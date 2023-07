Un analist desființează scuza autorităților privind inflația. „Creșterea de prețuri la energie a fost efectul, nu cauza”

Cunoscutul analist financiar Radu Georgescu spune că inflația care a sărăcit atât de mult populația României nu a fost cauzată de creșterea prețurilor la energie și că aceasta este o scuză absurdă. În realitate, creșterea aberantă a prețurilor energiei a fost un efect, nu o cauză a inflației

Radu Georgescu spune că, în realitate, inflația a fost cauzată chiar de guvernele țărilor din întreaga lume, inclusiv România, care au tipărit bani cu nemiluita în 2020 și 2021, în timp ce opreau economia invocând pandemia. Acest lucru a dus la o problemă uriașă economică, iar în prezent avem încă de pătimit din cauza ei.

„De ce nu scade inflația? Vor mai crește prețurile? Azi am fost invitat de Raluca Al-Haddad la Prima News pentru a explica de ce nu scade inflația. Să începem: 1. De ce a apărut inflația: Inflația a apărut 100% din cauza tipăririi de bani fără număr în perioada 2020-2021. Când a început să crească puternic inflația, mulți au spus că motivul este creșterea prețurilor la combustibil și energie. Nu este adevărat. Creșterea de prețuri la combustibil și energie a fost efectul, nu cauza. Acest lucru se observă azi, când prețurile la energie și combustibil au scăzut cu peste 10%, dar prețurile la celelalte bunuri cresc în continuare. Acum un an am explicat aceste lucruri în articolul de mai jos. https://www.linkedin.com/.../radu-georgescu-92288438_este...”, a scris Georgescu pe Facebook.

Ce e de făcut

Analistul financiar a explicat și cum am putea scăpa de flagelul inflației. Problema este că, pentru a reduce inflația, trebuie redus consumul populației, ceea ce poate avea alte efecte neplăcute. Așa se face că va continua încă o bună perioadă criza costului vieții, în România și în alte țări din Europa.

„2. Cum dispare inflația: Băncile Centrale au cel mai important rol în scăderea inflației. Principalul mod de a reduce inflația este ca Banca Centrală să scadă consumul populației. Iar reducerea consumului se face prin creșterea dobânzilor de referință”, explică el.

Primul efect de scădere a prețurilor a apărut deja, susține Georgescu. „Primul efect de scădere a prețurilor se vede în piața imobiliară. Dobânzile la credite au crescut din cauza dobânzii de referință a Băncii Centrale. Achizițiile de locuințe au scăzut accentuat. Acest lucru a determinat scăderea prețurilor la locuințe”, adaugă el.

Radu Georgescu a explicat și ce ar fi de făcut într-o perioadă ca aceasta, când inflația ridicată continuă să muște din veniturile oamenilor și să-i sărăcească și mai mult.

„3. Ce trebuie să facem în perioada aceasta cu inflație ridicată. Raluca m-a întrebat ce ar trebui să facem. La această întrebare Warren Buffett a răspuns că ar trebui să fim în top 10% din domeniul nostru. Și că trebuie tot timpul să învățăm și să ne adaptăm.