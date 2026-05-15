Vineri, 15 Mai 2026
Adevărul
Focar de Ebola în estul Republicii Congo. 65 de oameni au murit

O epidemie de Ebola a ucis 65 de persoane în Republica Democrată Congo , au declarat oficiali din domeniul sănătății.

Epidemie de Ebola FOTO: Arhivă

Până în prezent au fost raportate 246 de cazuri suspecte de febră hemoragică în provincia Ituri din Congo, o zonă afectată de conflicte și aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud.

Ministerul Sănătății din Uganda a anunțat că a confirmat, de asemenea, un focar. Un bărbat de 59 de ani a murit într-un spital din Kampala din cauza bolii, după ce călătorise din Republica Democrată Congo, potrivit The Guardian.

Oficialii de la Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din Africa (Africa CDC) au declarat că sunt îngrijorați de riscul extinderii focarului. În provincia Ituri se află numeroase orașe miniere, unde oamenii circulă constant, ceea ce face dificil controlul bolilor infecțioase.

Ebola este o boală severă, cu o rată ridicată a mortalității. Virusul se transmite prin contact direct cu fluide corporale precum sângele sau voma persoanelor infectate ori cu cadavrele acestora, inclusiv în timpul pregătirilor pentru înmormântare.

Laboratorul național de cercetare din Republica Democrată Congo a detectat virusul Ebola în 13 dintre cele 20 de probe testate.

Republica Democrată Congo s-a confruntat cu 16 focare de Ebola de când virusul a fost identificat acolo, în 1976. De obicei, a fost vorba despre tulpina Zair a virusului Ebola, pentru care există vaccinuri.

Nu există vaccin pentru tulpina de ebola depistată

Totuși, oficialii din sănătate ai țării au declarat că probele analizate aparțin tulpinii Bundibugyo, pentru care nu există un vaccin autorizat. Au mai existat două focare ale virusului Bundibugyo, în 2007 și 2012.

Africa CDC a anunțat că a organizat vineri o reuniune de urgență cu autoritățile din Republica Democrată Congo, Uganda și Sudanul de Sud, precum și cu Organizația Mondială a Sănătății și companii farmaceutice.

„Africa CDC este solidară cu guvernul și populația din Republica Democrată Congo în răspunsul la acest focar. Având în vedere circulația intensă a populației între zonele afectate și țările vecine, coordonarea regională rapidă este esențială”, a declarat dr. Jean Kaseya. 

Cazurile au fost raportate în principal în zonele sanitare Mongwalu și Rwampara, iar cazuri suspecte au fost semnalate și în vecinătatea orașului Bunia.

În timpul focarului din Africa de Vest din perioada 2014–2016 au existat aproximativ 28.000 de cazuri și 11.000 de decese.

