Nouă locuri sfinte care au schimbat istoria lumii. De la muntele lui Moise la stâncile misterioase din Anglia

De-a lungul timpului, oamenii au căutat locuri care oferă un sens mai mare existenței. De la temple și biserici până la munți sau situri preistorice, aceste spații au fost considerate sacre pentru că leagă omul de divinitate și continuă să atragă milioane de turiști în fiecare an.

Sursă foto: Shutterstock

Notă: În această selecție sunt incluse mai multe locuri sfinte din Ierusalim, însă accesul la ele este, în prezent, limitat. Pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Iran, autoritățile au restricționat accesul în Orașul Vechi, au suspendat pelerinajele și au închis temporar o parte dintre siturile religioase și spațiile comerciale din zonă.

Muntele Sinai, Egipt 

Muntele Sinai. Sursă foto: WorldAtlas

Muntele Sinai este unul dintre puținele locuri de pe pământ venerat de creștini, musulmani și evrei deopotrivă. Potrivit tradiției religioase, aici Moise ar fi primit de la Dumnezeu cele Zece Porunci, se arată într-un material publicat în WorldAtlas.

Există însă dezbateri între cercetători privind identificarea exactă a muntelui biblic, iar asocierea cu actualul Munte Sinai din Egipt rămâne o interpretare larg acceptată, dar nu unanimă.

La poalele muntelui se află Mănăstirea Sfânta Ecaterina, una dintre cele mai vechi mănăstiri creștine încă funcționale. Zona atrage anual mii de pelerini și turiști, mulți dintre ei urcând pe munte pentru a vedea răsăritul.

Templul Kashi Vishwanath, India 

Templul Kashi Vishwanath. Sursă Foto: WorldAtlas

Ridicat pe malul fluviului Gange, în orașul Varanasi, templul Kashi Vishwanath este unul dintre cele mai importante locuri sacre ale hinduismului. Este dedicat zeului Shiva, considerat de credincioși una dintre divinitățile supreme.

Templul actual este rezultatul unor reconstrucții și extinderi succesive, realizate de-a lungul mai multor secole.

Pentru mulți hinduși, o vizită la Kashi Vishwanath, alături de ritualurile de purificare în apele Gangelui, reprezintă un moment central al vieții spirituale. În fiecare an, milioane de pelerini vin aici din toate colțurile Indiei și din lume.

Zidul Plângerii, Israel 

Zidul Plângerii. Sursă foto: WorldAtlas

Zidul Plângerii este unul dintre cele mai importante locuri sfinte pentru evrei. Este singura parte rămasă din vechiul Templu din Ierusalim, distrus de romani în anul 70, și locul cel mai apropiat de templu la care credincioșii au astăzi acces.

De-a lungul timpului, oamenii au venit aici să se roage și să plângă pierderea templului. Un obicei cunoscut este acela de a lăsa bilețele cu rugăciuni în crăpăturile zidului.

Zidul atrage milioane de pelerini și turiști în fiecare an și este unul dintre cele mai vizitate locuri din Ierusalim..

Marele Sanctuar Ise, Japonia 

Marele Sanctuar Ise. Sursă foto: WorldAtlas

În prefectura Mie, în Japonia, în mijlocul unei păduri sacre, se află complexul de sanctuare Ise, format din două temple principale: Ise Grand și Toyouke. Sunt considerate cele mai importante locuri sfinte ale shintoismului.

La Ise Grand este venerată zeița Soarelui, Amaterasu, iar la Toyouke, zeița hranei. Deși forma actuală a templelor datează din secolul al VII-lea, ele au fost ridicate pe locul unor sanctuare mult mai vechi.

Vizita aici are și o componentă ritualică: înainte de a intra în zona sacră, pelerinii se purifică simbolic, de obicei cu apă din râul Isuzugawa, apoi se roagă în incinta sanctuarelor.

Mecca, Arabia Saudită 

Mecca. Sursă foto: WorldAtlas
„În frumusețe merg”: rugăciunea veche de secole care promite să schimbe felul în care privim lumea

Pentru musulmani, Mecca este cel mai sfânt loc de pe pământ. Orașul din vestul Arabiei Saudite este locul de naștere al profetului Mahomed și centrul spiritual al islamului.

Accesul în Mecca este permis exclusiv musulmanilor. De cinci ori pe zi, credincioșii din întreaga lume se roagă orientați către acest oraș, iar pelerinajul la Mecca (Hajj) este una dintre cele mai importante obligații religioase, pe care fiecare musulman este încurajat să o îndeplinească cel puțin o dată în viață, dacă are posibilitatea.

Biserica Sfântului Mormânt, Ierusalim 

Biserica Sfântului Mormânt. Sursă foto: WorldAtlas

Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim este considerată, potrivit tradiției creștine, locul unde Iisus a fost răstignit, îngropat și unde ar fi avut loc învierea.

Prima biserică a fost ridicată în anul 336, iar de-a lungul timpului a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. Forma actuală datează din secolul al XIX-lea. Deși localizarea exactă nu poate fi confirmată arheologic, locul este recunoscut și venerat de creștini încă din Antichitate.

La ora actuală, rămâne unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume și atrage anual milioane de vizitatori. 

Cupola Stâncii, Ierusalim 

Cupola Stâncii: Sursă foto: WorldAtlas

Cupola Stâncii din Ierusalim este unul dintre cele mai vechi monumente islamice păstrate, construit în secolul al VII-lea pe esplanada cunoscută astăzi ca Muntele Templului.

Pentru musulmani, locul este sfânt deoarece, potrivit tradiției, de aici profetul Mahomed ar fi fost ridicat la cer în timpul „Călătoriei nocturne”. În același timp, zona are o semnificație profundă și pentru iudaism, fiind asociată cu vechiul templu din Ierusalim.

Monumentul se află în centrul unuia dintre cele mai sensibile spații religioase din lume, unde se intersectează tradiții și revendicări istorice diferite.

Cuibul Tigrului, Bhutan 

Paro Taktsang. Sursă foto: WorldAtlas
Ce vezi când te uiți în oglindă? Exercițiul care îți poate schimba felul în care privești viața

La aproape o mie de metri deasupra văii Paro, în Bhutan, pe o stâncă abruptă, se află una dintre cele mai spectaculoase mănăstiri din lume: Cuibul Tigrului (Paro Taktsang).

Locul este considerat sacru deoarece, potrivit tradiției budiste, Guru Rinpoche (Padmasambhava) ar fi meditat aici, într-o peșteră, timp de mai mulți ani. Mănăstirea a fost construită la sfârșitul secolului al XVI-lea chiar deasupra acestei peșteri.

În fiecare an, mii de pelerini și turiști urcă până la mănăstire, pe un traseu abrupt, pentru a se ruga sau pur și simplu pentru a vedea locul care pare, literalmente, imposibil de construit în acel loc.

Stonehenge, Anglia 

Stonehenge. Sursă foto: WorldAtlas

Stonehenge este unul dintre cele mai cunoscute situri preistorice din lume, situat în sudul Angliei. Construit în urmă cu aproximativ 5.000 de ani, ansamblul de pietre continuă să ridice întrebări legate de scopul pentru care a fost ridicat.

Cea mai acceptată ipoteză în prezent este că Stonehenge a avut un rol ceremonial și funerar, fiind folosit ca loc de înmormântare și posibil ca spațiu pentru ritualuri. De asemenea, cercetările arată că monumentul era aliniat cu anumite momente astronomice, cum ar fi solstițiile. Construcția sa s-a desfășurat în mai multe etape, pe parcursul a peste un mileniu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune schimbarea
digi24.ro
image
Atentat terorist dejucat în ultima clipă la Paris. Autorul a fost imobilizat chiar când se pregătea să declanșeze explozia
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
gandul.ro
image
Urmează un atac terestru în Iran? 3.500 de pușcași marini au ajuns în Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
Celebrul sportiv s-a căsătorit în mare secret. Cine este femeia cu care a ajuns la altar
fanatik.ro
image
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
libertatea.ro
image
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a botezat și Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
„Trebuie să refac zilnic stocul!” » În Marele Bazar din Istanbul, reporterii GSP au găsit legătura cu România: costă 15 euro și „rupe piața”
gsp.ro
image
”Medicii i-au distrus viața”. A ajuns de nerecunoscut: ”Cine știe cât voi mai trăi?”
digisport.ro
image
De ce supremația aeriană a SUA s-a oprit în fața buncărelor iraniene de neatins
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 16 ani a refuzat o ofertă de 300.000 de dolari ca să renunțe la școală, după ce și-a dezvoltat propria afacere de succes
antena3.ro
image
Carnea care ia locul mielului pe masa de Paşte. Costă la fel, dar e mai sănătoasă
observatornews.ro
image
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
cancan.ro
image
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
newsweek.ro
image
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
prosport.ro
image
Românul care a construit în două ore un portal ANAF modern. Autoritățile doar visează la o astfel de soluție rapidă și eficientă pentru…
playtech.ro
image
Hagi, modificări majore la națională: „Trebuie să schimbăm!”. Comparația FCSB – Fenerbahce vs. Turcia – România: „Portarul Ederson a fost cel mai bun! Acum, n-am ajuns la poartă!”
fanatik.ro
image
Panică în Pentagon, după ce un raport scoate la iveală criza rachetelor Tomahawk
ziare.com
image
Turcii au rămas "mască" după anunțul în legătură cu Gică Hagi: "Șoc în România"
digisport.ro
image
Premieră absolută în SUA: Trump face mutarea pe care nu a îndrăznit să o facă niciun președinte în 165 de ani
stiripesurse.ro
image
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a mâncat cina altcuiva. S-a sufocat și nu a mai putut fi salvat
kanald.ro
image
Codruța Filip, în brațele lui Valentin Sanfira. Imaginile emoționante care au făcut înconjurul internetului. Cum au fost surprinși la Sala Palatului, înainte să anunțe divorțul
wowbiz.ro
image
Se întâmplă în această noapte! Toţi românii vor fi afectaţi
romaniatv.net
image
Trecerea la ora de vară crește riscul de AVC și infarct! Avertismentul unui doctor începând de duminică, 28 martie
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Niște simptome banale i-au semnalat un cancer extrem de rar și neobișnuit unei mamei de 36 de ani. Ani de zile a ignorat totul
actualitate.net
image
Alina Sorescu este de nerecunoscut la un an de la divorțul de Alexandru Ciucu FOTO
actualitate.net
image
Horoscop 29 martie. Balanțele clarifică o situație, oportunități neașteptate pentru Săgetători
click.ro
image
Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu, prima reacție oficială după zvonurile legate de divorț: „Lucrurile au mers într-o direcție greșită”
click.ro
image
Am întrebat 5 bucătari celebri ce fac ca să nu arunce mâncarea. Cum poți transforma resturile în alte preparate
click.ro
Catherine Zeta Jones a jucat o pe Ecaterina cea Mare, profimedia 0378619456 jpg
Împărăteasa care vibra de dorință sexuală și era complet nesatisfăcută de soț! Ajunsă la putere, își alegea amanții ca pe miniștri
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Mezzosoprana Elena Theodorini (cca. 1890) - fotografie din colecția Muzeului Național de Istorie a României (MNIR)
Cine a fost „prima divă a României”?
historia.ro
Ultimele noutăți

Video De ce nu mai știm să iubim: rana ascunsă care ne schimbă toate relațiile
Dragobete - cuplu - dragoste - iubire FOTO Shutterstock
Spiritualitate 06:00
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
tata pixabay jpg
Sport și Nutriție
Te-a lăsat „pe seen”? Adevărul din spatele ghosting-ului - De ce dispar oamenii fără nicio explicație
Discuție pe chat în WhatsApp FOTO Shutterstock jpg
Relații
Cum ajungi să te îndrăgostești pe internet de cineva care nu știe că exiști
online laptop pixabay jpg
Relații
Ce se întâmplă cu omenirea? Gregg Braden vorbește despre o schimbare care nu a mai avut loc de 5.000 de ani
Femeie obosită FOTO Shutterstock
Spiritualitate
Ce se întâmplă înainte ca oamenii să iasă dintr-o relație
Barbat femeie relatie cearta FOTO Shutterstock jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Aryna Sabalenka, fără milă. Bielorusa e campioană la Miami și a ajuns la un bilanț uluitor în acest an
Arina Sabalenka (EPA) jpg
Sport 07:11
Video Comoara lui Burelu. Tezaurul dacic care a declanșat febra aurului la Sarmizegetusa Regia
Comori dacice Foto Daniel Guță ADEVĂRUL jpg
Magazin 07:00
Video De ce nu mai știm să iubim: rana ascunsă care ne schimbă toate relațiile
Dragobete - cuplu - dragoste - iubire FOTO Shutterstock
Spiritualitate 06:00
Cele șapte insule strategice care dețin cheia pentru deschiderea Strâmtorii Ormuz
Strâmtoarea Ormuz, imagine din satelit FOTO shutterstock jpg
În lume 05:30
Afacerea Blue Air: Statul a plătit 319 milioane de lei pentru o companie garantată cu avioane de 30 ani și o pădurice. Cât s-a recuperat
Captură de ecran 2026 03 28 120310 png
Știri Interne 05:00
Putin clădește „Noua Rusie” în Ucraina ocupată: cum a integrat teritoriile anexate în economia rusă
Mariupol la patru ani de la invazia rusă foto epa efe jpg
Europa 04:30
AUR, între PSD și PNL - Aliatul interzis pe care toată lumea îl dorește, dar nimeni nu îl recunoaște
George Simion în Parlament FOTO Inquam Photos / George Călin
Politică
Depresia după naștere: o mamă din șapte are nevoie de ajutor specializat în unitățile medicale
mama tanara, foto shutterstock jpg
Sănătate
Analiză Românii, mai îngrijorați de instabilitate economică și corupție decât de război. Sociolog: „Corupția apare ca un fenomen endemic”
România Foto Freepik com jpg
Societate
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
tata pixabay jpg
Sport și Nutriție
Trei dintre cele mai cinice proiecte secrete ale SUA. Au declanșat scandaluri uriașe mai ales în privința moralității și a drepturilor cetățenești
Tuskegee study jpg
Magazin