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De ce nu te protejează crema cu SPF, chiar dacă folosești SPF 50. Greșeala pe care o fac cei mai mulți oameni

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Crema cu protecție solară nu este doar un produs cosmetic, ci una dintre cele mai eficiente metode de prevenire a îmbătrânirii premature și a cancerului de piele, atrag atenția medicii. Specialiștii spun că cele mai frecvente greșeli nu țin de alegerea unei creme SPF cu putere redusă, ci de cantitatea aplicată și de faptul că majoritatea oamenilor uită să reaplice crema pe parcursul zilei. Cum ar trebui folosită, de fapt, crema cu SPF?

Majoritatea oamenilor folosesc greșit crema cu SPF
Majoritatea oamenilor folosesc greșit crema cu SPF Sursă foto: Shutterstock

„Pentru majoritatea cremelor de protecție solară recomand aplicarea cu aproximativ 15 minute înainte de expunerea la soare. Astfel, produsul are timp să formeze un strat protector uniform pe piele și să ofere nivelul optim de protecție”, explică Mona Foad, dermatolog, pentru Parade.

La rândul său, Susan Massick, profesor de dermatologie la Facultatea de Medicină a Universității Ohio State, recomandă chiar un interval de aproximativ 20 de minute între aplicarea cremei și ieșirea din casă. Dacă produsul este aplicat abia după ce persoana s-a expus deja la soare, protecția nu este la fel de eficientă.

Nu este suficient doar să aplici SPF

Momentul aplicării este doar o parte a ecuației. Specialiștii atrag atenția că foarte multe persoane folosesc o cantitate insuficientă de produs.

Pentru față este recomandată aproximativ o linguriță de cremă, suficientă pentru a acoperi uniform pielea, inclusiv urechile, gâtul și decolteul, zone frecvent uitate. Pentru corp, dermatologii recomandă aproximativ 30 ml de produs.

Aplicarea unei cantități mai mici reduce semnificativ nivelul real de protecție, chiar dacă pe ambalaj este menționat SPF 30 sau SPF 50.

De ce trebuie reaplicată

O altă greșeală frecventă este convingerea că o singură aplicare dimineața este suficientă pentru întreaga zi.

Specialiștii recomandă reaplicarea cremei cu protecție solară la fiecare două ore atunci când petrecem timp în aer liber și chiar mai des după înot, transpirație abundentă sau ștergerea cu prosopul.

Chiar și persoanele care folosesc zilnic cremă cu SPF omit adesea anumite regiuni ale corpului. Printre cele mai frecvent neprotejate se numără: urechile, ceafa, decolteul, dosul palmelor partea superioară a labelor picioarelor sau zona din spatele genunchilor.

Aceste suprafețe sunt expuse radiațiilor UV la fel ca restul corpului și pot suferi arsuri sau leziuni dacă nu sunt protejate.

Contează mai mult produsul sau modul în care îl aplici?

Dermatologii spun că, înainte de toate, contează consecvența. Cea mai bună cremă cu SPF este cea pe care o aplici în cantitatea recomandată și o reaplici regulat.

Ei recomandă alegerea unui produs cu spectru larg, care protejează atât împotriva radiațiilor UVA, responsabile în principal de îmbătrânirea prematură a pielii, cât și împotriva radiațiilor UVB, cele care produc arsurile solare și contribuie la apariția cancerului de piele. Deși alegerea unui produs potrivit este importantă, dermatologii subliniază că eficiența acestuia depinde în mare măsură de modul în care este folosit. Aplicarea cu 15-20 de minute înainte de expunerea la soare, folosirea unei cantități suficiente și reaplicarea regulată rămân cele mai importante reguli pentru ca protecția înscrisă pe etichetă să fie și cea oferită în realitate.

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De ce o cremă cu SPF 50 nu oferă întotdeauna protecția pe care o promite

Factorul de protecție înscris pe ambalajul unei creme este stabilit în condiții de laborator, folosind o cantitate standard de 2 mg de produs pe fiecare centimetru pătrat de piele. În practică însă, foarte puțini oameni aplică atât de multă cremă, ceea ce înseamnă că nivelul real de protecție poate fi considerabil mai mic decât cel indicat pe etichetă.

Acest lucru a fost demonstrat și într-un studiu publicat în revista Skin Research and Technology. Cercetătorii francezi au inclus 26 de voluntari sănătoși, cu vârste între 26 și 51 de ani, cărora le-au analizat modul în care își aplică o cremă cu SPF 50+ pe față. Folosind imagistică multispectrală - o metodă care permite măsurarea precisă a cantității și uniformității produsului rămas pe piele -, cercetătorii au comparat trei situații: aplicarea obișnuită, reaplicarea după 30 de minute și aplicarea după ce participanții au primit instrucțiuni detaliate privind cantitatea și modul de întindere a produsului.

Rezultatele au arătat că, atunci când au aplicat crema așa cum fac în mod obișnuit acasă, voluntarii au folosit în medie doar 1,04 mg/cm², adică aproximativ jumătate din cantitatea utilizată pentru testarea produselor în laborator. Chiar și atunci când au reaplicat crema sau au primit instrucțiuni clare, cantitatea folosită a crescut, însă a rămas sub nivelul de 2 mg/cm² considerat standard pentru obținerea protecției înscrise pe ambalaj. Mai mult, imaginile au arătat că produsul nu era întins uniform, iar anumite porțiuni ale feței rămâneau insuficient acoperite.

Autorii atrag atenția că această diferență dintre cantitatea folosită în laborator și cea aplicată în viața reală explică de ce multe persoane au impresia că folosesc corect crema cu SPF, dar se aleg totuși cu arsuri solare sau cu o protecție mai redusă decât cea indicată pe ambalaj.

Ce spun utilizatorii pe Reddit: „Știu cât ar trebui să folosesc, dar nu reușesc”

Subiectul este intens discutat și pe Reddit, în comunitatea r/SkincareAddiction, unde un utilizator povestește că a realizat abia recent că folosește doar jumătate din cantitatea recomandată de cremă cu SPF. „Cum reușiți să aplicați un sfert de linguriță de cremă fără să simțiți că aveți un strat de plastic pe față? Și apoi să o reaplicați din nou mai târziu?”, întreabă acesta.

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Alți utilizatori spun că problema nu este lipsa informațiilor, ci faptul că recomandările sunt greu de pus în practică. Unul dintre ei explică faptul că a renunțat să mai aplice toată cantitatea dintr-o singură dată și preferă să împartă crema în două straturi subțiri, lăsând aproximativ un minut între aplicări. Astfel, produsul intră mai bine în piele și nu mai lasă senzația de mască.

O altă persoană atrage atenția că metodele populare, precum „regula celor două degete”, nu sunt întotdeauna precise, deoarece cantitatea diferă în funcție de ambalajul și orificiul tubului. Soluția găsită a fost să măsoare o singură dată cantitatea recomandată cu o linguriță, pentru a-și crea ulterior un reper vizual. În privința reaplicării, acesta recunoaște că nu reușește să respecte întotdeauna recomandările dermatologilor, mai ales atunci când poartă machiaj, și preferă să folosească un stick cu SPF, chiar dacă știe că nu oferă aceeași acoperire.

Există și utilizatori care spun că aplică crema doar o singură dată pe zi, deoarece reaplicarea repetată le agravează acneea sau lasă pielea foarte încărcată. Alții susțin că au reușit să respecte mai ușor recomandările după ce au trecut la produse japoneze sau coreene, pe care le descriu ca fiind mai fluide și mai confortabile pe piele.

În ciuda dificultăților semnalate de utilizatori, dermatologii spun că renunțarea la crema cu SPF nu este o soluție. Chiar dacă aplicarea acesteia nu este întotdeauna perfectă, folosirea zilnică a unei cantități cât mai apropiate de cea recomandată și reaplicarea atunci când expunerea la soare este prelungită rămân cele mai eficiente măsuri pentru reducerea riscului de arsuri, fotoîmbătrânire și cancer de piele.

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