionării aspectelor referitoare la legalitatea funcţionării acesteia, a desfăşurat în perioada 1-4 septembrie 2025 o acţiune de control la sediul operatorului economic Prompt Service Travel Company SRL din Bucureşti, sector 1, intr. Armaşului, nr. 9. Controlul a scos la iveală o serie de deficienţe pentru care operatorul economic Prompt Service Travel Company SRL a fost sancţionat contravenţional cu amendă în cuantum de 34.000 lei şi, complementar, cu retragerea licenţei de turism nr. 561/02.02.2023 - eliberată pentru agenţia de turism „Cocktail Holidays”, organizatoare”, arată ministerul, în datele transmise News.ro.

Printre principalele nereguli constatate: nerespectarea prevederilor OG nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie şi serviciile de călătorie asociate, precum şi pentru modificarea unor acte normative, respectiv comercializarea de pachete de servicii de călătorie a căror valoare totală depăşea suma asigurată prin instrumentele de garantare deţinute şi neasigurarea executării tuturor serviciilor de călătorie incluse în pachetele de servicii de călătorie vândute direct turiştilor sau revândute prin agenţii partenere/revânzătoare.

„Totodată, au fost dispuse măsuri de remediere ce vizează, în primul rând, onorarea tuturor obligaţiilor asumate prin contractele încheiate până la data de 1 septembrie 2025 şi s-a instituit în sarcina operatorului economic interdicţia de a încheia noi contracte de comercializare a pachetelor de servicii/a serviciilor de călătorie”, mai arată ministerul.

De asemenea, a fost formulată o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă pentru agenţia de turism Cocktail Holidays. Datele privind stadiul dosarului pot fi consultate pe portalul instanţelor de judecată (Dosar nr. 30781/3/2025).

Primul termen de judecată a fost stabilit pentru data de 15 decembrie.

Amintim că, la finalul lunii august 2025, sute de turişti români au fost ameninţaţi că trebuie să evacueze hotelul, deşi plătiseră sejurul, pentru că agenția de turism, una dintre cele mai vechi din România, nu şi-a plătit colaboratorii.

Reprezentanții Cocktail Holidays au transmis că le pare rău și că își cer scuze pentru disconfortul creat turiștilor, dar că se află într-o perioadă dificilă și că depun eforturi pentru a găsi cele mai bune soluții și pentru a onora angajamentele asumate.