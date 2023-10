Afacerile de la zero care ar avea succes azi. Analist financiar: „M-ar fi costat sute de mii de euro să ajung la atâția oameni“

Cunoscutul analist financiar Radu Georgescu, managing partner la CFO Network, a fost întrebat de multă lume dacă este momentul pentru a începe un nou business. Răspunsul său este mai mult decât interesant.

Radu Georgescu consideră că trăim vremuri speciale, total diferite de tot ce a fost până acum, din punctul de vedere al analistului și al omului de afaceri. În principiu, spune Radu Georgescu, e ușor de început anumite afaceri, însă, pe de altă parte, e aproape imposibil pentru altele.

„Multă lume mă întreabă dacă este ușor să începi o afacere. Depinde ce faci. Nu a fost niciodată mai ușor să începi ceva: un job nou, un proiect nou, un business. Dar, în același timp, nu a fost niciodată mai greu că acum”, și-a început Georgescu postarea pe Facebook.

Ce e diferit azi față de acum 10 ani

Analistul financiar a continuat cu câteva exemple interesante. „Acum 10 ani puteai să deschizi un magazin la colțul blocului. Acum nu mai poți. Magazinele Mega sunt peste tot. Acum 10 puteai să vinzi calculatoare pe care le asamblai în casă. Acum nu mai poți. Emag este peste tot. Acum 10 ani puteai să-ți dai demisia din multinațională și să deschizi o firmă de servicii contabile, HR, legal etc. Acum nu mai poți. Marile companii sunt peste tot”, a adăugat el.

Georgescu remarcă schimbarea petrecută în decursul timpului și stadiul actual al pieței. „Totuși ceva este diferit în această perioadă. Toți avem acces la aceleași informații, servere, media. Acum 10 ani trebuia să plătești mulți bani pentru marketing. Acum îți trebuie doar un simplu cont pe Linkedin. Săptămâna trecută am postat pe Linkedin 2 articole despre modificările fiscale. Le-au citit peste 280.000 de persoane. Dacă aș fi cumpărat reclame în media (TV, ziare etc), probabil m-ar fi costat sute de mii de euro să ajung la acest număr de oameni”, a mai scris analistul.

Anumite business-uri, dacă sunt bine făcute, nu au cum să nu dea rezultate azi, a conchis Radu Georgescu.

„Acum 10 ani trebuia să ai foarte mulți bani pentru a face un soft / aplicație. Acum cu 100$/luna poți să cumperi servere în cloud și abonament la platforma UiPath. Eu pe platforma UiPath am dezvoltat două aplicații, www.cfoapp.ro și www.maxfin.ro. Contabilul virtual de la CFO App este consultantul din România care răspunde la cele mai multe întrebări contabile și fiscale dintr-o zi. Răspunde la mii de întrebări într-o zi. Financial Controller-ul virtual din Maxfin este controllerul care generează cele mai multe rapoarte financiare din România într-o zi. Generează zilnic zeci de rapoarte financiare: P&L, cash flow etc. Acum avem toți acces la aceleași instrumente. Indiferent că ai biroul într-o cafenea sau biroul de CEO dintr-o mega multinațională”, a încheiat analistul financiar Radu Georgescu.