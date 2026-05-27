Bivolul „Donald Trump” a scăpat de le sacrificare după ce a devenit vedetă pe rețelel sociale. Unde va fi dus

Bivolul albinos din Bangladesh, devenit celebru pe rețelele de socializare datorită aspectului său neobișnuit și asemănării cu frizura președintelui american Donald Trump, a fost salvat de la sacrificare chiar înainte de sărbătoarea musulmană Eid al-Adha.

Animalul, care cântărește aproximativ 700 de kilograme, primise numele „Donald Trump” din cauza smocului blond de păr dintre coarne.

„Este un bivol foarte blând. Mănâncă la fel ca ceilalți, nu se bate pentru mâncare și împarte același grajd”, a adăugat proprietarul.

Bivolul urma să fie sacrificat în cadrul tradițional al Sărbătorii Sacrificiului, celebrată joi, 28 mai, în Bangladesh, însă autoritățile au intervenit în ultimul moment după ce animalul a devenit un adevărat fenomen online.

Bivolul a fost transferat la Grădina Zoologică Națională din Bangladesh, unde va fi îngrijit și monitorizat.

„Am rezervat un adăpost pentru bivolul albinos şi i-am alocat un paznic. Va fi plasat în carantină timp de două săptămâni”, a declarat Atique Rahman, specialist în conservarea speciilor la grădina zoologică, potrivit AFP și Agerpres.

În ultimele săptămâni, sute de oameni au mers la ferma din Narayanganj, aflată la periferia capitalei Dhaka, pentru a vedea animalul și pentru a face fotografii cu acesta.

Fostul proprietar al bivolului, fermierul Zia Uddin Mridha, a povestit că numele i-a fost dat de fratele său mai mic, care a considerat că animalul seamănă cu Donald Trump datorită „frizurii sale extraordinare”.

Deși fermierul decisese inițial să vândă animalul înainte de Eid al-Adha, autoritățile au intervenit după ce serviciile pentru creșterea animalelor au scos în evidență caracterul rar al exemplarului.

„Ni s-a cerut să recuperăm bivolul de la proprietarul său pentru că este un animal rar”, a declarat Mohammad Ruhul Quddus, șeful poliției din Keraniganj.

Specialiștii au precizat că bivolul este încă tânăr și ar putea trăi mulți ani de acum înainte.

În Bangladesh, Eid al-Adha reprezintă una dintre cele mai importante sărbători religioase, iar milioane de animale sunt sacrificate anual. Pentru multe familii sărace, aceasta este una dintre puținele ocazii din an în care consumă carne.