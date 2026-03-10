CSM cere măsuri urgente privind situația personalului din Justiție şi avertizează Guvernul: „Cetăţeanul suportă consecinţele!”

Consiliul Superior al Magistraturii avertizează că lipsa judecătorilor și a grefierilor blochează activitatea instanțelor, iar cetățenii resimt direct consecințele, România având cel mai mare număr de dosare raportat la populație din Europa.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) atrage, din nou, atenția asupra crizei acute de personal din sistemul judiciar și avertizează că lipsa judecătorilor și a grefierilor poate bloca activitatea instanțelor, cu efecte directe asupra cetățenilor. Potrivit instituției, aproximativ 15% dintre posturile de judecător sunt vacante, iar numărul grefierilor este insuficient pentru a face față volumului mare de muncă, în condiţiile în care România rămâne statul european cu cel mai mare număr de dosare nou-intrate în primă instanță raportat la populație: 8,42 cauze la 100 de locuitori, față de media europeană de 2,20.

„Nu pensiile blochează justiţia.

Lipsa personalului blochează justiţia!

Cetăţeanul suportă consecinţele!

• Lipsesc 849 de judecători!

• Este nevoie de 712 asistenţi ai judecătorului! Legea ne dă dreptul în beneficiul justițiabililor!

• 200 de grefieri/an promişi – ZERO angajaţi! În 6 ani s-au promis 600 de grefieri și nu s-a dat nici măcar un grefier!

• Asiguraţi sedii corespunzătoare pentru OAMENI! Și pentru JUSTIȚIE!”, a transmis CSM marţi, 10 martie, pe Facebook.

Acest semnal vine după ce, pentru a treia oară în acest an, CSM a solicitat Guvernului și Ministerului Justiției adoptarea unor măsuri concrete pentru deblocarea resurselor umane din instanțe. Concret, solicitările sunt:

* deblocarea concursurilor de admitere directă în magistratură, suspendate prin acte normative, în condițiile în care există 849 de posturi de judecător vacante;

* alocarea posturilor de grefier, necesarul fiind de 4.874, dintre care în ultimii șase ani nu a fost ocupat niciunul dintre cele 600 promise;

* înființarea a 712 posturi de asistenți ai judecătorului, pentru a respecta raportul minim de un asistent la trei judecători.

În prezent, unele instanțe funcționează în condiții extrem de dificile, afirmă CSM, existând situații în care activitatea este asigurată de un singur judecător sau în care mai mult de jumătate dintre posturi sunt vacante.

Situația este agravată de volumul foarte mare de dosare: în 2024 au fost înregistrate 1,6 milioane de cauze noi în materiile civilă și comercială, comparativ cu media europeană de 418.544, iar 769.823 de dosare erau încă în curs de soluționare, față de media europeană de 358.277.

În 2025, instanțele din România au gestionat 3.578.860 de dosare, în condițiile unui deficit de judecători între 15% și 20%, ceea ce menține România în fruntea clasamentului european al volumului de dosare raportat la populație. În aceste condiții, CSM avertizează că fără măsuri urgente, consecinţele vor fi suportate de români.