Zboruri Wizz Air, anulate pe neașteptate pe Aeroportul Craiova. Pasagerii au fost luați prin surprindere

Haos pe Aeroportul Internațional Craiova, unde mai multe curse Wizz Air au fost anulate marți, 16 decembrie, atât la sosire, cât și la plecare. Autoritățile sau compania aeriană nu au oferit, deocamdată, explicații.

Mai multe zboruri operate de compania Wizz Air, care trebuiau să aterizeze și să decoleze de pe Aeroportul Internațional Craiova, au fost anulate brusc marți, 16 decembrie, fără ca pasagerii să primească explicații oficiale privind cauza acestor decizii.

Până la ora prânzului, trei curse care urmau să aterizeze la Craiova au fost anulate. Este vorba despre zborurile din Atena, Napoli și Bruxelles–Charleroi, scrie hotnews.

Potrivit platformei Skyscanner, cel puțin două dintre aceste curse figurau inițial ca fiind întârziate, înainte de a fi anulate complet.

Problemele nu se opresc aici. Un alt zbor Wizz Air, care ar urma să sosească din Londra (aeroportul Luton), apare în continuare ca întârziat.

Conform informațiilor disponibile, aeronava ar urma să ajungă la Craiova miercuri dimineață, la ora 1.15, în loc de marți seara, la ora 23.10.

De asemenea, au fost anulate și cursele de plecare din Craiova către Napoli și Bruxelles–Charleroi, afectând zeci de pasageri care aveau programate călătorii în aceste destinații.

Până în acest moment, reprezentanții companiei aeriene nu au comunicat motivele care au dus la anularea zborurilor.