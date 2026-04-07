Ghid de supraviețuire pentru părinți: Cum gestionezi reacțiile negative ale primului copil

Apariția unui nou copil ar trebui să fie un moment de bucurie. Pentru fratele sau sora mai mare, însă, poate însemna confuzie, gelozie și chiar furie. De ce reacționează așa și, mai important, ce poate face un părinte?

„Apariția unui nou copil în familie produce o reorganizare profundă la nivel emoțional și relațional pentru copilul mai mare. Deși din exterior acest moment este asociat cu bucurie, pentru copil poate activa o experiență internă mult mai complexă, în care se împletesc confuzia, teama de pierdere, gelozia și uneori furia”, explică pentru „Adevărul” psihoterapeutul cognitiv-comportamental Laura Găvan.

Aceste reacții nu indică o problemă de caracter, ci reflectă modul în care copilul încearcă să înțeleagă și să se adapteze la o schimbare majoră în structura relațiilor de atașament.

„Pentru copil, părinții reprezintă sursa principală de siguranță, atenție și reglare emoțională. Venirea unui nou membru în familie poate fi percepută, la nivel subiectiv, ca o diminuare a accesului la această sursă de securitate. Chiar dacă părintele rămâne disponibil, distribuirea atenției și modificarea rutinei pot fi trăite ca o pierdere”, mai spune specialista.

În lipsa unei înțelegeri cognitive mature, copilul traduce această experiență prin interpretări simplificate, de tipul „nu mai sunt la fel de important” sau „am fost înlocuit”.

„Aceste interpretări generează emoții intense, iar comportamentele care apar ulterior au rolul de a restabili, în mod inconștient, echilibrul pierdut. Regresia (revenirea la comportamente mai infantile), opoziția, căutarea excesivă a atenției sau chiar agresivitatea pot fi înțelese ca modalități prin care copilul semnalează nevoia de reasigurare și reconectare. Din această perspectivă, comportamentul dificil nu este scop în sine, ci un mesaj emoțional care necesită decodare”, continuă Laura Găvan.

În această etapă, rolul părintelui devine esențial. Mai mult decât explicarea rațională a situației, copilul are nevoie să se simtă văzut și validat în trăirile sale. „Validarea nu înseamnă a aproba comportamentele neadecvate, ci a recunoaște emoția din spatele lor. Atunci când emoțiile copilului sunt reflectate și acceptate, intensitatea lor scade, iar copilul capătă un sentiment de siguranță internă”, susține psihoterapeutul.

În același timp, menținerea unei relații predictibile și a unor momente de conectare exclusivă cu copilul mai mare contribuie la restabilirea sentimentului de apartenență. „Claritatea limitelor, combinată cu disponibilitatea emoțională, oferă un cadru stabil în care copilul poate integra treptat noua realitate familială. Pe măsură ce timpul trece, copilul poate începe să își redefinească rolul și să dezvolte, în unele cazuri, o relație de atașament și față de frate sau soră”, completează aceasta.

Gelozia între frați e mai frecventă decât cred părinții

Un studiu publicat la începutul anului în International Journal of Health Science, realizat pe părinții unor copii preșcolari cu vârste cuprinse între 3-5 ani dintr-o grădiniță din Indonezia, arată că gelozia și rivalitatea dintre frați sunt mai răspândite decât își imaginează multe familii. Datele citate de autori indică faptul că peste jumătate dintre copiii preșcolari trec prin astfel de episoade, iar în Statele Unite fenomenul ajunge la aproximativ 55% în rândul copiilor cu vârste între 10 și 15 ani.

Conflictul dintre frați nu apare întâmplător, iar rolul părinților este decisiv, mai spune studiul. Mai precis, atunci când regulile sunt impuse fără explicații, copiii sunt comparați între ei sau tratați diferit, tensiunile cresc rapid. În schimb, atunci când părintele explică, ascultă și îl tratează pe fiecare copil ca pe o persoană separată, conflictele apar mai rar și sunt mai ușor de gestionat.

La fel de mult contează cât de bine înțeleg părinții ce se întâmplă, de fapt, cu copilul lor. Un copil mic nu știe să spună clar ce simte, iar reacțiile lui pot părea exagerate sau greu de înțeles. Când părinții înțeleg că în spatele crizelor, geloziei sau opoziției celui mic stau emoții reale – nesiguranță, teamă că pierde atenția, nevoie de apropiere – reușesc să gestioneze mai calm situațiile și să nu transforme fiecare conflict într-o ceartă.

În familiile în care aceste lucruri sunt înțelese, lucrurile se liniștesc mai repede. Copilul se simte ascultat și nu mai simte nevoia să atragă atenția prin comportamente dificile. În schimb, acolo unde părinții nu înțeleg ce se întâmplă, reacțiile vin pe moment: apar comparațiile între frați, tendința de a-l favoriza pe unul dintre copii sau concesiile făcute din vinovăție.

Pe moment pare că liniștesc situația, dar în realitate nu fac decât să o complice.

Ce funcționează de fapt

La rândul său, psihologul clinician Andreea Ștefiuc atrage atenția că pregătirea copilului mai mare pentru venirea unui frate sau a unei surori pe lume nu se face într-o singură discuție, cu câteva zile înainte de naștere. Este un proces care începe din timp și care nu ține doar de explicații, ci și de joc. Ea recomandă activități adaptate vârstei copilului, prin care acesta să înțeleagă concret ce urmează: de ce părinții au decis să mai aibă un copil, faptul că mama va lipsi câteva zile de acasă la naștere și, mai ales, că locul lui în familie nu se schimbă, iar iubirea părinților rămâne aceeași.

Dar pregătirea dinainte de naștere nu rezolvă totul. Problemele apar, de fapt, după, în viața de zi cu zi, când bebelușul plânge, copilul mai mare devine gelos, iar părintele trebuie să le facă față pe ambele fronturi. Andreea Ștefiuc este de părere că frustrarea nu poate fi evitată complet, pentru că vor exista momente în care nevoile copiilor se suprapun. Ce pot face părinții este să o țină sub control, astfel încât să nu escaladeze.

Asta înseamnă, în primul rând, timp acordat separat fiecărui copil, chiar și pentru perioade scurte. Înseamnă și să-i dai celui mare un rol, oferindu-i șansa de a lua mici decizii legate de fratele mai mic, în limitele vârstei lui. La fel de important este ca fiecare copil să fie tratat ca un individ, cu nevoi și ritm propriu, nu ca parte dintr-un duo pus constant în comparație.

Cazurile mai complicate: când unul dintre copii are nevoi speciale

Lucrurile se complică și mai mult atunci când unul dintre copii are o dizabilitate. Andreea Ștefiuc atrage atenția că, în aceste situații, presiunea din familie crește, iar copilul fără probleme medicale ajunge, de multe ori, prins între două realități. El trăiește zi de zi lângă fratele sau sora lui și are nevoie de explicații clare: de ce celălalt copil se comportă diferit, cum ar trebui să reacționeze în momentele dificile și cum își poate gestiona propriile stări. Mai ales, are nevoie să simtă că nu a trecut pe plan secund.

Una dintre cele mai frecvente greșeli ale părinților este compensarea prin concesii. Pentru că unul dintre copii are nevoie de mai multă atenție, părinții ajung să îi permită celuilalt aproape orice, din vinovăție. Andreea Ștefiuc spune clar că această abordare nu ajută. Din contră, face lucrurile mai greu de gestionat. Limitele rămân esențiale. Ele nu înseamnă lipsă de afecțiune, ci oferă copilului un cadru stabil și predictibil.

În ceea ce privește independența copilului cu dizabilități, psihologul subliniază că evoluția celor doi frați se influențează reciproc. Fiecare are nevoie atât de timp petrecut împreună, cât și separat. În același timp, responsabilitatea de a-l integra social pe copilul cu nevoi speciale nu trebuie pusă pe umerii fratelui sau surorii. Este o sarcină care aparține, în primul rând, părinților.