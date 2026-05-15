Video John Travolta, emoții în momentul primirii unui Palme d’Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes: „Este dincolo de Oscar”

Actorul american John Travolta a fost recompensat cu un Palme d’Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes, într-un moment-surpriză care a avut loc înaintea premierei mondiale a debutului său regizoral, filmul Propeller One-Way Night Coach.

Vizibil emoționat, John Travolta a declarat în fața publicului: „Este dincolo de Oscar”, mărturisind că nu se aștepta deloc la această distincție.

Actorul a vorbit și în limba franceză, spunând că este complet surprins de gestul organizatorilor. Directorul festivalului, Thierry Frémaux, i-a transmis că echipa festivalului pregătise în secret acest moment special, relatează Variety.

În discursul său, Travolta a povestit că a fost profund emoționat încă din momentul în care a aflat că filmul său a fost selectat în festival, mărturisind că a plâns când a primit vestea. Actorul a spus că nu se aștepta nici măcar ca pelicula să fie acceptată în competiție, cu atât mai puțin să primească o astfel de recunoaștere.

Filmul Propeller One-Way Night Coach, produs cu sprijinul Apple și disponibil din 29 mai pe Apple TV+, este inspirat din cartea pentru copii scrisă de Travolta în 1997 și are un puternic caracter autobiografic. Pelicula urmărește povestea unui tânăr pasionat de aviație care pornește alături de mama sa într-o călătorie spre Hollywood și o are în distribuție și pe fiica actorului, Ella Bleu Travolta.

De-a lungul carierei sale, John Travolta a mai fost prezent la Cannes cu filme precum Pulp Fiction, care a câștigat Palme d’Or, She’s So Lovely și Primary Colors. În acest an, festivalul a anunțat deja premii onorifice pentru Peter Jackson și Barbra Streisand, însă momentul dedicat lui Travolta a fost păstrat secret până în ultima clipă.

În perioada 12 - 23 mai are loc cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde România intră în competiție cu filmul „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, pentru marele trofeu ce va fi decernat pe 23 mai.