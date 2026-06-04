search
Joi, 4 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SRI explică contractul SAFE de 196 milioane de euro atribuit DIGI pentru securitate cibernetică

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

SRI a răspuns acuzațiilor privind contractul de 196 milioane de lei din programul SAFE dat DIGI SA pentru o platformă integrată de securitate cibernetică.

SRI, explicații privind contractul SAFE de 196 milioane de euro dat DIGI SA
SRI FOTO: Facebook

Digi România va realiza în România, în cadrul pachetului SAFE, „platforma integrată de tip LLM”  pentru Serviciul Român de Informații.

Contractul are o valoare de 196 de milioane de euro și apare în lista Guvernului României cu stadiul implementării programului SAFE.

Contractul a stârnit multe discuții zilele acestea, iar joi SRI a venit cu precizări legate de acest contract. Într-un comunicat, SRI spune că are atribuții în domeniul securității cibernetice și conform strategiei de securitate cibernetică a României pentru perioada 2022- 2027, România și-a asumat dezvoltarea de „capabilități și mecanisme pentru a descuraja atacurile cibernetice care afectează societatea sau interesele naționale de securitate” și aplicarea tuturor măsurilor „proactive necesare, care au ca finalitate asigurarea rezilienței rețelelor și sistemelor informatice”.

Potrivit SRI, proiectul dezvoltat de DIGI SA este circumscris Planului de investiții pentru industria europeană de apărare.

„Întregul program SAFE se desfășoară sub coordonarea Cancelariei Prim- Ministrului. Identificarea și selecția furnizorilor pentru proiectele finanțate prin SAFE se realizează în cadrul Grupului de lucru interinstituțional coordonat de Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, conform unei proceduri unitare, stabilite prin OUG nr. 62/2025. Selecția se fundamentează pe analiza răspunsurilor la solicitările de informații și pe aplicarea factorilor de evaluare prevăzuți de actul normativ. Lista furnizorilor selectați este aprobată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării”, mai anunță SRI.

Cât despre proiect, SRI consideră că platforma vizată răspunde unei nevoi reale și asumate de consolidare a capacităților naționale de securitate cibernetică, într-un context de amenințări în creștere, iar realizarea integrală a proiectului pe teritoriul României contribuie la dezvoltarea competențelor tehnologice autohtone.

„Proiectul urmărește creșterea eficienței și a vitezei de reacție prin automatizarea unor procese complexe de analiză și investigare a incidentelor de securitate cibernetică, aspecte ce vor contribui la consolidarea protecției infrastructurilor critice și a instituțiilor publice, precum și la dezvoltarea unor capabilități naționale în domeniile inteligenței artificiale și securității cibernetice. Acesta va fi implementat etapizat pe o perioadă de patru ani”, mai precizează Serviciul Român de Informații.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
digi24.ro
image
Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier al României
stirileprotv.ro
image
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Câte zile are Tomac la dispoziție să formeze un guvern
gandul.ro
image
CREATORUL internetului avertizează cu privire la AI! Ce crede despre abuzurile inteligenței artificiale
mediafax.ro
image
Clauza de reziliere plătită de Real Madrid pentru Jose Mourinho! Giovanni Becali a dezvăluit totul
fanatik.ro
image
Ce avere are Eugen Tomac, prim-ministrul desemnat de Nicușor Dan. Nicio locuință în România, două în Belgia
libertatea.ro
image
„În următorii ani, poate chiar câteva decenii, ne vom afla într-o stare de război”, susține unul dintre cei mai cunoscuți spioni ruși
digi24.ro
image
Avocatul familiei a confirmat zvonurile: au divorțat!
gsp.ro
image
A intervenit Poliția! Comunicat oficial, după scenele neverosimile cu Sabrina Voinea și iubitul ei
digisport.ro
image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
click.ro
image
Găsit premier, caut majoritate. Surse: Cine va ocupa ministerele cheie în Guvernul Tomac
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Lovitură pentru motorul Europei. Ţara, cândva un magnet pentru angajați, a pierdut 341.000 de locuri de muncă
observatornews.ro
image
Ce au DESCOPERIT anchetatorii în casa lui Cristian Pomohaci, după percheziții. Nu le-a venit să creadă! 😲
cancan.ro
image
Ce pensie a primit un pensionar cu 12 ani lucrați în condiții normale și 9 ani de grupe? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
prosport.ro
image
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
playtech.ro
image
Cu cine a format un cuplu Sorana Cîrstea înainte de Alexandru Țiriac. Relația sentimentală a durat 3 ani
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Cum l-a numit Gigi Becali pe prim-ministrul desemnat al României: ”Nu se compară! E diferență ca de la cer la pământ”
digisport.ro
image
Diana Enache, încântată de tatăl ei, „bunicul rock&roll”. Cum se descurcă Adrian Enache cu nepoata Maria: „Mă bucur că este alături de noi”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Locul de VIS în care a plecat Monica Bîrlădeanu în vacanță cu Valeriu Gheorghiță. A postat și primele imagini din escapada romantică de pe malul Atlanticului / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cine este Eugen Tomac, propunerea lui Nicușor Dan de premier. A mai fost propus prim-ministru de Băsescu
mediaflux.ro
image
Daniel Bîrligea a cerut-o în căsătorie pe Antonia: „Cel mai categoric «da» din viața mea”
gsp.ro
image
Cum arată biserica de 20 de milioane de euro a lui Becali. Lăcașul sfânt e pictat în aur, iar clopotele au fost aduse din Rusia. Oricine poate intra să o vadă
actualitate.net
image
VIDEO | Andreea Bostănică, în ambulanță după bătaia cu Ana Beregoi. Sora Iulianei Beregoi, plină de sânge pe la ochi: „M-a bătut cu pumnii în cap / Îmi e frică de tine”
actualitate.net
image
Ioana State, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Ce a eliminat complet din alimentație
click.ro
image
Ce meniu a avut Aurelian Temișan la reinterpretarea nunții cu Monica Davidescu. Preotul care i-a cununat acum 20 de ani a oficiat o nouă slujbă lângă piscină
click.ro
image
Cum arată Micutzu după ce a slăbit. Comediantul și-a surprins fanii: „Așa-i când nu ai lift”
click.ro
Claudia Cardinale interpretând o pe Pauline Bonaparte, Profimedia (1) jpg
Prințesa desfrânată, cu talie de viespe, scandaloasă, imposibil de ignorat. Nu mânca decât bărbați pe pâine și a șocat aristocrația vremurilor
okmagazine.ro
Jennifer Aniston, Brad Pitt foto Profimedia jpg
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț
clickpentrufemei.ro
13051 jpeg
Fulgerul care ar fi ucis un împărat roman și a schimbat istoria imperiului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adevărul despre divorțul Nicoletei Luciu! Vedeta a făcut anunțul live pe TikTok
image
Ioana State, de nerecunoscut după ce a slăbit 30 de kilograme. Ce a eliminat complet din alimentație

OK! Magazine

image
Harry și Meghan nu-și dezamăgesc fanii. A apărut noua fotografie de familie cu sărbătorita zilei, Lilibet

Click! Pentru femei

image
Ce-a avut de zis Jennifer Aniston despre Brad Pitt la mai bine de 20 de ani de la divorț

Click! Sănătate

image
Începi să uiţi tot mai des? Iată ce te poate ajuta!