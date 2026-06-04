Video Intervenție dificilă în Buzău pentru salvarea unei femei de 82 de ani cu probleme respiratorii

Serviciile de urgență au intervenit cu șenilata în Brătilești, județul Buzău, pentru o femeie de 82 de ani cu probleme respiratorii, după ce accesul a fost îngreunat de condițiile hidrometeorologice.

Sursa: ISU Buzău

„În localitatea Brătilești, județul Buzău, a fost solicitată intervenția unei ambulanțe pentru acordarea asistenței medicale unei femei în vârstă de 82 de ani, care prezintă afecțiuni respiratorii”, a transmis ISU Buzău printr-un comunicat.

În contextul fenomenelor hidrometeorologice din zonă, accesul către pacientă a fost îngreunat, calea de acces fiind impracticabilă din cauza cursului râului Bălăneasa, iar autoritățile locale și ISU au fost nevoite să acționeze pentru realizarea unei căi de acces care să permită ajungerea în siguranță la pacientă.

La fața locului au fost mobilizate o șenilată a ISU, un echipaj al SAJ, precum și un utilaj aparținând autorităților publice locale.

De asemenea, a fost solicitată intervenția unui elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI pentru preluarea pacientei. Ulterior, în urma discuțiilor telefonice purtate cu aceasta, pacienta a refuzat transportul pe cale aeriană, mai transmite ISU Buzău.

În cele din urmă, echipajul ISU, însoțit de personalul medical, a reușit să ajungă la pacientă, cu ajutorul șenilatei.

Județul Buzău, lovit de viituri

Amintim că județul Buzău este afectat de ploi abundente, care au provocat ieșirea din matcă a mai multor pârâie.

Autoritățile au mobilizat echipe de intervenție în teren, iar utilajele au acționat pentru îndepărtarea materialului adus de ape, după ce circulația rutieră a fost îngreunată pe DN 10, în sectorul cuprins între Nehoiașu și Siriu.