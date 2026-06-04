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Foto Iisus la doză. Cum au ajuns mesajele creștine să fie folosite pentru promovarea băuturilor energizante

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Băuturile energizante „creștine” cuceresc piața influencerilor, folosind imaginea lui Iisus pentru marketing. Brandurile îmbină elemente religioase cu cultura pop și imaginea celebrităților, folosindu-le în campanii de promovare.

Imaginea lui Iisus este folosită în scheme de marketing FOTO Pixabay
Imaginea lui Iisus este folosită în scheme de marketing FOTO Pixabay

Într-un editorial pentru The Guardian, Lydia Bugg descrie apariția unei noi tendințe în industria băuturilor, în care tot mai multe branduri de energizante și produse similare sunt asociate cu vedete, influenceri și, recent, cu simboluri religioase. Ea notează că „fiecare celebritate și influencer pare să urmărească același premiu. Suntem adânc în era băuturii de celebritate”.

Pe piață au apărut mai multe branduri care folosesc referințe creștine sau imaginea lui Iisus pentru promovare. Printre acestea se numără și Yahweh, care își justifică misiunea într-un clip pe Instagram prin afirmația: „Dumnezeu ne-a pus pe inimă să predicăm Evanghelia în mod specific printr-o băutură energizantă”.

FOTO drinkyahvew
FOTO drinkyahvew

Editorialul notează, însă, că această direcție este însoțită de discuții privind motivația din spatele proiectului, inclusiv acuzații legate de scopul comercial al acestuia.

În ceea ce privește produsul în sine, autoarea relatează propria experiență cu băutura Yahweh, descriind gustul și efectul acesteia fără a o considera convingătoare din punct de vedere al „misiunii” asumate de brand. Ea scrie: „Dacă scopul este evanghelizarea, Blessed Berry, cu notele sale grele, medicinale, s-ar putea să nu fie cel mai puternic misionar”.

De menționat este și brandul Agape, care include mai multe arome și o strategie de prezentare distinctă. Una dintre reacțiile citate în material descrie aroma Blessed Berry astfel: „E foarte bună. Nu sunt mare fan al aromei de berry, deci probabil nu e cea mai bună cu care să începi, dar e cam ca Welch’s Grape, dar mai puțin greoaie”.

FOTO drinkagapeenergy
FOTO drinkagapeenergy

De asemenea, Lydia Bugg notează că nu toate experiențele cu produsele Agape sunt constante, menționând că un utilizator prezentat în material apare ulterior consumând o altă marcă de băuturi energizante.

Un alt brand analizat este 4gvn (n. red. - de la Forgiven, în traducere Iertat), descris printr-un concept de branding diferit, fără reprezentări vizuale ale lui Iisus pe ambalaj.

FOTO 4gvn
FOTO 4gvn

În final, articolul prezintă și alte exemple din aceeași zonă de piață, precum Praise Energy, a cărei mascotă este un leu animat, și Heir Lion, un brand cu o identitate vizuală similară, dar diferită în execuție.

„Ajută aceste branduri la creșterea vizibilității creștinismului sau doar îl transformă pe Iisus într-un Mickey Mouse fără copyright? Până la urmă, el oricum are deja recunoaștere aproape universală ca brand. Așa că poate întrebarea reală nu este dacă aceste băuturi sunt bune pentru creștinism, ci dacă creștinismul este bun pentru vânzările de băuturi energizante”, conchide Lydia Bugg.

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