Ghid de supraviețuire pentru părinți: Cum gestionezi reacțiile negative ale primului copil

Apariția unui nou copil ar trebui să fie un moment de bucurie. Pentru fratele sau sora mai mare, însă, poate însemna confuzie, gelozie și chiar furie. De ce reacționează așa și, mai important, ce poate face un părinte?

„Apariția unui nou copil în familie produce o reorganizare profundă la nivel emoțional și relațional pentru copilul mai mare. Deși din exterior acest moment este asociat cu bucurie, pentru copil poate activa o experiență internă mult mai complexă, în care se împletesc confuzia, teama de pierdere, gelozia și uneori furia”, explică pentru „Adevărul” psihoterapeutul cognitiv-comportamental Laura Găvan. 

Aceste reacții nu indică o problemă de caracter, ci reflectă modul în care copilul încearcă să înțeleagă și să se adapteze la o schimbare majoră în structura relațiilor de atașament.

„Pentru copil, părinții reprezintă sursa principală de siguranță, atenție și reglare emoțională. Venirea unui nou membru în familie poate fi percepută, la nivel subiectiv, ca o diminuare a accesului la această sursă de securitate. Chiar dacă părintele rămâne disponibil, distribuirea atenției și modificarea rutinei pot fi trăite ca o pierdere”, mai spune specialista.

În lipsa unei înțelegeri cognitive mature, copilul traduce această experiență prin interpretări simplificate, de tipul „nu mai sunt la fel de important” sau „am fost înlocuit”.

„Aceste interpretări generează emoții intense, iar comportamentele care apar ulterior au rolul de a restabili, în mod inconștient, echilibrul pierdut. Regresia (revenirea la comportamente mai infantile), opoziția, căutarea excesivă a atenției sau chiar agresivitatea pot fi înțelese ca modalități prin care copilul semnalează nevoia de reasigurare și reconectare. Din această perspectivă, comportamentul dificil nu este scop în sine, ci un mesaj emoțional care necesită decodare”, continuă Laura Găvan.

În această etapă, rolul părintelui devine esențial. Mai mult decât explicarea rațională a situației, copilul are nevoie să se simtă văzut și validat în trăirile sale. „Validarea nu înseamnă a aproba comportamentele neadecvate, ci a recunoaște emoția din spatele lor. Atunci când emoțiile copilului sunt reflectate și acceptate, intensitatea lor scade, iar copilul capătă un sentiment de siguranță internă”, susține psihoterapeutul.

În același timp, menținerea unei relații predictibile și a unor momente de conectare exclusivă cu copilul mai mare contribuie la restabilirea sentimentului de apartenență. „Claritatea limitelor, combinată cu disponibilitatea emoțională, oferă un cadru stabil în care copilul poate integra treptat noua realitate familială. Pe măsură ce timpul trece, copilul poate începe să își redefinească rolul și să dezvolte, în unele cazuri, o relație de atașament și față de frate sau soră”, completează aceasta.

Gelozia între frați e mai frecventă decât cred părinții

Un studiu publicat la începutul anului în International Journal of Health Science, realizat pe părinții unor copii preșcolari cu vârste cuprinse între 3-5 ani dintr-o grădiniță din Indonezia, arată că gelozia și rivalitatea dintre frați sunt mai răspândite decât își imaginează multe familii. Datele citate de autori indică faptul că peste jumătate dintre copiii preșcolari trec prin astfel de episoade, iar în Statele Unite fenomenul ajunge la aproximativ 55% în rândul copiilor cu vârste între 10 și 15 ani.

Conflictul dintre frați nu apare întâmplător, iar rolul părinților este decisiv, mai spune studiul. Mai precis, atunci când regulile sunt impuse fără explicații, copiii sunt comparați între ei sau tratați diferit, tensiunile cresc rapid. În schimb, atunci când părintele explică, ascultă și îl tratează pe fiecare copil ca pe o persoană separată, conflictele apar mai rar și sunt mai ușor de gestionat.

La fel de mult contează cât de bine înțeleg părinții ce se întâmplă, de fapt, cu copilul lor. Un copil mic nu știe să spună clar ce simte, iar reacțiile lui pot părea exagerate sau greu de înțeles. Când părinții înțeleg că în spatele crizelor, geloziei sau opoziției celui mic stau emoții reale – nesiguranță, teamă că pierde atenția, nevoie de apropiere – reușesc să gestioneze mai calm situațiile și să nu transforme fiecare conflict într-o ceartă.

Te-a lăsat „pe seen”? Adevărul din spatele ghosting-ului - De ce dispar oamenii fără nicio explicație

În familiile în care aceste lucruri sunt înțelese, lucrurile se liniștesc mai repede. Copilul se simte ascultat și nu mai simte nevoia să atragă atenția prin comportamente dificile. În schimb, acolo unde părinții nu înțeleg ce se întâmplă, reacțiile vin pe moment: apar comparațiile între frați, tendința de a-l favoriza pe unul dintre copii sau concesiile făcute din vinovăție.

Pe moment pare că liniștesc situația, dar în realitate nu fac decât să o complice.

Ce funcționează de fapt

La rândul său, psihologul clinician Andreea Ștefiuc atrage atenția că pregătirea copilului mai mare pentru venirea unui frate sau a unei surori pe lume nu se face într-o singură discuție, cu câteva zile înainte de naștere. Este un proces care începe din timp și care nu ține doar de explicații, ci și de joc. Ea recomandă activități adaptate vârstei copilului, prin care acesta să înțeleagă concret ce urmează: de ce părinții au decis să mai aibă un copil, faptul că mama va lipsi câteva zile de acasă la naștere și, mai ales, că locul lui în familie nu se schimbă, iar iubirea părinților rămâne aceeași.

Dar pregătirea dinainte de naștere nu rezolvă totul. Problemele apar, de fapt, după, în viața de zi cu zi, când bebelușul plânge, copilul mai mare devine gelos, iar părintele trebuie să le facă față pe ambele fronturi. Andreea Ștefiuc este de părere că frustrarea nu poate fi evitată complet, pentru că vor exista momente în care nevoile copiilor se suprapun. Ce pot face părinții este să o țină sub control, astfel încât să nu escaladeze.

Asta înseamnă, în primul rând, timp acordat separat fiecărui copil, chiar și pentru perioade scurte. Înseamnă și să-i dai celui mare un rol, oferindu-i șansa de a lua mici decizii legate de fratele mai mic, în limitele vârstei lui. La fel de important este ca fiecare copil să fie tratat ca un individ, cu nevoi și ritm propriu, nu ca parte dintr-un duo pus constant în comparație.

Refuză să se maturizeze? Adevărul despre „sindromul Peter Pan” pe care îl ignori

Cazurile mai complicate: când unul dintre copii are nevoi speciale

Lucrurile se complică și mai mult atunci când unul dintre copii are o dizabilitate. Andreea Ștefiuc atrage atenția că, în aceste situații, presiunea din familie crește, iar copilul fără probleme medicale ajunge, de multe ori, prins între două realități. El trăiește zi de zi lângă fratele sau sora lui și are nevoie de explicații clare: de ce celălalt copil se comportă diferit, cum ar trebui să reacționeze în momentele dificile și cum își poate gestiona propriile stări. Mai ales, are nevoie să simtă că nu a trecut pe plan secund.

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale părinților este compensarea prin concesii. Pentru că unul dintre copii are nevoie de mai multă atenție, părinții ajung să îi permită celuilalt aproape orice, din vinovăție. Andreea Ștefiuc spune clar că această abordare nu ajută. Din contră, face lucrurile mai greu de gestionat. Limitele rămân esențiale. Ele nu înseamnă lipsă de afecțiune, ci oferă copilului un cadru stabil și predictibil.

În ceea ce privește independența copilului cu dizabilități, psihologul subliniază că evoluția celor doi frați se influențează reciproc. Fiecare are nevoie atât de timp petrecut împreună, cât și separat. În același timp, responsabilitatea de a-l integra social pe copilul cu nevoi speciale nu trebuie pusă pe umerii fratelui sau surorii. Este o sarcină care aparține, în primul rând, părinților.

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Israel reia „cu prioritate” livrarea de drone către România. Anunțul a fost făcut după ce Miruță, întrebat de Gândul, a spus că e posibil să rezilieze contractul. O anchetă în curs desfășoară și Parlamentul Britanic pentru anii de întârziere
gandul.ro
image
Ion Țiriac jr., discurs unic în fața a 110 țări: Nu contează care e Dumnezeul, care e religia, dacă vii din Iran, Israel sau Statele Unite”
mediafax.ro
image
Martor la leșinul lui Mircea Lucescu, Vladimir Screciu a vorbit în lacrimi despre fostul selecționer: „E ceva tulburător. Mă doare”
fanatik.ro
image
România își alungă „Arhitecții” sistemului medical. De ce vor să plece în străinătate 70% dintre tinerii specialiști în sănătate publică
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
După mai mult de o lună de război, iranienii au făcut în sfârșit anunțul mult așteptat: doar TREI variante
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Ce boală are Mircea Lucescu, de fapt. Ce soluții a găsit echipa de medici
cancan.ro
image
La ce oră intră pensiile, miercuri, pe card? Nu toți pensionarii iau banii în același timp. De cine depinde?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Meseria în care se câştigă peste 8.000 lei în România. Nu ai nevoie de studii superioare
playtech.ro
image
Antrenorul care l-a înlocuit pe Mircea Lucescu la echipa națională s-a prăbușit emoțional: „De două zile plânge!”
fanatik.ro
image
Sportul care îți adaugă 10 ani la viață. Specialiștii atrag atenția asupra beneficiilor
ziare.com
image
Renegată și jignită de propriii părinți, a luat o decizie la care nu se aștepta nimeni. Are doar 20 de ani
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
image
Elena Lasconi, la DIICOT în scandalul fotografiilor. Prima reacție: „Nu am câștigat nimic”. Ce spune Victor Ponta
cotidianul.ro
image
Magicianul Robert Tudor aruncă BOMBA despre motivul divorțului dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. De ce s-ar fi separat, de fapt, cei doi: Are volanu’ schimbat
romaniatv.net
image
Procedura care-l poate salva pe Mircea Lucescu. Ce este sistemul ECMO propus de medicii de la Spitalul Universitar
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Rețeta Annei Lesko de cozonac cu nucă și gem de prune. Secretul vedetei pentru un gust intens și aromat
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate, William, George, Charlotte și Louis de Wales, Paște 2026, Profimedia (3) jpg
Imaginea care-ți topește inima. Prințesa Kate, de Paște după doi ani de absență! Cu ce detaliu ”românesc” a fost surprinsă
okmagazine.ro
David Duchovny foto profimedia 0148424348 jpg
„Mi-am pierdut virginitatea la 14 ani și de-atunci ador femeile!” Actorul dependent de sex a avut prima sa experiență erotică la 6 ani!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Ultimele noutăți

Exclusiv „Cel mai bun medicament pentru creier este somnul”. Prof. Constantin-Dulcan: Cum ne otrăvește furia biochimia organismului
prof Dumitru Constantin Dulcan jpeg
Mindset
Interviu De ce nu reușim să slăbim, deși știm exact ce avem de făcut. Nutriționist: "Perioada de 3–4 săptămâni este punctul critic"
Cori Gramescu, foto Shutterstock, arhiva jpg
Sport și Nutriție
Bei în fața copiilor? Ce văd acasă îi urmărește ani întregi. Psiholog: „Devine, fără să ne dăm seama, ceva normal”
1 familie masa shutterstock 16905337 jpg jpeg
Relații
De ce nu reușești să economisești, chiar dacă îți propui să faci asta lunar
Salariu - calcule - facturi - bani - facturi FOTO Shutterstock
Leadership
Refuză să se maturizeze? Adevărul despre „sindromul Peter Pan” pe care îl ignori
emily willsphotography outdoors 3285239 jpg
Relații
Te distruge pe tăcute: semnele că ești într-o relație toxică. Și cum să te refaci
Gelozie relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Planul care poate transforma România în pivot al industriei militare europene. Oficial: „După 2030, producția noastră să nu mai poată fi ocolită”
WhatsApp Image 2026 04 06 at 15 19 11 jpeg
Știri Interne 05:02
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare și are inclusiv un „frate geamăn”
Coiful getic de la Cucuteni Baiceni FOTO voci ro jpg
Magazin 04:36
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
terapie intensiva jpeg
Sănătate 04:01
Asasinarea liderilor inamici – armă legitimă sau linie roșie? O veche dilemă readusă în prim-plan
Ali Khamenei Profimedia jpg
În lume 03:36
„Mergând pe coji de ouă”. Cum gestionează Trump armistițiul său fragil cu China
Donald Trump Xi Jinping colaj EPA
SUA 03:05
Războiul brânzeturilor: SUA contestă monopolul Europei pe „parmezan”, „feta“ și „gorgonzola“
feta2 jpg
SUA
Ungaria plasează sub protecție militară conducta de gaz de la granița cu Serbia
Viktor Orban FOTO AFP
Europa
Video Ruschița, muntele de marmură din Banat, redescoperit odată cu construcția „Drumului Marmurei”
Cariera de marmură de la Ruschița Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Călătorii
Trump ține lumea în suspans cu mesajele sale schimbătoare privind mersul războiului cu Iranul
Rebelii houthi au mobilizat forțe pentru a sprijini Iranul FOTO EPA EFE jpg
În lume
Cum poți să faci grătar la curte, fără teama că vei fi amendat
Carne la grătar FOTO Shutterstock
Stil de viață
Exclusiv De ce SUA și Iran nu vor încheia un acord. Politolog român din Elveția: „Se va repeta scenariul Afganistan”
Talibanii sărbătoresc retragerea trupelor americane din Afganistan - 31 aug 2021 / FOTO EPA-EFE
Știri Externe