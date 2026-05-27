Când se va ieftini curentul în România. Ilie Bolojan: „Pentru a ne redresa economic, scăderea preţului energiei electrice este o condiţie de bază”

Ilie Bolojan afirmă că reducerea costului energiei electrice reprezintă o condiție esențială pentru relansarea economiei românești. Premierul interimar subliniază că soluția depinde de accelerarea investițiilor în producție, stocare și modernizarea rețelelor energetice. Șeful Executivului a avertizat că „nu este normal să deții funcții de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câștiguri mari, fără ca acestea să fie condiționate de realizări”.

„Creşterea preţurilor la energie în ultimii ani, dincolo de costul suplimentar pus pe bugetul familiilor, a afectat competitivitatea firmelor româneşti. Industriile cu valoare adăugată mai mică sau cele în care energia are o pondere mai mare în costurile totale au avut de suferit. Acest lucru se vede în scăderea producției industriale din ultimii cinci ani. Pentru a ne redresa economic, scăderea preţului energiei electrice este o condiţie de bază. Vom reduce preţul energiei doar odată cu realizarea investiţiilor în producţia de energie, în stocare şi în modernizarea reţelelor, precum şi prin eliminarea întârzierilor la investiţiile pentru care avem deja finanţarea asigurată”, a transmis Bolojan.

Premierul interimar a explicat că România dispune de resurse importante prin Fondul de Modernizare, alimentat din certificatele de emisii.

„Cea mai mare finanţare o avem prin Fondul de Modernizare. România beneficiază de transferuri provenite din certificatele de emisii de gaze cu efect de seră. Sumele pot fi folosite doar pentru investiţii în energie regenerabilă, eficienţă energetică şi modernizarea reţelelor. Din acest fond avem investiţii aprobate, nerambursabile, de 12 miliarde de euro. Din această sumă, 7,7 miliarde de euro sunt alocate energiei, iar 2,7 miliarde de euro proiectelor de eficienţă în transporturi etc.”, a precizat șeful Executivului.

„Nefolosirea fondurilor este cauzată şi de nerealizarea investiţiilor alocate marilor companii de stat din domeniul energiei”

Ilie Bolojan avertizează însă că numeroase proiecte sunt blocate, în special cele gestionate de companiile de stat din energie, unde ritmul de implementare este „foarte scăzut”.

„În afara complexităţii proiectelor şi a întârzierilor legate de programe, evaluarea proiectelor şi plăţi, nefolosirea fondurilor este cauzată şi de nerealizarea investiţiilor alocate marilor companii de stat din domeniul energiei. Acestea au avut, în ultimii ani, un grad foarte scăzut de realizare a investiţiilor”, a subliniat premierul interimar.

O analiză realizată marți la nivel guvernamental arată întârzieri majore la proiectele finanțate din Fondul de Modernizare, care trebuie finalizate până în 2030.

Bolojan a prezentat situația a trei companii-cheie:

Complexul Energetic Oltenia are 11 investiții aprobate, în valoare de aproape 900 de milioane de euro, însă „lucrările decontate în toţi aceşti ani reprezintă sub 10%”, existând riscul ca noile centrale pe gaz să nu fie finalizate.

Transelectrica are 11 contracte de peste 530 de milioane de euro, dar „până acum, după patru ani, s-au decontat lucrări de aproape 20 de milioane de euro, adică sub 4%”.

ELCEN București are trei proiecte de modernizare a CET‑urilor, în valoare de peste 360 de milioane de euro, însă „nu s-a decontat nimic până acum, proiectele fiind încă în licitaţie”.

„Nu mai putem accepta doar indicatori formali”

Premierul interimar avertizează că întârzierile pot afecta securitatea energetică și pot genera pierderi semnificative.

„Nu mai putem continua în acest fel. Nu este normal să deţii funcţii de conducere în companii de stat de tip monopolist, să ai câştiguri mari, fără ca acestea să fie condiţionate de realizări şi performanţă”, a spus premierul interimar.

Ilie Bolojan anunță schimbări în modul de evaluare a conducerii companiilor energetice:

„ Am convenit cu responsabilii din Energie să lucrăm la modificarea indicatorilor de performanță pentru toate companiile care nu își realizează investițiile. Nu mai putem accepta doar indicatori formali, de tipul unor obligații legale, cum ar fi elaborarea la timp a bugetului de venituri și cheltuieli. Performanța în companiile din energie este o condiție necesară pentru reducerea prețurilor la energie în economia României”, a conchis prim-ministrul interimar.