Primarul New Yorkului, în centrul unei controverse după postările apreciate de soția sa, legate de atacul Hamas din 7 octombrie

Primarul orașului New York City, Zohran Mamdani, primul edil musulman ales în metropola americană, a fost nevoit să ofere explicații după ce mai multe instituții media au descoperit că soția sa, Rama Duwaji, a apreciat în trecut pe rețelele sociale o serie de postări controversate legate de atacul din Atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Potrivit informațiilor relatate de Le Parisien, unele dintre postările apreciate de artista siriano-americană includeau imagini cu un buldozer folosit de militanți pentru a pătrunde în Israel. Mesajele asociate imaginilor sugerau că acțiunea ar reprezenta un gest politic împotriva „apartheidului” și a „ocupației militare”.

Atacul din 7 octombrie 2023, revendicat de Hamas, s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți în Israel și cu peste 250 de persoane luate ostatice.

De asemenea, Rama Duwaji ar fi apreciat o postare publicată în februarie 2024 de un cont pro-palestinian, care punea sub semnul întrebării un articol din The New York Times referitor la violurile și agresiunile sexuale comise în timpul atacului. Mesajul sugera că investigația ar fi fost „fabricată”.

Alte capturi de ecran arată că artista ar fi apreciat și postări în care fostul președinte american Joe Biden era numit „Butcher Biden” și era acuzat că „moștenirea sa este un genocid”.

Reacția primarului

În urma polemicilor apărute, Zohran Mamdani a încercat să delimiteze clar activitatea sa politică de opiniile soției sale.

„Soția mea este iubirea vieții mele și este, de asemenea, o persoană privată care nu a ocupat niciun rol oficial în campania mea sau la Primărie”, a declarat el jurnaliștilor.

Primarul a subliniat că responsabilitatea sa este să răspundă pentru propriile poziții politice, nu pentru opiniile altor persoane.

Poziția oficială privind atacul Hamas

Echipa sa de comunicare a reiterat poziția edilului față de atacul din 7 octombrie, precizând că acesta a condamnat fără echivoc violențele.

„Primarul a fost întotdeauna clar: Hamas este o organizație teroristă, iar atacul din 7 octombrie a fost o crimă de război oribilă”, se arată într-un comunicat.

Cine este Rama Duwaji

Rama Duwaji, în vârstă de 28 de ani, este o artistă, ilustratoare și ceramistă siriano-americană. Ea nu a comentat public dezvăluirile apărute în presă.

Primarul Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, a cunoscut-o pe aceasta pe o aplicație de întâlniri în 2021, iar cei doi s-au căsătorit într-o ceremonie civilă la începutul anului 2025.

Ales în 2025 și instalat în funcție la 1 ianuarie 2026, Mamdani este unul dintre cei mai tineri primari ai orașului New York City. Înainte de a deveni edil, el a avut un singur mandat în Adunarea Statului New York.

Susținător al cauzei palestiniene și musulman de origine indiană, Mamdani s-a confruntat deja cu mai multe controverse legate de pozițiile sale politice. Recent, o colaboratoare din echipa sa a demisionat după ce au fost descoperite pe rețelele sociale mai multe mesaje antisemite postate în tinerețe.

Între timp, popularitatea online a lui Rama Duwaji a crescut rapid, contul său de Instagram câștigând peste un milion de urmăritori în ultimele luni, potrivit statisticilor platformei Social Blade.