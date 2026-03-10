search
Marți, 10 Martie 2026
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul"

Achiziţia Automecanica de către Otokar, în analiza Consiliului Concurenţei

0
0
Publicat:

Tranzacția prin care Otokar intenționează să achiziționeze Automecanica este analizată de Consiliul Concurenței, care o va evalua pentru a stabili dacă este compatibilă cu menținerea unui mediu concurențial normal, a anunțat marți instituția.

Otokar vrea să cumpere Automecanica. Foto C. Ștefan
Otokar vrea să cumpere Automecanica. Foto C. Ștefan

„Consiliul Concurenţei analizează tranzacția prin care Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş., Turcia, intenționează să preia Automecanica S.A., România”, a informat marți autoritatea de concurență.

Otokar produce autobuze și camioane ușoare în segmentul vehiculelor comerciale, precum și o varietate de vehicule blindate tactice cu roți și șenile și sisteme de turele pentru industria de apărare.

Potrivit datelor furnizate de părți, Automecanica SA desfășoară activități comerciale și de producție, lucrând în parteneriat sau în asociere cu branduri europene de top din domeniul auto.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Amintim că spre finalul lunii ianuarie 2026, compania turcă Otokar, care se asociase cu Automecanica S.A. pentru producția de blindate Cobra, a anunțat că a semnat un Memorandum de Înțelegere privind achiziția a 96,77% din acțiunile producătorului român, într-o tranzacție evaluată la 85 de milioane de euro.

Tranzacția va fi finalizată după semnarea contractului, încheierea verificărilor (due diligence) și obținerea avizelor de la autoritățile române din domeniul concurenței și apărării, termenul estimat fiind sfârșitul lunii aprilie 2026.

Până în 2023, Automecanica SA a fost controlată de Nick Stirban, un om de afaceri cu activități în Austria. Însă, în ianuarie 2023 – la aproape un an de la invazia rusă în Ucraina – compania și-a schimbat structura acționariatului: câte 33% din acțiunile lui Stirban au ajuns la Andrei Scobioală și la Automecanica SKB Property SRL, firmă deținută de Serghei Glinka. În noiembrie 2023, cei doi au devenit acționari majoritari, cu câte 48% din acțiuni.

Controversa privind acționarii Automecanica

Glinka este un personaj influent în Moscova, fiind fost membru în Consiliul de Administrație al Transmashholding JSC, cel mai mare producător de material rulant din Federația Rusă, și director comercial al aceleiași companii între 2013 și 2018. El deținea aproximativ 8% din acțiunile Transmashholding, prin intermediul companiei offshore Intellectico Holdings Limited, pe care o controla împreună cu Maksim Liksutov, actualul viceprimar al Moscovei. Dintre toate legăturile lui Glinka cu puterea de la Moscova, cea mai sensibilă este relația sa cu Gulnara Penkova (52 ani), purtătoarea de cuvânt a primarului Moscovei, Serghei Sobianin, și, potrivit documentelor consultate de Adevărul, mama uneia dintre fiicele lui Glinka. Serghei Sobianin este considerat unul dintre posibilii succesori ai lui Vladimir Putin.

La rândul său, administratorul Andrei Scobioală a desfășurat afaceri în Federația Rusă. Potrivit informațiilor noastre, el ar deține sau cel puțin ar fi deținut cetățenia acestei țări. Scobioală neagă acest lucru. „Adevărul” a relatat pe larg despre legăturile celor doi afaceriști în Federația Rusă.  

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a vorbit la începutul acestei luni la Interviurile „Adevărul” despre controversa privind Automecanica SA.

Firma de care spuneți (n.red. - Automecanica SA) a primit acest aviz înainte să fim în Guvern. Ce au avut atunci instituțiile în vedere nu știm, însă eu vă spun că din interacțiune a mea, de când eram ministrul Economiei, de obicei verificările sunt unele serioase. Fie atunci au fost neserioase, fie au fost o serioase și n-a rezultat nimic. Nu știu ce au avut în vedere cei care au verificat la vremea respectivă”, a precizat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

De asemenea, Radu Miruță admite ca Otokar a făcut mai multe sesizări privind Automecanica.

