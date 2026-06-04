SRI explică contractul SAFE de 196 milioane de euro atribuit DIGI pentru securitate cibernetică

SRI a răspuns acuzațiilor privind contractul de 196 milioane de lei din programul SAFE dat DIGI SA pentru o platformă integrată de securitate cibernetică.

Digi România va realiza în România, în cadrul pachetului SAFE, o „platforma integrată de tip LLM” pentru Serviciul Român de Informații.

Contractul are o valoare de 196 de milioane de euro și apare în lista Guvernului României cu stadiul implementării programului SAFE.

Contractul a stârnit multe discuții zilele acestea, iar joi SRI a venit cu precizări legate de acest contract. Într-un comunicat, SRI spune că are atribuții în domeniul securității cibernetice și conform strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022- 2027, România și-a asumat dezvoltarea de „capabilități și mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate” și aplicarea tuturor măsurilor „proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice”.

Potrivit SRI, proiectul dezvoltat de DIGI SA este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare.

„Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG nr. 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, mai anunță SRI.

Cât despre proiect, SRI consideră că platforma vizată răspunde unei nevoi reale și asumate de consolidare a capacităților naționale de securitate cibernetică, într-un context de amenințări în creștere, iar realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României contribuie la dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone.

„Proiectul urmărește creșterea eficienței și a vitezei de reacție prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice. Acesta va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani”, mai precizează Serviciul Român de Informații.